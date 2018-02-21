В ресторанах "Додо пиццы" будут бороться с наркотическими закладками

Полиция перестала интересоваться деятельностью Фёдора Овчинникова, в ресторанах которого в прошлом году обнаружили закладки.

Основатель сети "Додо пицца" рассказал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что полиция больше не будет вызывать его на допрос по делу о наркотиках. Фёдор Овчинников уточнил, что его компания будет бороться с наркотическими закладками в своих ресторанах.

Овчинников рассказал, что его партнёра-франчайзи в Москве Станислава Семионова вызывали на допрос по делу о наркотиках, найденных в ресторанах "Додо пиццы". Он отметил, что дело перенесли в вышестоящую инстанцию, а следствие сменило тон общения: по словам полиции, приглашение на допрос основателя пиццерий было каким-то недоразумением. Также представитель органов пообещал, что Овчинникова больше не будут трогать.

Также предприниматель отметил, что следователь по неизвестной ему причине пытался надавить на Семионова, сообщив о погашенной судимости Овчинникова за мошенничество, о которой он не рассказал на первом допросе. Основатель "Додо пиццы" заявил, что судимости у него никогда не было и он считает это своеобразным психологическим приёмом.

В заключении Овчинников снова уточнил, что не верит, что уголовное дело было проделками конкурентов. Кроме того, он отметил, что полиция работала крайне нерасторопно, и поблагодарил пользователей Интернета, что делу придали огласку. Предприниматель рассказал, что в сетях пиццерий будут бороться с закладками — исключать их появление в туалетах, вентиляционных шахтах и прочих местах.

В начале февраля стало известно, что на основателя "Додо пиццы" могла заявить его же партнёр-франчайзи. Ранее основатель сети пиццерий по всей России рассказал, что проходит по уголовному делу о наркотиках в качестве свидетеля, но его могут переквалифицировать в обвиняемого. Напомним, что причиной разбирательств стали наркотические закладки, найденные в двух ресторанах "Додо пиццы", и анонимное заявление, в котором Овчинникова обвиняли в распространении наркотических средств под прикрытием.