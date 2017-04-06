На место эвакуации на Товарищеском выехал автобус для размещения жильцов

Читайте также

На место эвакуации на Товарищеском выехал автобус для размещения жильцов

5315

Фото: © L!FE

К дому № 22/1 на Товарищеском проспекте направили автобус для временного размещения эвакуированных жильцов, сообщили Лайфу в Пассажиравтотрансе.

В данный момент некоторые жильцы ожидают возвращения в квартиры в соседнем детском саду. Людям предложили горячий чай и завтраки.

Утром в четверг, 6 апреля, людей вывели из многоэтажки для проверки взрывоопасного предмета. По словам очевидцев, силовики задержали нескольких человек, проживающих в доме.

Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!