Европейский университет после аннуляции лицензии оформит новую

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы на заседании 13 июля признал законным аннулирование лицензии петербургского Европейского университета. После официальной публикации решения действие документа будет приостановлено.

— Не видя смысла в дальнейших апелляциях, университет приступает к оформлению новой лицензии, не дожидаясь решения суда по окончательному аннулированию существующей лицензии, — заявили в пресс-службе вуза.

Как сообщал Лайф, в июле прошлого года Генеральная прокуратура провела комплексную проверку университета после жалобы депутата Виталия Милонова и других активистов. В обращении указывалось, что в вузе нет медпункта, а выдача стипендий ведётся в конвертах в иностранной валюте.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 20 марта аннулировал лицензию, после чего это решение было обжаловано.