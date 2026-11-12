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Норма рабочего времени на 2027 год: 1972 часа при 40-часовой неделе. Таблица по месяцам и кварталам, нормы для 36 и 24 часов, среднемесячная норма и расчёт – в материале Life.ru.

Норма рабочего времени на 2027 год: по месяцам, кварталам и среднемесячная

Норма рабочего времени на 2027 год при пятидневной рабочей неделе составит 1972 часа для сотрудников с 40-часовой рабочей неделей, 1774,4 часа — при 36-часовой и 1181,6 часа — при 24-часовой. Всего в году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных. Среднемесячная норма при стандартной 40-часовой неделе — 164,33 часа. Эти показатели используют бухгалтеры и кадровики для расчета рабочего времени, а работодатели — при составлении графиков сменности и организации суммированного учёта.

Норма рабочего времени на 2027 год по месяцам: таблица





Производственный календарь на 2027 год позволяет определить количество рабочих и выходных дней, а также норму продолжительности работы при разной длине рабочей недели. Расчеты приведены для пятидневного графика с двумя выходными днями — субботой и воскресеньем.

Ниже представлены количество календарных, рабочих и выходных дней и нормы рабочего времени в часах. В каждом периоде показатели указаны в последовательности: 40-, 36- и 24-часовая рабочая неделя.

Январь 2027 года: 31 календарный день, 15 рабочих и 16 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени — 120, 108 и 72 часа соответственно.

Февраль: 28 календарных дней, 19 рабочих и 9 выходных и праздничных дней. Норма — 151, 135,8 и 90,2 часа.

Март: 31 календарный день, 22 рабочих и 9 выходных и праздничных дней. Норма — 176, 158,4 и 105,6 часа.

I квартал: 90 календарных дней, 56 рабочих и 34 выходных и праздничных дня. Норма — 447, 402,2 и 267,8 часа.

Апрель: 30 календарных дней, 22 рабочих и 8 выходных и праздничных дней. Норма — 175, 157,4 и 104,6 часа.

Май: 31 календарный день, 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней. Норма — 152, 136,8 и 91,2 часа.

Июнь: 30 календарных дней, 21 рабочий и 9 выходных и праздничных дней. Норма — 167, 150,2 и 99,8 часа.

II квартал: 91 календарный день, 62 рабочих и 29 выходных и праздничных дней. Норма — 494, 444,4 и 295,6 часа.

I полугодие: 181 календарный день, 118 рабочих и 63 выходных и праздничных дня. Норма — 941, 846,6 и 563,4 часа.

Июль: 31 календарный день, 22 рабочих и 9 выходных и праздничных дней. Норма — 176, 158,4 и 105,6 часа.

Август: 31 календарный день, 22 рабочих и 9 выходных и праздничных дней. Норма — 176, 158,4 и 105,6 часа.

Сентябрь: 30 календарных дней, 22 рабочих и 8 выходных и праздничных дней. Норма — 176, 158,4 и 105,6 часа.

III квартал: 92 календарных дня, 66 рабочих и 26 выходных и праздничных дней. Норма — 528, 475,2 и 316,8 часа.

Октябрь: 31 календарный день, 21 рабочий и 10 выходных и праздничных дней. Норма — 168, 151,2 и 100,8 часа.

Ноябрь: 30 календарных дней, 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Норма — 159, 143 и 95 часов.

Декабрь: 31 календарный день, 22 рабочих и 9 выходных и праздничных дней. Норма — 176, 158,4 и 105,6 часа.

IV квартал: 92 календарных дня, 63 рабочих и 29 выходных и праздничных дней. Норма — 503, 452,6 и 301,4 часа.

II полугодие: 184 календарных дня, 129 рабочих и 55 выходных и праздничных дней. Норма — 1031, 927,8 и 618,2 часа.

Весь 2027 год: 365 календарных дней, 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Годовая норма — 1972 часа при 40-часовой неделе, 1774,4 часа при 36-часовой и 1181,6 часа при 24-часовой.

В приведенных значениях уже учтены сокращенные предпраздничные дни. В 2027 году продолжительность работы уменьшается на один час 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. При этом 20 февраля — рабочая суббота, поскольку на нее перенесен рабочий день.

Инфографика Life.ru

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Норма по кварталам и полугодиям

Распределение рабочего времени в течение года неравномерное. Самым продолжительным по количеству рабочих часов станет III квартал: 528 часов при 40-часовой неделе. Наименьшая норма предусмотрена в I квартале — 447 часов.

Во втором квартале норма составит 494 часа, в четвёртом — 503 часа. За первое полугодие сотрудникам с 40-часовой рабочей неделей предстоит отработать 941 час, за второе — 1031 час.

Для работников с суммированным учётом эти показатели важны при определении нормального количества часов за соответствующий учетный период. Согласно статье 104 ТК РФ, продолжительность работы не должна превышать установленную норму. Сам период может составлять месяц, квартал или другой срок, но по общему правилу не более года.

