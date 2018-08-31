СМИ: В ДНР ввели чрезвычайное положение после убийства Захарченко

Чрезвычайное положение объявлено на всей территории ДНР в связи с убийством главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщает телеграм-канал Inside Donetsk и подтверждают местные жители.

В городе также объявлен план "Перехват" для поимки предполагаемых диверсантов. В связи с убийством главы ДНР закрыты все выезды и въезды в Донецк. В оперативном командовании республики сообщили, что ситуацию контролирует народная милиция.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года. Ранее сообщалось, что к покушению причастен один из охранников главы ДНР, который спешно покинул место трагедии.