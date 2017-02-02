Момент похищения коляски с ребёнком в Петергофе попал на видео

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Момент похищения коляски с ребёнком в Петергофе попал на видео

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Фото: © L!FE

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина в голубой куртке похищает коляску с двухлетним мальчиком возле школы в Петергофе.

Момент похищения коляски с двухлетним мальчиком в Петергофе попал на видео

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье "Похищение" после пропажи двухлетнего Артёма М. в Петергофе. В данный момент ребёнок передан родителям. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

Напомним, коляску с ребёнком похитили от школы на Эрлеровском бульваре в Петродворцовом районе. Пустую коляску позже нашли в Стрельне. Полицейские задержали предполагаемую похитительницу.

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