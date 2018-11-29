Надо просто раньше выйти. Нищие вкладчики "Кэшбери" идут в новую пирамиду

Огромное количество потерявших деньги инвесторов ищет причину проблем не в пирамиде и самих себе, а в провокаторах со стороны, государстве и журналистах. Руководство "Кэшбери" тем временем отдыхает на сафари в Танзании.

В конце ноября в отечественных СМИ появилась информация о новом проекте основателя "Кэшбери" (признана ЦБ финансовой пирамидой) Артура Варданяна. Больше всего в материалах на тему удивляет не сам факт перерождения пирамиды, а реакция кинутых вкладчиков, которые заявили о поддержке Варданяна и участии в новом проекте.

Почему несчастные люди снова готовы наступить на те же грабли? По какой причине винят в произошедшем государство и журналистов? Кому в GDC жить хорошо? Лайф пообщался с обманутыми инвесторами крупнейшей российской пирамиды и, кажется, понял мотивацию униженных вкладчиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Варданян — красавчик?

Спустя месяц после закрытия "Кэшбери" и анонса новой платформы GDC появилась информация, что вкладчики несут средства в новый проект. Чтобы зарегистрироваться на платформе, нужно пройти верификацию, предоставив свои данные и скан паспорта. После прохождения этого процесса инвестор может зачислять на свой счёт деньги. У Global Decentralized Community уже запущен сайт, на котором перечислены принципы проекта: глобальное доминирование на рынке и объединение МЛМ и блокчейн-технологии. Отдельно указано, что "Кэшбери" была лишь разминкой.

В начале ноября проект был зарегистрирован в США, Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Австралии. На главной странице сайта выложены учредительные документы, заверенные нотариальными организациями иностранных государств. В документах указано, что фирма зарегистрирована на имя Артура Варданяна, указан адрес компании — Москва, Кутузовский проспект, дом 26, корпус 1, офис номер 12. По информации "Яндекса", в бизнес-центре нет офиса GDC, зато по адресу присутствуют аптека, магазин электроники, ломбард и ещё несколько заведений.

Разумеется, российских документов в этом списке нет. Что не мешает GDC работать преимущественно с русскоязычными вкладчиками — например, все инвесторы, вложившие менее 20 000 рублей, переводятся из "Кэшбери" в GDC автоматически.

На данный момент топ-менеджмент "Кэшбери" находится за пределами России. По информации Лайфа, 16 ноября руководство компании покинуло страну и улетело в Танзанию, где будет находиться минимум до 2 декабря.

Ждать погоды, жить взаймы

Почти месяц назад Артур Варданян заявил о прекращении работы "Кэшбери" из-за охоты на компанию и пообещал, что перезапустит проект, а все вкладчики получат назад свои кровные. Судя по соцсетям и закрытым чатам в "Телеграме", участники "Кэшбери" разделились на два лагеря — половина смирилась с потерями и пытается жить дальше, другая же ещё находится на стадии отрицания неизбежного. Изучение аудитории вкладчиков подтверждает, что взрослые мужчины и женщины предпенсионного возраста, как правило, имеющие средний или низкий доход, до конца надеются вернуть свои накопления.

Большая часть неудавшихся инвесторов отказалась общаться с журналистами. Причины называют разные — от боязни разговаривать с прессой до стыда и нежелания выносить свои проблемы в публичное поле. Часть кинутых вкладчиков отвечает лаконично — не считаю нужным общаться с вами по этому поводу. Из тех, кто отважился дать комментарий, почти все не теряют надежд на быстрое обогащение и собираются нести деньги в новый проект Варданяна — GDC.

40-летний житель Архангельской области Алексей рассказал Лайфу, что инвестиции в "Кэшбери" не обернулись успехом. Однако мужчина собирается вложиться в GDC и намерен покрыть свои расходы. "Надо просто пораньше выйти, чем остальные. И все это понимают", — рассказал Алексей об инвестиционной стратегии. Вкладчица Александра (возраст и местоположение неизвестны) солидарна с Алексеем. Женщина не питает лишних надежд и, похоже, не сомневается, что это очередная пирамида, но надеется выйти из проекта до того момента, пока всё рухнет.

