Адвокат, подавший иск против Зеленского, заявил о подкупе избирателей

Адвокат Андрей Хилько, планирующий через суд снять Владимира Зеленского с предстоящих выборов президента Украины, заявил о подкупе избирателей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Исходя из искового заявления следует, что Зеленский нарушил закон "О выборах президента Украины" из-за размещения на своей странице в "Фейсбуке" объявления о начале регистрации на дебаты на стадионе "Олимпийский".

— Такая предвыборная агитация или предоставление избирателям бесплатно или на льготных условиях любых услуг, лотерей, сопровождающееся упоминанием имени кандидата, считается подкупом избирателей, — указывается в документе.

Аргументируя своё решение обратиться в суд против Зеленского, истец отметил, что не собирается представлять интересы действующего лидера Незалежной Петра Порошенко. По словам Хилько, он просто является наблюдателем общественной организации.

При этом в штабе Зеленского назвали данное исковое заявление "бредом". Российский сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что снятие Зеленского с выборов было бы "равносильно госперевороту".

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