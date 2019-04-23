На всех Windows внезапно перестали работать антивирусы

Новый патч безопасности нарушил работу антивирусов. Они не только не защищают операционную систему, но и могут навредить её работе.

Сторонние антивирусы перестали работать на всех актуальных версиях Windows — 7, 8.1, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 и 10. Об этом сообщается на сайте поддержки Microsoft.

Программы перестали работать после выпуска патча безопасности, который оказался несовместим с ними. Microsoft рекомендует отключить или удалить антивирусы, а затем активировать безопасный режим. Есть случаи, когда компьютеры переставали загружаться из-за ошибки.

Разработчики антивируса также дают рекомендации пользователям. Также они выясняют причины возникновения проблем. Скорее всего, Microsoft выпустит ещё один патч с решением проблемы.

Ранее стало известно, что предустановленный браузер в Windows Internet Explorer угрожает даже тем, кто им не пользуется. Большинство современных браузеров не поддерживают расширения типа MHT, поэтому они открываются в Internet Explorer. Хакеры отправляют вредоносные файлы или ссылки по почте или в мессенджерах. При открытии на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Пользователи Windows стабильно оказываются недовольны работой операционной системы. Лайф рассказал, что именно мешает им комфортно пользоваться компьютером и почему возникают подобные проблемы.