"Марина находится в тяжёлом положении"

Елена, жительница Москвы в возрасте 40–45 лет, рассказала Лайфу, что вложится в GDC, чтобы отбить долг. На её странице во "ВКонтакте" много подписок на различные группы, посвящённые инвестициям, быстрым вкладам и финансовым хитростям. Уже немолодая женщина осваивает VPN, чтобы заходить в личные кабинеты "Кэшбери" и GDC, — в одном из последних обращений Артур Варданян призвал своих сторонников учиться обходить блокировки сайтов. На вопрос, не считает ли она вложения в пирамиду рискованными, Елена заметила, что проблемы "Кэшбери" начались из-за повышенного внимания к проекту. "Так из-за этой шумихи [деньги] и потеряли. До этого ни одного обиженного что-то не было", — уверена москвичка. В заключение Елена заявляет, что устала от повышенного внимания СМИ к проекту и отказывается считать "Кэшбери" пирамидой. Проект почти два года работал, а сколько однодневок. "Месяц-два, и нет компании вместе с денежками. Но это почему-то никому не интересно", — намекает женщина на то, что проект уничтожили извне.

Самые отчаявшиеся вкладчики наотрез отказались разговаривать с Лайфом — в большинстве случаев они просто проигнорировали просьбу о комментариях. Например, за Мариной Евдокимовой (фамилия изменена) из Крыма, по слухам, уже охотятся коллекторы из-за долга в 32 тысячи рублей. При этом на счету инвестора в "Кэшбери" лежат 220 406 рублей, которые она по понятным причинам не может вывести. "[Марина] находится в тяжёлом положении. Как в финансовом, так и в душевном", — написал на своей странице во "ВКонтакте" известный в узких кругах блогер-инвестор Богдан Семёнов, приложив номер карты жертвы пирамиды для пожертвований. Вопросы, как она справляется и будет ли вкладываться в новый проект Варданяна, Марина проигнорировала. Сам Богдан, ведущий YouTube-трансляций на тему инвестиций, в разговоре с Лайфом заметил, что решать, вкладывать или нет в "Кэшбери" и GDC, — личное дело каждого. На вопрос, рекомендует ли он проекты Варданяна в качестве вариантов для вложения, Богдан ответил, что не может советовать, так как "не имеет такой роли".

"Матрица боится свободных и богатых людей!"

В телеграм-чате жительницы Краснодара Марины Мещеряковой-Мелиховой (известная по прошлому материалу Лайфа о "Кэшбери"), возглавляющей местный офис "Кэшбери", совсем другие настроения, чем в сообществах обманутых вкладчиков. Марина — одна из публичных фигур проекта, которая активно ведёт соцсети, общается с прессой и сохраняет хорошую мину при плохой игре. В чате имени Мещеряковой порядка 230 участников — большую часть составляют топовые инвесторы проекта. Люди на полном серьёзе обсуждают планы вложений в GDC, выражают уверенность в новом проекте и жалуются на СМИ, которые "устроили атаку" на независимую компанию.

Кажется, сообщения из подобных чатов заинтересовали бы специалистов по психиатрии и экспертов в области конспирологических теорий. Удивительно, но в разговорах инвесторов практически не встречается критика "Кэшбери", Варданяна или руководства компании. По мнению большинства, во всём виноваты журналисты, "продажные инвесторы" и государство. "Лучше бы переживали, как с повышением пенсионного возраста выживать стариками будем", — сетует участница чата Елена Темникова. Часть пользователей уверена, что борьбой с "Кэшбери" и GDC власть пытается скрыть от населения правду. "Чего добиваются? Ведь невозможно заблокировать Интернет, ну будем через VPN заходить", — пишет её тёзка.

— Я покупаю [активы GDC]. Есть хорошее предчувствие или интуиция, — пишет некая Оксана. Ей вторит "царица" чата Мещерякова — "Я тоже покупаю, моя интуиция мне говорит: "Покупай!"

— По зомбоящику уже передали, что очень пристально следят за нашей новой компанией и её тоже будут закрывать, — пишет Елена Тараканова, на что получает ответ от некоего Вовы R1. "Боятся они нас!" — отмечает пользователь. "Матрица боится свободных и богатых людей! Прорвёмся!" — мотивирует своих единомышленников Марина Мещерякова. Кажется, если бы действие происходило в реальной жизни, собравшиеся встали бы и устроили Мещеряковой долгую овацию.

Судя по странице Марины во "ВКонтакте", у неё всё хорошо. В конце декабря женщина примет участие в мотивационном фестивале, где проведёт мастер-класс и пообщается с инвесторами. В последней записи Мещеряковой в соцсети сообщается о прибавлении в семействе — муж Марины приобрёл новый автомобиль.