"Билайн" использовал в рекламе фото россиянки, погибшей в Доминикане

В обворожительной блондинке из рекламы Veon узнали обнажённую жертву ДТП в Доминикане.

Пользователи Сети обратили внимание на рекламу мессенджера Veon. В ней было использовано фото россиянки Натальи Бородиной, погибшей в ДТП в Доминиканской Республике в октябре.

На промопостере смоделирована ситуация, при которой симпатичная девушка пишет пользователю мессенджера "Приветик" и предлагает пообщаться. Слоган гласит — "Много красивых девушек в одном приложении". В девушке легко узнаётся жертва недавнего ДТП Наталья Бородина. Пользователи Интернета заметили рекламу Veon в соцсети "Инстаграм".

Мессенджер Veon был запущен "Билайном" летом этого года. Россиянка Наталья Бородина погибла в результате ДТП в Доминикане 11 октября. Обнажённая девушка выполняла трюк, её смерть запечатлела подруга.