Больше никакого Android. Обзор последнего Huawei с Google-сервисами — Nova 5T

Huawei представила в России последний смартфон года — Nova 5T. Это модель из средней ценовой категории, которая может удивить. Причём не только работающими сервисами Google. Подробнее в обзоре Лайфа.

Всем известно, что в этом году Правительство США разлучило Google и Huawei . Как следствие, в 2020 году мы ждём ответный удар из Китая в лице Harmony OS с уникальной экосистемой. А пока 2019-й не закончился, Huawei всё ещё оставляет поклонникам бренда возможность насладиться своими смартфонами с Android и Google-сервисами, работающими без костылей. Причём удовольствие это стоит относительно недорого, а называется Nova 5T.

"Вы уже писали про Mate 30 Pro, на котором не работают американские приложения. Почему же после него вышел ещё один смартфон, у которого этих проблем нет?" — задастся вопросом внимательный читатель. Дело в том, что в Китае Nova 5T был представлен ещё 25 августа, практически за месяц до анонса Mate 30 Pro . Ранний релиз позволил новинке запрыгнуть на уходящий поезд и получить все необходимые разрешения на продажу с полной поддержкой Google.

Для Huawei важен релиз Nova 5T в полной цифровой готовности. Если модель хорошо разойдётся, компания подтянет своё финансовое положение, которое, вне всякого сомнения, из-за торговой войны пошатнулось. А хорошо продаться новый Nova вполне себе может — смартфон получился удачным.

Дизайн и эргономика

Внешне Nova 5T является копией весеннего смартфона Honor 20. У них даже габариты и вес идентичные: 154,3 x 74 x 7,8 мм и 174 г. С точки зрения эргономики оба смартфона удобные. Аппараты лежат в руке приятно, но не как эталонный Galaxy Note 10. Формы корейца заметно плавнее.

По материалам у Nova всё стандартно для 2019 года. Сзади — стекло. Маркое, но калёное — царапины появятся не скоро. Посередине — металл. Холодный и прочный. Сверху — снова стекло. С отверстием в верхнем левом углу под фронталку.

Оформление крышки у смартфона выбивается из того, что мы привыкли видеть в этом году. Градиентная наклейка украшена не только привычным лого фирмы Huawei и напоминанием про "супер-пупер камеру", но и монограммой, в которой читается слово nova. Этим же словом украшена вся наклейка вообще. Но проявляется оно только под прямыми лучами света. Выглядит свежо. Напоминает матрицу из логотипов, которая печатается на дорогих аксессуарах вроде Louis Vuitton.

С органами управления привычно не всё. Ведь на правом торце Nova 5T, как и у смартфона Honor 20, красуется узкий сканер отпечатков пальцев, который по совместительству является ещё и клавишей Power. Дактилоскоп работает молниеносно. Однако даже не представляем, насколько грязно его расположение будет заставлять ругаться левшей.

Экран и звук

Люди, интересующиеся рынком смартфона, наверное, уже догадались, что в Nova 5T используется матрица типа IPS, а не AMOLED. Ведь в противном случае Huawei наверняка бы использовала подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Как бы там ни было, экран новинки хороший. Большой 6,26-дюймовый дисплей с разрешением 1080 на 2340 точек и внушительной плотностью 412 ppi выводит очень чёткую и насыщенную картинку. Запаса яркости хватает для комфортной работы в солнечную погоду.

Придерёмся только к вырезу под фронталку. По внешней стороне его периметра наблюдается едва заметная тень. Больная тема подавляющего большинства IPS-матриц с вырезами любой формы.

Звучит Nova 5T умеренно громко. Как большинство других современных смартфонов с одним мультимедийным динамиком. К разговорному также нет вопросов. Разъёма для наушников нет. За соединение с беспроводными аксессуарами отвечает Bluetooth 5.0. Есть поддержка aptX. Нареканий к модулю связи тоже нет.

Производительность и автономность

Новинка работает на прошлогоднем, но флагманском 8-ядерном процессоре Kirin 980, который хорошо себя зарекомендовал ещё в Mate 20 Pro. Все игры запускаются на высоких настройках, приложения и интерфейс работают очень быстро и отзывчиво.

Памяти в Nova 5T прилично: 6 Гб — оперативной и 128 Гб — встроенной. Последнюю, увы, расширить нельзя — SIM-лоток рассчитан только на две SIM-карты.

Маленькая, но приятная деталь — Nova 5T умеет воспроизводить HDR-контент. Далеко не у всех китайских смартфонов есть галочка в этом пункте. Казалось бы, ерунда, но, посмотрев HDR-трейлер на "Ютубе" хотя бы раз, разницу запоминаешь навсегда.

Батарея на 3750 мАч ощущается немного уныло — к концу года практически все смартфоны дороже 15 тысяч рублей щеголяют аккумуляторами минимум на 4000 мАч. К тому же матрица IPS прожорливее AMOLED будет. Как бы там ни было, на световой день Nova 5T хватает всегда.

