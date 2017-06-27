Вирус "Петя" против Петра Порошенко. Как хакеры вырубили Украину

Огромные усилия, прилагаемые руководством Украины к разрушению инфраструктуры республики, всё-таки нанесли меньше урона этому государству по сравнению с вирусом, поразившим практически все IT-системы страны.

Украина оказалась подвержена мощнейшей хакерской атаке. Взломаны компьютеры большинства министерств страны, телекоммуникационные сети крупнейших операторов связи и другие важнейшие системы, отвечающие в том числе за безопасность ядерной промышленности, электрические сети и нефтегазовую систему государства.

Особенностью вируса Petya, который уже требует выкупа в биткоинах, является его техническое несовершенство. Как отмечал ведущий популярного паблика о кибербезопасности Александр Литреев, чтобы вирус начал блокировать компьютеры, получатели заражённого сообщения должны были вручную открыть письмо и запустить вложенный файл.

Киевский аэропорт Борисполь, Киевский метрополитен, компьютер вице-премьера Украины Павла Розенко, крупнейшие банки страны атакованы по одному и тому же принципу: открывается письмо с подставного адреса, все данные на жёстком диске шифруются, а за дешифровку требуют выкуп.

Ближе к 18:00 по Москве стало известно о том, что аналогичной атаке подверглась российская "Роснефть", однако там, по их заявлениям, распространение вируса было оперативно предотвращено, а компания перешла на резервные IT-системы.

Примечательно то, что Украина, как и Россия, славится во всём мире как страна с одними из самых высококачественных IT-экспертов. Киев занимает весьма высокие позиции на рынке аутсорсинга по программированию, на высоком уровне находится и киберграмотность населения страны. Однако, судя по всему, эти времена стремительно уходят в прошлое.

Если атака вируса WannaCry затронула лишь некоторые сегменты инфраструктуры в разных странах и была достаточно оперативно локализована, то в случае с Украиной заражению подверглась фактически вся страна — от гипермаркетов до крупнейших финансовых институтов.

Отключение гипермаркетов парализовало розницу на Украине. Можно, конечно, покупать продукты за наличные, однако только за те, что находятся в обращении, снять наличные в банкоматах невозможно — они тоже заблокированы. Невозможно съездить на рынок, потому что атаковано метро. Невозможно разогреть пищу, потому что атаке подвергся, к примеру "Харьковгаз" и Чернобыльская АЭС.

Вероятнее всего, от этого удара Украина оправится, а потери, которые нанёс вирус, всё-таки не станут критичными для страны. Однако куда как важнее имиджевые потери и наглядная неспособность противостоять высокотехнологичным угрозам в масштабах целой страны.

Отбросив привычное при комментировании или анализе новостей из соседней страны злорадство, присущее российским СМИ так же, как и украинским, следует обратить пристальное внимание на сам инцидент, в ходе которого Украина оказалась попросту выброшена из международного цифрового пространства благодаря халатности и разгильдяйству, а также неспособности оперативно реагировать на подобные аварии.

Пока что оперативно удалось найти только виновных в вирусной атаке. Разумеется, атака координировалась напрямую из Кремля. Разоблачить Россию оперативно удалось советнику министра МВД Украины Антону Геращенко.

— Она сделана под маскировкой, что это якобы вирус, который вымогает с пользователей компьютера деньги. По предварительной информации, это организованная система со стороны спецслужб РФ, — заявил одиозный политик.

Если бы украинские политики сосредоточились не на поиске вездесущей "руки Кремля", а руководили бы страной в условиях охватившего её кризиса, последствия прихода электронного "Пети" в Незалежную были бы не такими плачевными.