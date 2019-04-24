"Яндекс.Еда" реформируется после гибели курьера

Компания выразила соболезнования родным и близким мужчины, а также сообщила об изменениях после этого инцидента.

"Яндекс.Еда" сообщила, что внесёт ряд изменений в работу сервиса в связи со смертью курьера от сердечного приступа.

В первую очередь компания постарается организовать контроль над переработками в курьерском приложении. Задача — сделать так, чтобы курьеры не брали много длинных смен без отдыха. Компания уже рассматривает варианты решений. Также "Яндекс.Еда" поможет курьерам следить за здоровьем. Она рассматривает возможность интеграции в курьерское приложение функции вызова врача.

Изменения коснутся организационной работы, коммуникаций и технических решений. Компания уже изменила механизм выбора перерывов в работе: теперь паузу можно поставить прямо в курьерском приложении, а не через чат с супервайзером курьерской службы.

До конца недели компания откроет новую горячую линию для курьеров, куда они смогут звонить анонимно и рассказывать о своих проблемах, в том числе и в общении с супервайзерами. В течение следующих нескольких недель компания организует тренинги для руководителей и супервайзеров партнёрских курьерских служб по стандартам сервиса и стандартам общения с курьерами.

Также компания выразила соболезнования близким и друзьям погибшего в Санкт-Петербурге курьера и сообщила, что она и курьерская служба, в которой он работал, на связи с его родными, чтобы помочь им. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. После этого в Сети начали писать о тяжёлых условиях труда в компании. Лайф разобрался, что именно выяснилось про работу в "Яндекс.Еде" и чем может обернуться эта история для сервиса.

Ранее стало известно, что Delivery Club организует бесплатный медосмотр для своих курьеров, адаптированный под особенности их труда. У сотрудников компании на этой должности будет возможность ежегодно обследоваться. Они получают медицинскую книжку при выходе на работу, но здоровье требует постоянного контроля.