Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Киевский суд отказал в полном объёме в удовлетворении иска украинского адвоката Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на президентский пост Владимира Зеленского.

Напомним, Хилько ранее заявил о подкупе избирателей. Он также утверждал, что Зеленский нарушил закон, когда разместил в своём аккаунте в "Фейсбуке" объявление о начале регистрации на дебаты на стадионе "Олимпийский".

В постановлении суда, трансляцию из которого вели все украинские СМИ, указывается, что нарушения, предъявленные истцом к Зеленскому, не установлены. В частности, призывы кандидата регистрироваться для получения билетов на дебаты не является предвыборной агитацией.

Также отмечается, что по закону ЦИК может принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента во втором туре не позже чем за 30 дней до дня голосования.

— Решение суда законное и аргументированное, — заявили представители штаба Зеленского.

В свою очередь истец Андрей Хилько рассказал, что не согласен с постановлением суда.

Как писал Лайф, представители Зеленского назвали иск Хилько "бредом", а российский сенатор Алексей Пушков признался, что снятие шоумена с выборов было бы "равносильно госперевороту".

Подробнее о том, как идёт избирательная кампания на Украине, читайте в материале Лайфа "И смех и грех"