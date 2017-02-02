В Петербурге задержали похитительницу двухлетнего ребёнка

В данный момент женщина находится на допросе в полиции, ребёнка осматривают специалисты.

Как стало известно Лайфу, в Кировском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали женщину, похитившую коляску с двухлетним ребёнком в Петергофе.

В Санкт-Петербурге задержали женщину, похитившую коляску с двухлетним ребёнком в Петергофе.

В Следственном управлении СК по Санкт-Петербургу по факту происшествия завели уголовное дело по статье о похищении человека. Ребёнка передали родителям. Момент похищения попал на камеры видеонаблюдения.

По данным полиции, коляску с ребёнком похитили возле 416-й школы на Эрлеровском бульваре. Позднее пустую коляску нашли в пяти километрах от места пропажи, неподалёку от автобусной остановки. По словам очевидцев, ребёнка украла брюнетка в голубом пальто.