Момент похищения коляски с ребёнком в Петергофе попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина в голубой куртке похищает коляску с двухлетним мальчиком возле школы в Петергофе.

Момент похищения коляски с двухлетним мальчиком в Петергофе попал на видео

Ранее Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье "Похищение" после пропажи двухлетнего Артёма М. в Петергофе. В данный момент ребёнок передан родителям. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

Напомним, коляску с ребёнком похитили от школы на Эрлеровском бульваре в Петродворцовом районе. Пустую коляску позже нашли в Стрельне. Полицейские задержали предполагаемую похитительницу.