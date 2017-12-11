"Билайн" использовал в рекламе фото россиянки, погибшей в Доминикане

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"Билайн" использовал в рекламе фото россиянки, погибшей в Доминикане

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В обворожительной блондинке из рекламы Veon узнали обнажённую жертву ДТП в Доминикане.

Пользователи Сети обратили внимание на рекламу мессенджера Veon. В ней было использовано фото россиянки Натальи Бородиной, погибшей в ДТП в Доминиканской Республике в октябре.

<p>Фото: © Скриншот instagram</p>

На промопостере смоделирована ситуация, при которой симпатичная девушка пишет пользователю мессенджера "Приветик" и предлагает пообщаться. Слоган гласит — "Много красивых девушек в одном приложении". В девушке легко узнаётся жертва недавнего ДТП Наталья Бородина. Пользователи Интернета заметили рекламу Veon в соцсети "Инстаграм".

Мессенджер Veon был запущен "Билайном" летом этого года. Россиянка Наталья Бородина погибла в результате ДТП в Доминикане 11 октября. Обнажённая девушка выполняла трюк, её смерть запечатлела подруга.

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