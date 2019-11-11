Чуть не оглохли! Кому понравятся наушники Beats Solo Pro от Apple

В этом году Beats представила свои первые наушники с системой активного шумоподавления — Solo Pro. Новинка, как это обычно бывает с американскими брендами, стоит недёшево, но, похоже, в этот раз цена полностью оправдана. Подробно рассказываем почему.

Дизайн и эргономика

В новинке сразу угадывается ДНК серии Solo: такое же оформление чашечек, тот же складной механизм, то же оголовье. Но хватает в Solo Pro и новых деталей. На наш взгляд, удачных. Дешёвый глянцевый пластик сменился нейтральным матовым. Да и в целом полимера в экстерьере стало меньше. Тоже своего рода признак премиальности. Улучшилось и качество сборки. Наушники не дребезжат, не скрипят и складываются без лишних звуков.

Важная деталь: петли складного механизма металлические. Тогда как многие вендоры в аналогичных моделях используют пластмассу, которая, как ни крути, хрупче металла. А менять мелкие детали в мастерских — умаяться можно. Знаем не понаслышке, насколько обидно списывать в утиль хорошие наушники за 10–15 тысяч рублей из-за поломки мелочи за 100 рублей.

Раз уж речь пошла о подвижных частях наушников, отметим, что чашечки врезаны в стойки. Прилегание амбушюров к ушам регулируется шарниром с маленьким углом поворота. Не самый удобный вариант, но очень надёжный. Оголовье регулируется без фиксирующих насечек. При этом настройка работает довольно туго. Произвольно позиции не меняются.

Внешняя часть оголовья пластиковая. Черепа же Solo Pro касаются мягкой тканью. Через неё нащупывается прут внутри оголовья для укрепления конструкции. Утверждать, из чего он сделан, не станем, но надеемся, что из металла. Как бы там ни было, оголовье упругое. Даже очень. Через час-полтора дужки начинают впиваться в кожу.

Амбушюры толстые и мягкие. К ушным раковинам прилегают плотно. Покрытие не кожаное. Как следствие, хорошей циркуляцией воздуха порадовать Beats Solo Pro не могут — уши потеют быстро. Впрочем, натуральными материалами вендоры в принципе балуют редко. А если и балуют, то только в премиум-моделях вроде Fischer Audio, которые Лайф тестировал летом.

Для тех, кто слабо представляет себе серию Solo, уточним, что новинка относится к категории накладных неполноразмерных наушников. То есть они накрывают уши не полностью.

Цветов на выбор много. Конкретно у нас была тёмно-синяя модель. Доступны ещё светло-синий, красный, серый, чёрный, а также белый цвета. На наш взгляд, белые Solo Pro наиболее удачные. У них металлические детали и логотип Beats на чашечках выделены золотым.

Органы управления и интерфейсы

Номинально у Beats Solo Pro всего две кнопки. Одна на нижнем торце левой чашечки, другая на крышке правой. Первая переключает режимы, коих три. Первый — "Шумоподавление". Он отсекает звуки окружающей среды. Второй — "Проницаемость". В этом режиме Solo Pro, наоборот, подмешивает внешние звуки к музыке, дабы человек был в курсе происходящего вокруг. Третий — "Выключить". В нём Solo Pro работают как обычные наушники без микрофонов.

Подумали было, что кнопка активирует либо "Шумоподавление", либо "Прозрачность", но не выключает микрофоны совсем. Что было бы проблемой, потому что заявленное время работы Solo Pro от одного заряда 40 часов. Но оно сокращается почти вдвое в режимах "Шумоподавление" и "Прозрачность". То есть отключать микрофоны нужно, а переключатель, как нам показалось сначала, этого не делает. Только в последний момент обратили внимание, что выключить "улучшайзеры" можно двумя короткими кликами.

Параметры автономности, к слову, близки к правде — Solo Pro действительно долго держат заряд. К тому же есть быстрая зарядка: десять минут "заправки" хватает на три часа работы.

В обзоре Power Pro мы несправедливо проигнорировали фирменную утилиту Beats для Android и iOS. Её функционал скуден, но каждая опция полезная. Во-первых, в приложении отображается уровень заряда. Полезно, учитывая, что по умолчанию интерфейс Android его не показывает. Во-вторых, там можно переключать режимы, не касаясь наушников.

