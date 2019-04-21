На Украине начался второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента начался на Украине. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

Украинцы будут выбирать главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Киевский суд отклонил иск юриста Андрея Хилько. Тот обвинял Зеленского в подкупе избирателей. Нарушением он посчитал размещение на странице в социальных сетях объявления о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК "Олимпийский".

О том, как проходят выборы на Украине, читайте в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.