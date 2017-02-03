Uber потерял 200 тыс. клиентов за несколько дней

Меньше чем за неделю около 200 тыс. пользователей Uber удалили приложение и связанные с ним учётные записи, сообщает The New York Times.

Причиной столь массового бегства клиентов стал флешмоб #DeleteUber, начатый 29 января. По мнению многочисленных пользователей соцсетей, компания пыталась помешать участию таксистов в протестах против Трампа, снизив тарифы в районе аэропорта Нью-Йорка.

Тот факт, что генеральный директор Uber Трэвис Каланик входит в состав консультационной группы по экономике при президенте США, лишь подогрел недовольство людей. Уже к 30 января тег #DeleteUber вышел в раздел трендов американского сегмента "Твиттера".

Из-за акций протеста против Трампа Uber потерял более 200 тыс. клиентов менее чем за неделю

Именно со столь резкой реакцией общественности связывают отказ Каланика от работы в консультационной группе при Трампе, о котором он объявил 3 февраля.