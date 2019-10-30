Бесплатно розданные "Яндекс.Станции" уже продают на "Авито"

Не всем участникам очереди за аксессуаром хватило экземпляра. Есть вариант взять колонку, и на 490 рублей дешевле.

Колонки "Яндекс.Станция Мини" начали продавать на "Авито" в один день со стартом продаж.

Лайф нашёл три объявления. Все продавцы просят за колонку 3500 рублей. Рекомендованная стоимость аксессуара — 3990 рублей.

Видимо, на "Авито" выставлены экземпляры, отданные бесплатно. "Яндекс" организовал акцию, по которой клиент мог взять колонку просто так, сдав старую аудиотехнику. Таким образом была отдана тысяча "Яндекс.Станций Мини".

Только в этом случае перепродажа аксессуара выведет владельца в плюс.

Почти две тысячи человек собрались в очереди за "Яндекс.Станциями Мини" в Москве. Очередь начала формироваться в 22:00 за день до старта продаж. Видимо, к этому тоже подтолкнула возможность забрать аксессуар бесплатно.

В первый день продаж колонок хватило не на всех. Клиенты, которым не хватило экземпляра, сказали, что в качестве мести перейдут с "Яндекса" на Google. Было ли это сказано в шутку или всерьёз, неясно.