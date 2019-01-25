Как регистрация телефона по IMEI защитит от воров

Уже через год покупателей гаджетов могут заставить оплачивать регистрацию умных устройств — как "айфонов", так и каждого домашнего робота или модема. Разбираемся, спасёт ли нас эта инициатива от воровства и терроризма.

Государство не отказывается от идеи обязать пользователей регистрировать все мобильные телефоны. На этот раз сенатор Людмила Бокова собирается внести в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 февраля 2020 года все устройства с IMEI будут регистрироваться в обязательном порядке. Под закон подпадают все смартфоны, модемы, ноутбуки, телефоны и устройства, обменивающиеся данными по мобильной связи (включая планшеты, умные счётчики, смарт-ворота и другие устройства, имеющие уникальный идентификационный номер — IMEI).

Согласно законопроекту, владелец смартфона должен будет в течение нескольких месяцев зарегистрировать его и заплатить сбор в размере 100 рублей. На купленные до принятия закона устройства распространяется "амнистия" — их можно будет внести в базу IMEI в течение трёх-пяти лет. При покупке смартфона у официальных ретейлеров и операторов аппарат будет автоматически регистрироваться в базе — пресловутый сбор будет включён в стоимость продукта.

Оно нам надо?

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту, государство теряет до 16,6 млрд рублей при неучтённом ввозе мобильных устройств. Кроме того, украденные телефоны можно будет удалённо блокировать по IMEI — сворованный гаджет не сможет больше работать в сетях российских операторов. А ещё повышается "достоверность информации", упрощается работа спецслужб и борьба с терроризмом.

Насколько это целесообразно? Операторы сотовой связи, на которых ляжет обязанность по регистрации, в целом положительно оценивают идею парламентариев. Например, по словам представителя "Билайна" Анны Айбашевой, сама инициатива по регулированию IMEI может быть полезна. "Но её внедрение должно проходить поэтапно, без стрессов для рынка", — заявила Лайфу Айбашева. Представитель ещё одного крупного игрока на рынке, МТС, решил воздержаться от комментариев по теме.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Лайфом заметил, что введение контроля за IMEI — хороший вариант для борьбы с кражами телефонов. Но эксперт уверен, что государство снова перекладывает обязанности госструктур на плечи обычных граждан. "Было бы целесообразно возложить финансовые затраты на ведение подобной базы на сотрудников МВД, которые на сегодняшний день обеспечивают защиту граждан", — считает Кусков. А ещё получается, что приобретение гаджетов за границей расценивается как нечто неправильное. "Например, телефон не был официально продан в России, но ведь он был куплен по закону", — отметил эксперт.

"Будь вы сторонником "сильной руки государства" или "невидимой руки рынка", вы не найдёте в таких решениях ничего полезного", — пишет в своём телеграм-канале руководитель Content Review Сергей Половников. В разговоре с Лайфом специалист более категоричен, чем его коллега, и считает, что система контроля за IMEI не актуальна в наше время. "И у Android, и у iOS есть инструменты дистанционной блокировки похищенных аппаратов", — отметил Половников, считающий, что регистрация должна быть бесплатной. "То есть ввёз ты айфон из Гонконга — зарегистрируй его, и всё. Но нет, они хотят, чтобы если не пошлину, то хотя бы сто рублей, но платили граждане", — возмущается Сергей.

Интернет (странных) вещей

Оба эксперта солидарны в одном: анонсированный "Боковой закон" адаптивен и может быть расширен. "Будет очень легко расширить перечень устройств, обязательных для регистрации, а их — превеликое множество", — считает Половников, намекая на умные чайники и автомобили с выходом в Интернет. По мнению Дениса Кускова, количество гаджетов, которые необходимо регистрировать, огромно: "Количество гаджетов с каждым годом растёт в геометрической прогрессии, и, как это будет разрешать государство, сказать очень сложно".

Очевидно, что законодательная инициатива может если не заглохнуть из-за обилия умных гаджетов, то притормозить развитие интернета вещей (IoT, Internet of things) в России. Денис Кусков прогнозирует, что сперва возникнут сложности с оперативной регистрацией купленных до введения закона смартфонов, которых, по его подсчётам, более 300 млн штук.

Аргумент об огромном росте количества умных устройств, находящихся в пользовании россиян, подтверждают ретейлеры. По данным пресс-службы объединённой компании "Связной | Евросеть", за прошлый год ретейлер продал 30 млн смартфонов (что на 3% больше, чем годом ранее). Заметьте, речь идёт только о телефонах с выходом в Интернет и только одного ретейлера.

Что будет, если закон обяжет регистрировать все девайсы — начиная от умного термометра и заканчивая автомобилем?

P.S. 100 рублей пока наши

Пока готовился материал, на инициативу сенатора Боковой отреагировали в правительстве. Вице-премьер Максим Акимов отметил, что не считает плохой идею регистрацию устройств по IMEI, однако процедура эта, по мнению чиновника, должна быть бесплатной для всех граждан.