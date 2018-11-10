"Кэшбери", живи. Чем делятся в соцсетях жертвы новой финансовой пирамиды

Что беспокоит неудавшихся миллионеров, как они намерены решать свои проблемы и почему мантры и молитва — единственный способ привести в порядок свои финансовые дела.

Начало ноября для многих наших соотечественников ознаменовалось не только первым снегом, но и официальным закрытием проекта "Кэшбери".

О "Кэшбери" широкому читателю стало известно в конце сентября, когда Центробанк выявил в проекте признаки финансовой пирамиды. По данным ЦБ, компания работает по принципу сетевого маркетинга и уже вовлекла в свою деятельность несколько десятков тысяч человек. Позже ЦБ подсчитал возможный ущерб от "Кэшбери" — порядка трёх миллиардов рублей.

Решением создателя проекта Артура Варданяна, общающегося с аудиторией через видеоблог, "Кэшбери" временно прекратила свою деятельность и заморозила возможность вывода средств, что обернулось паникой вкладчиков. А затем компания закрылась навсегда. Его основатель объяснил случившееся заговором банков и объявленной в СМИ охотой на финансовый проект. Впрочем, Варданян призвал инвесторов не расстраиваться и пообещал запустить новую финансовую платформу.

Простой пример того, как теряли деньги в пирамиде МММ-2012 поможет вам представить, каким образом распределялась прибыль в "Кэшберри", где так же с помощью "низов" зарабатывали "верхи".

Пока господин Варданян думает над новой пирамидой, соцсети и чаты в мессенджерах заполнены постами обманутых вкладчиков. Лайф изучил контингент этих чатов и попытался понять, чем живут инвесторы и что происходит в головах несчастных людей.

Побег от коллекторов

После крушения "Кэшбери" сотни людей задумались о кредитах и микрозаймах. По соцсетям гуляют скриншоты со счёта 23-летнего Максима Кириленко из Томска. "Вам бы мои проблемы, ребята", — начинает парень и выкладывает выписку с банковского счёта — около 600, 300 и 400 тысяч рублей, одолженных у Сбербанка на потребительские нужды. Кириленко опубликовал эту запись в соцсети "ВКонтакте" 2 ноября и с тех пор не заходил в соцсеть. Пользователи опасаются, что молодой томич мог наложить на себя руки.

По чатам и пабликам инвесторов "Кэшбери" как притча во языцех ходит слух о том, что долг можно рефинансировать или вовсе списать. Но вкладчики бояться думать о кредитных учреждениях и лишний раз вспоминать об отрицательном балансе на своём счету. Кто-то до сих пор уверен, что их обманул не Варданян, а банки: рассказывают истории, как работники кредитных учреждений ехидно улыбались, выписывая очередной кредит. "Видимо, они знали, что потом специально задушат Артура", — считает Серёга Кузнецов.

Некоторые пользователи (судя по всему, провокаторы) советуют не отчаиваться, а взять "ещё немного микрокредитов", чтобы вложиться в ещё какие-нибудь проекты. "Я с "Кэшбери" с 4 мая, воспитываю одного ребёнка, имела четыре кредита около ляма. На данный момент их легко погашаю с помощью "Кэшбери", — ещё один пост от неунывающего фаната Варданяна. "Кто может ответить коротко? 400 — кредит, платить не хочу, "Кэшбери" кинуло", — этим сообщением юзер с ником Irusik, пожалуй, фиксирует общую тональность жалоб "кэшберян".

Помогают друг другу

Отчаявшиеся вкладчики создают в соцсетях и мессенджерах группы взаимопомощи. Кто-то готов помочь рублём, кто-то — контактом юриста, некоторые — ценным советом. Самым адекватным решением в сложившейся ситуации неудачливые инвесторы считают поиск хорошего юриста, который поможет списать долги или хотя бы отсрочить выплату кредитов. Среди советов встречаются и крайне нетривиальные. Например, некая Нюша рекомендует взять опеку над ребёнком из детского дома, мотивируя это тем, что опекунам платят неплохие деньги. Кажется, в её словах ноль иронии: женщина отмечает, что сперва, конечно же, нужно полюбить ребёнка и быть уверенным в том, что вы сможете дать ему хорошее воспитание.

Верят в Артура Варданяна

"Если бы Артур хотел кинуть, то кинул, а не снимал видео каждую неделю. Не пишите никуда, не дай Бог его посадят и компания объявит себя банкротом", — крайне распространённое мнение среди адептов "Кэшбери". Сложно сказать, что это — наглядная иллюстрация стокгольмского синдрома или искренняя уверенность в лидере. В последнем ролике Варданяна, где босс объявляет о ликвидации проекта, отношение дислайков к лайкам крайне показательное. Тем не менее в комментариях кроме троллей и потенциальных банкротов встречаются и поддерживающие "Кэшбери".

"Я верю этому человеку. Он сможет всё вернуть", — признаётся комментатор Евгений Хомяков. Лучами добра и поддержки искрится каждое второе сообщение в официальном чате проекта в "Телеграме". "Всё своё вернём и многократно приумножим, увидите", — пишет Марина Мещерякова-Мелихова, которую в соцсетях и на интернет-досках вкладчики "Кэшбери" называют провокатором и ласкают неприятными выражениями. "Артур — человек, реально знающий толк в своём деле, и действительно эта модель работает!", — вторит ей пользователь с трудночитаемым ником.

На "Дваче" рассказывают, что сообщения в чате "Холдинг Кэшбери" модерируются — вычищается критика Варданяна, жалобы и упрёки руководства. Впрочем, не за всеми репликами в чате на 28 тысяч человек можно отследить. "Вот мой "Яндекс. Кошелёк", скиньте, кто сколько может", — пишет Жека. "Ребята, Владивосток с вами, держитесь", — вторит ему юзер Михаил Васильевич. "Не понимаю, чем люди руководствовались, вкладывая огромные деньги? Даже на сайте было написано, что высокодоходные инвестиции — это риск", — отвечает им Николай Леонтьев. В отличие от жертв пирамиды, у него настоящая аватарка, в описании аккаунта стоит реферальная ссылка на профиль в системе "Кэшбери".

Молятся за "Кэшбери"

"Это происходит как некое зомбирование. Когда человек думает адекватно, объективно, он понимает, что это развод", — так описывает Лайфу феномен финансовых пирамид психолог Алексей Борисов. Пожалуй, крайней стадией зомбирования "кэшберян" можно считать стойкую веру в помощь со стороны. Кинутые вкладчики думают даже обратиться к президенту, "чтобы он закрыл все эти банки". "Кэшбери, Кэшбери, Кэшбери, живи", — такие слова как мантру просят повторять инвесторов в одном закрытом чате. "Обращаемся к нумерологу и узнаём свой финансовый код", — говорится в сообщении ниже.

Почему люди доходят до крайней точки и готовы повторять бессмысленные мантры? По мнению собеседников-реалистов из чатов, такое поведение вызвано отчаянием. Списывать долг им никто не собирается: люди взрослые, кредиты брали добровольно, никто их не заставлял. Похоже, многочисленным "кэшберянам" придётся рассчитывать только на себя и высшие силы.