Впрочем, баланс сохраняет быстрая зарядка Huawei SuperCharge, которая заполняет батарею до 50% меньше чем за полчаса. С таким результатом поспорить могут разве что фирменные стандарты от Oppo и OnePlus.

Камеры

Фотовозможности — одна из самых сильных сторон смартфонов Huawei. Раньше это относилось только к флагманам, но в 2019 году по качеству снимков начали подтягиваться и более доступные модели. Тот же Honor весной выстрелил своим флагманом 20 Pro. Хотелось бы, чтобы Nova 5T получил тот же набор оптики, но, увы, на деле используется та же аппаратура, что и в обычном смартфоне Honor 20.

А именно основной модуль на 48 Мп с апертурой f/1,8, который дополняется 16-мегапиксельным супершириком, а также парой двухмегапиксельных датчиков для измерения глубины изображения и макросъёмки.

Днём Nova 5T снимает ожидаемо хорошо. Со светом и цветом новинка работает на уровне конкурентов с аналогичным основным сенсором. Впрочем, детализации в автоматическом режиме съёмки с разрешением 12 Мп не хватает. На экране смартфона снимки со свежего Huawei смотрятся отлично, но при их выводе на большой монитор проявляются некоторые огрехи. Замечаешь, например, что алгоритмы камеры почему-то уничтожают текстуру объектов по краям кадра.

Режим 48 Мп ситуацию немного улучшает, но не спасает. Интересно, кстати, что в Nova 5T несколько вариаций этого режима: обычный и улучшенный с поддержкой искусственного интеллекта. Во втором случае Huawei просит зафиксировать положение смартфона как при ночной съёмке. Разница между 28-мегапиксельными режимами есть. ИИ действительно повышает детализацию. Но улучшение это заметно только при сильном увеличении фотографии.

Зум — только цифровой. Само собой, кроп даже при двукратном увеличении сказывается на качестве изображения наипечальнейшим образом. Хотя для соцсетей, скорее всего, сгодится.

Широкоугольная камера, как это обычно бывает, звёзд с неба не хватает. Чаще получается мазня. Которую, впрочем, в "Инстаграме" никто не увидит.

Портретный режим, несмотря на ToF-модуль, работает плохо. Точнее — надо сильно постараться, чтобы получить хорошее фото с размытым фоном. Главное, чтобы не угораздило делать боке с включенным ИИ. Умный алгоритм в таком случае начнёт видеть лица там, где их даже теоретически быть не может. Как следствие, в размытом фоне появляются чёткие проплешины.

Польза макрообъектива тоже весьма сомнительна. Во-первых, снимки получаются низкого разрешения и почти всегда "шумные". Во-вторых, так как автофокус в этом модуле не предусмотрен, вручную подобрать его сложно. Сантиметр ближе или дальше — объект уже размывается.

Единственное, что порадовало без исключений, — ночной режим. В этом поле Huawei держит планку качества. Снимки получаются на удивление детализированными. Хотя, конечно, если Nova 5T начнёт собирать свет в течение десяти секунд, размытое изображение при съёмке без штатива неминуемо. Но гораздо чаще смартфон снимает в ночном режиме при городском освещении не дольше трёх секунд. В этом случае снимки получаются изумительные.

Фронталка хоть и 32-мегапиксельная, к ней есть вопросы. При хорошем и естественном освещении камера фоткает превосходно. Но стоит только зайти в помещение с дефицитом освещения, Nova 5T начинает рисовать произвольные текстуры лица.

Видео, к слову, новинка пишет приемлемо. Порадовала, к слову, работа микрофонов. Что-что, а звук в видео почти всегда получается хороший. Есть модные режимы "таймлапс" и "слоу-мо". Nova 5T может писать 4К, но только в 30 FPS. При этом работает цифровая стабилизация. И делает это неплохо: при медленном шаге тряска практически незаметна.

Больше фотографий в исходном разрешении, сделанных на смартфоне Huawei Nova 5T, вы найдёте здесь .

Вывод

Huawei просит за Nove 5T — 27 990 рублей. Столько же стоит Honor 20. Два этих смартфона идентичны внутри и всего лишь несколькими косметическими деталями отличаются внешне. Оба смартфона стоят своих денег, но у них есть очень сильные конкуренты.

Взять хотя бы не такой уж и старый Xiaomi Mi 9T. При той же цене он идёт с AMOLED-экраном большего размера и набором камер с телеобъективом. В то же время он не может похвастаться флагманским процессором.

Куда "злее" Realme XT. Помимо 6,4-дюймового AMOLED-экрана он на обоих конкурентов давит наличием 64-мегапиксельной камеры и самой низкой ценой из обсуждаемого квартета.