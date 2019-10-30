Бесплатно розданные "Яндекс.Станции" уже продают на "Авито"

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Не всем участникам очереди за аксессуаром хватило экземпляра. Есть вариант взять колонку, и на 490 рублей дешевле.

Колонки "Яндекс.Станция Мини" начали продавать на "Авито" в один день со стартом продаж.

Лайф нашёл три объявления. Все продавцы просят за колонку 3500 рублей. Рекомендованная стоимость аксессуара — 3990 рублей.

<p>Фото © Скриншот с сайта Avito</p>

Видимо, на "Авито" выставлены экземпляры, отданные бесплатно. "Яндекс" организовал акцию, по которой клиент мог взять колонку просто так, сдав старую аудиотехнику. Таким образом была отдана тысяча "Яндекс.Станций Мини".

<p>Фото © Скриншот с сайта Avito</p>

Только в этом случае перепродажа аксессуара выведет владельца в плюс.

Почти две тысячи человек собрались в очереди за "Яндекс.Станциями Мини" в Москве. Очередь начала формироваться в 22:00 за день до старта продаж. Видимо, к этому тоже подтолкнула возможность забрать аксессуар бесплатно.

<p>Фото © Скриншот с сайта Avito</p>

В первый день продаж колонок хватило не на всех. Клиенты, которым не хватило экземпляра, сказали, что в качестве мести перейдут с "Яндекса" на Google. Было ли это сказано в шутку или всерьёз, неясно.

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