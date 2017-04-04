После теракта в Петербурге массово проверяют сигналы о заминировании

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После теракта в Петербурге массово проверяют сигналы о заминировании

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Пересадочный узел "Сенная-Спасская-Садовая" закрыт на проверку информации о заминировании, сообщает пресс-служба петербургского метро. Поезда проезжают платформы без остановки.

После теракта в Петербурге массово проверяют сигналы о заминировании

Ранее на обследование закрывали станцию "Достоевская" и переход на "Владимирскую". Утром временно не работали "Гражданский проспект" и "Девяткино". Из-за подозрительного предмета были эвакуированы студенты юридического факультета СПбГУ.

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