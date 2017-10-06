Антон Розенберг: Павел Дуров тихо вернулся в Россию в 2014 году

Бывший сотрудник соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Антон Розенберг опубликовал документы, связывающие Павла Дурова с российской компанией ООО "Телеграф".

Ранее Павел Дуров утверждал, что компания была лишь подрядчиком мессенджера, которая "разбирала спам". Однако Розенберг в своей статье на платформе Medium доказал обратное.

В качестве подтверждения связи Дурова и ООО "Телеграф" бывший сотрудник компании привёл выдержку из судебного иска основателя Telegram к фонду UCP. В документе указано, что Дуров лично руководил компаниями ООО "Телеграф" в России, Telegraf в Белизе, Digital Fortress в Панаме и Plaitiff Telegram Messenger в Великобритании.

Кроме того, Розенберг опубликовал справку о переводе $145 тысяч из Telegraf в Белизе в ООО "Телеграф" в 2013 году. В документе также упоминается имя Игоря Перекопского, бывшего финдиректора "ВКонтакте".

Розенберг утверждает, что после продажи своей доли в соцсети Дуров "тихо вернулся в Россию в октябре 2014 года и с тех пор регулярно ездит туда-сюда".

— Но все продолжают верить Павлу Дурову, что что-то поменялось. Хотя единственное реально произошедшее изменение — в июле-августе 2017 года сотрудников ООО "Телеграф" перевели на контракты с каким-то офшором, — отмечает Розенберг.

Помимо прочего, бывший сотрудник ООО "Телеграф" разместил скриншот переписки, в которой обсуждается схема ухода от налогов, известная как "двойной сэндвич". По словам Розенберга, большое количество юрлиц было создано ради сокрытия реальных доходов, а не для обеспечения "юридической защищённости".

Напомним, в середине сентября 2017 года Антон Розенберг обвинил Павла Дурова в неправомерном судебном преследовании. По утверждению бывшего директора особых направлений Telegram, основатель мессенджера потребовал от него 100 миллионов рублей. Причиной разрыва между коллегами стала любовь брата Павла — Николая Дурова — к невесте Розенберга.

В ответ на обвинения Павел Дуров заявил, что Розенберг "страдает шизофазией". По словам основателя Telegram, бывший директор особых направлений "никогда не работал в его компании".

Позже Дуров добавил, что история об увольнении Розенберга является сюрреалистичной. По его словам, ООО "Телеграф" является подрядчиком Telegram и занимается лишь "разбором спама".