Вернёмся к кнопкам. Вторая — та, что на правой чашечке, — многофункциональная. Она регулирует громкость и управляет воспроизведением. Долгое нажатие активирует функцию голосового помощника — Siri или Google Assistant. Первый реагирует ещё и на голосовую команду "Привет, Siri".

В последнее время вендоры всё чаще заменяют физические кнопки сенсорами, и это плохой тренд. Во-первых, у сенсоров нет тактильной отдачи, поэтому понять, сработало касание или нет, получается не всегда. Во-вторых, в России как минимум три месяца из 12 приходится носить перчатки. Сенсоры их игнорируют. В общем, Beats молодцы, что остались при клавишах.

Из внешних интерфейсов только разъём Lightning. Владельцы Android-смартфонов, не переживайте: необходимый кабель к наушникам прилагается. Вместе с ним идёт войлочный чехол и карабин.

Разъёма 3,5 мм нет. С одной стороны, это неприятно — в Solo 3 он был. С другой — сегодня вендоры поголовно отказываются от аналогового входа в Bluetooth-наушниках.

Звук и качество соединения

Наушники Beats славятся чрезвычайно выразительными басами, что нравится не всем. Конкретно на Solo Pro это правило не распространяется, так как в них низкие частоты притушили. Звук стал сбалансированнее.

Мы слушали в Solo Pro металл, электронную музыку, инструментальную, вокальную, и везде новинка проявила себя хорошо. Модель универсальная, и мы не можем рекомендовать её любителям какого-то определённого жанра.

Запас громкости у наушников относительно невысокий. Уровень звука всегда выставляли выше, чем у других наушников. Впрочем, на максимум ползунок громкости никогда не вытягивали. Когда есть САШ, этого не требуется.

К слову, о шумоподавлении. Обзорщики, специализирующиеся на наушниках, пишут, что от лучших аналогов Bose и Sony новинка отстаёт. Верим. Хотя бы потому, что САШ в Beats ещё на йоту подрезает басы.

При этом с основной задачей система справляется хорошо. Большую часть монотонных внешних звуков Beats отсекают. В метро, например, пользоваться Solo Pro одно удовольствие. Регулировать интенсивность САШ вручную нельзя. Она настраивается автоматически. Умные Solo Pro имеют не только внешние, но и внутренние микрофоны. То есть наушники анализируют звуки не только вне чашечки, но и в ней.

Важное замечание: прежде чем покупать первые наушники с САШ, обязательно опробуйте их в магазине. Физиологически не все люди переносят работу этой технологии. Активное шумоподавление не блокирует шум в принципе, а конвертирует его в неслышимые звуковые волны, которые всё же воздействуют на нервные окончания внутренних органов слуха. Получается, что мозг ничего "не слышит", а уши при этом работают. Такое несоответствие у некоторых выливается в головокружение, тошноту и другие побочные эффекты, сопоставимые с морской болезнью.

Качество соединения отличное — Bluetooth 5.0, что называется, решает. За неделю использования звук в Solo Pro ни разу не заикнулся. Задержка в играх при этом есть, но очень незначительная.

Вывод

Взрослые люди помнят, что раньше джинсы, особенно американские, были синонимом долговечности. Синие штаны носили годами, а они при этом не протирались и не рвались. Beats Solo Pro — американские джинсы от мира наушников. Мы уверены, что эта модель очень выносливая и прослужит владельцу очень долго.

При этом Solo Pro — не самые комфортные наушники в мире. Но те, кто носит их три-четыре часа в сутки в несколько заходов, этого не заметят. В то же время у новинки универсальный дизайн. Если глянцевые Solo 3 шли больше тинейджерам и модникам, то Pro-версия гармонично впишется и в лук делового человека. Главное, цвет выбрать сдержанный.

Звучит модель тоже хорошо. Аудиофилы наверняка найдут, к чему придраться, но рядовой пользователь останется удовлетворён качеством Solo Pro. САШ и режим "Прозрачности" не фикции, а полезные опции. Особенно для жителей мегаполисов, которые часто ездят в общественном транспорте. Да и деловые люди, летающие на самолётах раз в неделю, наверняка оценят шумоподавление по достоинству.

Стоят Beats Solo Pro 21 990 рублей. Дорого? Да. На это обращают внимание даже англоязычные обзорщики. Потому что есть аналогичные модели с САШ дешевле. Есть и дороже. Однако мы не уверены, что и те и другие будут такими же долговечными.