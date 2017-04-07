Суд отпустил под домашний арест соучастника Тимченко по делу о взятке в 100 млн

Читайте также

Суд отпустил под домашний арест соучастника Тимченко по делу о взятке в 100 млн

22

Фото: © L!FE

Санкт-Петербургский городской суд отпустил из-под стражи под домашний арест до 8 июня одного из фигурантов дела о взятке в 100 млн рублей — подполковника Виталия Федосова. Об этом ходатайствовал следователь.

Бывшему правоохранителю было предъявлено обвинение по ч. 3 статьи 159 УК РФ. Федосов обвиняется в хищении 105 тысяч рублей. 

Подполковника Виталия Федосова задержали 9 февраля на границе с Белоруссией. Правоохранители подозревают, что бывший сотрудник ГУСБ "Запад", являвшийся, по сути, правой рукой Тимченко, вёл с ним дела не только по службе. После ареста Тимченко подполковник остался на свободе, так как после увольнения не входил в список подозреваемых по делу о взятке. Федосов даже пытался заново устроиться в органы, однако это у него так и не получилось. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!