Среднемесячная норма рабочего времени в 2027 году

Среднемесячная норма показывает, сколько часов в среднем приходится на один месяц календарного года. Ее рассчитывают делением годовой нормы на 12.

В 2027 году показатели будут следующими:

- При 40-часовой рабочей неделе — 164,33 часа в месяц.

- При 36-часовой рабочей неделе — 147,87 часа.

- При 24-часовой рабочей неделе — 98,47 часа.

В среднем на один месяц приходится 20,58 рабочего дня.

Среднемесячное количество рабочих часов используют, в частности, при определении часовой тарифной ставки из установленного оклада. Такой способ расчета предусматривает деление оклада на среднемесячную норму, рассчитанную исходя из годового количества рабочих часов и продолжительности рабочей недели.

При суммированном учете рабочего времени среднемесячный показатель не заменяет норму конкретного учетного периода. Сверхурочные часы определяют по окончании этого периода, сопоставляя фактически отработанное время с нормальным количеством часов.

Как считается норма рабочего времени

Норму определяют исходя из продолжительности рабочей недели и расчетного графика пятидневной рабочей недели с двумя выходными.

Используется формула:

Норма рабочего времени = продолжительность рабочей недели / 5 × количество рабочих дней − количество часов сокращения.

Для стандартной 40-часовой недели продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. При 36-часовой неделе расчётное значение равно 7,2 часа, при 24-часовой — 4,8 часа.

Например, в феврале 2027 года предусмотрено 19 рабочих дней и один сокращенный предпраздничный день — 20 февраля. Расчёт для 40-часовой недели выглядит так:

40 / 5 × 19 − 1 = 151 час.

Таким образом, месячная норма составляет 151 час.

Сокращение рабочего дня накануне нерабочего праздничного дня предусмотрено статьей 95 ТК РФ. В 2027 году таких дат четыре: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Продолжительность работы в каждую из них уменьшается на один час. Это сокращение уже включено в месячные и годовые показатели производственного календаря, поэтому повторно вычитать его при использовании готовой нормы не нужно.

Норма при сокращенной неделе и шестидневке

Для отдельных категорий работников законодательство предусматривает сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно статье 92 ТК РФ, 36-часовая неделя устанавливается, в частности, для работников, занятых на работах с вредными условиями труда третьей или четвертой степени либо опасными условиями труда, если соблюдены предусмотренные законом условия.

24-часовая рабочая неделя предусмотрена для работников младше 16 лет. Для других категорий несовершеннолетних, инвалидов и отдельных работников действуют собственные ограничения продолжительности рабочего времени, установленные трудовым законодательством.

Норма при шестидневной рабочей неделе рассчитывается по тому же принципу и соответствует показателям пятидневки: для определения продолжительности рабочего времени используется расчетный график пятидневной недели.

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Норма рабочего времени в ДНР и ЛНР

В ДНР региональные показатели отличаются от общероссийских из-за дополнительных нерабочих праздничных дней. Таковыми являются 11 мая – День Донецкой Народной Республики, 30 сентября – День возвращения ДНР в Россию, а также Пасха (2 мая) и Троица (20 июня). Соответственно, согласно приказу Минтруда ДНР, норма рабочего времени в ДНР в следующем году при 40-часовой рабочей неделе составит 1939 часов, при 36-часовой – 1744,6 часа, при 24-часовой – 1161,4 часа.

В ЛНР, помимо федеральных праздников, в ЛНР также праздничными нерабочими считаются День Луганской Народной Республики, который отмечается 12 мая, а также 30 сентября – День возвращения ДНР в Россию, а также Пасха (2 мая) и Троица (20 июня). При этом 11 мая будет сокращенным рабочим днем, поскольку он предшествует праздничному.

Согласно приказу Минтруда ЛНР, норма рабочего времени в республике в следующем году при 40-часовой рабочей неделе составит 1938 часов, при 36-часовой – 1743,6 часа, при 24-часовой – 1160,4 часа.

Частые вопросы

Сколько рабочих часов в 2027 году при 40-часовой неделе?

Годовая норма составляет 1972 часа. При этом в календаре предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных.

Какая среднемесячная норма рабочего времени в 2027 году?

При 40-часовой рабочей неделе — 164,33 часа, при 36-часовой — 147,87 часа, при 24-часовой — 98,47 часа. Показатель рассчитывают делением годовой нормы на 12.

В каком месяце 2027 года больше всего рабочих часов?

Наибольшая месячная норма при 40-часовой рабочей неделе приходится на март, июль, август, сентябрь и декабрь — по 176 часов. В июле и августе также предусмотрено по 22 рабочих дня.

Учитываются ли сокращенные предпраздничные дни в норме?

Да. Нормы рабочего времени на 2027 год уже учитывают сокращение на один час 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. Повторно уменьшать месячный показатель не требуется.

Отличается ли норма при шестидневной рабочей неделе?

При расчете нормы используется пятидневный календарь, поэтому нормативное количество часов остаётся тем же. Фактическое распределение рабочих дней и отдыха при шестидневном графике может отличаться.

Авторы Альмир Хабибуллин