Путин назвал убийство Захарченко подлым

Президент РФ отметил, что совершившие теракт сделали ставку на дестабилизацию ситуации.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было подлым и стало свидетельством того, что избравшие путь террора не хотят искать мирное разрешение конфликта в Донбассе.

— Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями Юго-Востока, — говорится в телеграмме, направленной президентом РФ в Донецк.

Владимир Путин отметил, что совершившие теракт сделали ставку на дестабилизацию ситуации. Президент РФ заверил, что "этого у них не получится".

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице.

Сообщалось о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Одним из них может быть охранник главы ДНР.