На Украине начался второй тур президентских выборов

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На Украине начался второй тур президентских выборов

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Фото: © Facebook/Політична партія "Наші" / Политическая партия "Наши"

Второй тур выборов президента начался на Украине. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00.

Украинцы будут выбирать главу государства среди двух кандидатов — действующего президента Украины Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Киевский суд отклонил иск юриста Андрея Хилько. Тот обвинял Зеленского в подкупе избирателей. Нарушением он посчитал размещение на странице в социальных сетях объявления о начале бронирования бесплатных билетов на дебаты в НСК "Олимпийский".

О том, как проходят выборы на Украине, читайте в текстовой трансляции, которую ведёт Лайф.

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"

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