На место эвакуации на Товарищеском выехал автобус для размещения жильцов

К дому № 22/1 на Товарищеском проспекте направили автобус для временного размещения эвакуированных жильцов, сообщили Лайфу в Пассажиравтотрансе.

В данный момент некоторые жильцы ожидают возвращения в квартиры в соседнем детском саду. Людям предложили горячий чай и завтраки.

Утром в четверг, 6 апреля, людей вывели из многоэтажки для проверки взрывоопасного предмета. По словам очевидцев, силовики задержали нескольких человек, проживающих в доме.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.