Apple согласилась ремонтировать старые айфоны

Компания согласилась вдохнуть новую жизнь в смартфоны и ноутбуки, выпущенные больше пяти лет назад.

Apple расширила список устройств, которые могут быть отремонтированы в официальном сервисе. Туда, например, попали iPhone 5 и MacBook Air 2012 года выпуска, передаёт 9to5Mac.

Теперь сервисы компании могут взять на ремонт iPhone 5, MacBook Air на 11 и 12 дюймов, а также iMac с дисплеями на 21,5 и 27 дюймов. Касательно iMac программа будет работать только на территории США и Турции. Специалисты сервисных центров тем не менее имеют право отказать в ремонте — если на складах нет запасных частей. До конца года Apple добавит в список ремонтопригодных девайсов несколько MacBook Pro и iPhone 4s, который вышел в 2011 году.

По мнению экспертов, данное решение может быть связано с новой политикой Apple относительно заботы об экологии. Также на решение ремонтировать старые девайсы повлияли поправки в Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), согласно которому американцам разрешили самостоятельно ремонтировать гаджеты. Apple, наоборот, выступала против поправок.

Напомним, что вчера Apple официально прекратила поддержку iPhone 5, признав смартфон 2012 года выпуска устаревшим.