Больше никакого Android. Huawei готова обрушить Google на голову Трампа

Huawei и Google снова бурно обсуждаются в контексте одних новостей. На днях стало известно, что новый флагман китайской компании Mate 30 получит Android с урезанным функционалом. Следом СМИ написали, как Huawei обойдёт ограничения. Лайф же рассказывает, что ждать от конфликта Huawei и Google в будущем и почему он нужен только Дональду Трампу.

Что случилось?

Reuters, ссылаясь на анонимный источник в Google, сообщило , что американская корпорация всё же ограничит доступ к своим сервисам на смартфонах Huawei. Суть ограничения в том, что на девайсы Huawei не будут предустанавливаться приложения Google вроде Play Marker, YouTube, Google Maps и т.д. Первым аппаратом с неполноценным Android станет Mate 30, который анонсируют в Мюнхене 19 сентября.

Спустя пару дней сайт CNBC, уже опираясь на слова источника из Huawei, сообщил , что решение Google, конечно, для китайцев неприятно, но не фатально. Да, из коробки Mate 30 получит урезанный Android, но это не значит, что пользователям запрещено восстанавливать функциональность операционки после включения девайса. Huawei говорит, что юзеры сами смогут устанавливать утилиты Google.

Не хочу сам. Хочу, чтобы всё сделали за меня

Важно понимать, что оба сообщения являются инсайдами, а не официальными позициями организаций. Как именно будет работать Mate 30, мы узнаем только 19 сентября.

Даже если случится худшее, это не значит, что Huawei бросит своих пользователей на произвол судьбы и будет равнодушно наблюдать за тем, как юзеры, словно слепые щенята, бродят по закоулкам Интернета в поисках нужных версий Google Play и Google Maps. Многие журналисты склоняются к версии, что Huawei сделает всё, чтобы упростить установку Play Market и остальных приложений корпорации добра на Mate 30.

Вариантов упрощения масса. Во-первых, Huawei ничего не стоит предустановить утилиту с названием типа Google Services Installer, которая соединит смартфон с сервером корпорации и скачает необходимые установочные файлы с расширением .apk. Во-вторых, Huawei нельзя предустанавливать сервисы Google, но нигде не говорится, что китайцам нельзя предварительно загружать в память Mate 30 нужные .apk. Пользователю только останется открыть папку, которая, конечно же, расположится на рабочем столе, и сделать несколько кликов. В-третьих, любой из двух сценариев может быть включён в процесс настройки смартфона перед началом работы. В-четвёртых, Huawei может создать аналог Play Market, в котором найдутся "костыли" для доступа к приложениям Google.

Магазин приложений от Huawei появится, но не сразу

Последний вариант наиболее вероятен, поскольку есть информация о том, что Huawei активно работает над усовершенствованием AppGallery, собственного аналога Play Market, который пока не готов к конкуренции с Google за пределами КНР. К тому же раньше большинство китайских смартфонов в Европе продавались без Play Market из коробки. Покупаешь аппарат на AliExpress, открываешь китайский каталог приложений, скачиваешь Google Play и пользуешься Meizu или Xiaomi, как любым другим Android-смартфоном. Отметим, этот нюанс не помешал в своё время вендорам из Поднебесной завоевать народную любовь в России.

Однако Huawei приложит массу усилий, чтобы максимально оттянуть перевод европейцев на AppGallery. Потому что одно дело — взять пользователя за руку и провести новым путём до Play Market, совсем другое — привести пользователя в другое место вообще. Потребуется время, чтобы новый магазин был как минимум не хуже старого.

Почему вы уверены, что Huawei будет тянуть резину с заменой Play Market?

Причина номер 1. Huawei при любом удобном случае напоминает, что компания не хочет расставаться с Google и до последнего будет верна Android. Этот лейтмотив прослеживается и в стейтментах региональных подразделений Huawei, и в интервью топ-менеджеров компании.

Причина номер 2. Переход Huawei на альтернативное ПО неизбежен в случае эскалации торговой войны. Китайская компания рассматривает такой сценарий, но пока не готова к его воплощению. Huawei нужно время, чтобы отполировать свои сервисы и операционную систему Harmony OS.

Причина номер 3. Чувствуя, что пахнет жареным, Huawei ещё в прошлом году приступила к подготовке AppGallery для конкуренции с Play Market вне КНР. Начали китайцы с выстраивания дружественных отношений с производителями софта. Известно, что в обмен на поддержку в будущем Huawei уже сегодня помогает европейским разработчикам пробраться на самый желанный рынок мобильного софта в мире — в Китай. Также Huawei ангажировала разработчиков во время презентации собственного компилятора приложений ARK. Компания завлекала программистов тем, что приложения, собранные в среде ARK, работают на Android на 60% быстрее. Совсем не бессмысленно, учитывая что Harmony OS будет работать на базе Android.

Однако именно американских разработчиков вроде "Фейсбука" и "Твиттера" китайцы не смогут подкупить ни за какие коврижки. Американцы бы и рады продаться, да вот Трамп запретил компаниям из США "дружить" с Huawei. Пользователям Harmony OS, если, конечно, до её релиза дойдёт дело, придётся пользоваться неофициальными клиентами соцсетей.

А почему Google будет спокойно смотреть, как Huawei перешагивает через их подножку?

Потому что Google наверняка не хочет расставаться с китайцами не меньше, чем китайцы не хотят расставаться с Google. Несмотря на то что смартфоны Huawei не продаются в США, они крайне популярны в России, Европе и Китае. В России у бренда самая большая доля рынка (28%), в Европе вендор занимает вторую строчку (26%), в Китае — первое место (34%).

Суммарно аудитория Huawei в этих странах насчитывает сотни миллионов пользователей, которые ежедневно генерируют огромные объёмы big data. А big data — золотой запас XXI века. Терабайты данных нужны для качественной эволюции нейросетей. Нейросети скоро будут использоваться повсеместно. Как некогда электричество проникло во все дома и заводы, так и AI в ближайшем будущем станут неотъемлемой частью любого быта и производства. В таком будущем богаче будет та страна, у которой больше запас big data. Те, у кого мало big data, будут покупать информацию для обучения ИИ у тех, у кого её много.

И это мы ещё молчим о том, что без сотен миллионов пользователей Google начнёт недополучать дивиденды с рекламы и платных сервисов в Европе.

Нужно иметь в виду и то, что если Google начнёт гоняться за китайцами и ломать их "костыли", то Huawei ускорит переход на собственную операционку. Также у КНР и самой Huawei появится повод для жёстких действий против США. О том, как сильно американский бизнес зависит от Поднебесной, мы подробно писали здесь .

В сухом остатке получается, что отлучение Huawei от Android нужно только Дональду Трампу. Он использует Google как рычаг давления на КНР в рамках торговой войны. Но рада ли этому Google? Едва ли. Заметит ли Трамп, что китайцы перелазят через барьеры Google, как мигранты через железную стену вдоль границы США и Мексики? Рано или поздно — да. Тогда, возможно, он начнёт лоббировать более жёсткие санкции. И, вероятно, под предлогом угрозы нацбезопасности ему это удастся. Тогда Google уже сможет дистанционно дестабилизировать работу своих сервисов на смартфонах Huawei. Но на это уйдёт время. Время, которое так сильно нужно Huawei для подготовки собственной экосистемы.