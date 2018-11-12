"Приказали прикрыться". Блогершу выгнали из Лувра из-за откровенного декольте

Впрочем, не исключено, что девушка решила сама спровоцировать охрану и явно выбрала платье не по погоде: в Париже сегодня +12 и льёт дождь.

Австралийская модель Нюша Сиех не смогла осмотреть экспозицию Лувра из-за неподобающего наряда, который она выбрала для похода в музей. Как написала девушка в Instagram, охрана остановила её ещё на входе и "приказала прикрыться".

— Охранник остановил меня у входа в Лувр из-за внешнего вида. Он скорчился, послал отвратительные жесты в мой адрес и с ненавистью в глазах приказал мне прикрыться, — возмутилась Нюша, выложив фото наряда в соцсетях.

К слову, мнения подписчиков модели разделились. Если одни не увидели ничего экстремального в образе девушки, подчёркивая, что "Пикассо бы точно оценил её внешний вид", то другие убеждены, что полупрозрачное платье с глубоким вырезом — не лучший выбор для культурного просвещения.

Ранее Лайф рассказывал, что во Франции арестовали художницу-феминистку, которая разделась в священном гроте Масабьель — месте паломничества католиков в городе Лурд. Резонансные случаи с "обнажёнкой" происходили и в самом Лувре. В прошлом году там скрутили художницу, оголившую гениталии со словами: "Вот моя Мона Лиза!".