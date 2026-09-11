Как бабушка налепила: пошаговый рецепт сочных пельменей с одним секретом для фарша Оглавление Что нужно для идеальных пельменей? Ингредиенты для безупречного теста Ингредиенты для невероятно сочного фарша Готовим тесто для пельменей — тонкое и эластичное Шаг 1. Замешиваем тесто Шаг 2. Вымешиваем Шаг 3. Даём отдохнуть Фарш для пельменей: классический состав и пропорции Шаг 1. Подготовка мяса и лука Шаг 2. Добавляем специи и жидкость Секрет сочных пельменей от шеф-поваров Зачем лёд в фарше? Лёд пригодится и при варке Пошаговая инструкция: как лепить пельмени быстро и герметично Шаг 1. Раскатываем тесто Шаг 2. Вырезаем кружочки Шаг 3. Защипываем и придаём форму Как варить пельмени Шаг 1. Опускаем в кипящую воду Шаг 2. Ждём, когда пельмени всплывут Как правильно заморозить пельмени С чем подавать пельмени Советы от опытных хозяек: как ускорить процесс Тестомес/Хлебопечка Пельменница Частые ошибки при приготовлении пельменей Тесто слишком толстое Мало лука в фарше Перебор с водой в тесте Горячая вода для теста Погружение в недостаточно кипящую воду Пельмени — это любовь, замешанная в тесте Как приготовить пельмени дома? Полный пошаговый рецепт: тесто для пельменей, фарш, лепка, варка и заморозка. Советы, чтобы не раскрылись и как подавать. Готовьте как в Сибири! 31952 31952 Рецепт сочных домашних пельменей, как у бабушки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoodAndPhoto

Лепка пельменей — это настоящая медитация! За окном метель, на столе пушистая мука и миска с ароматным фаршем… А если привлечь к этому занятию всю семью, то получится настоящий тимбилдинг (и ещё больше пельменей). Life.ru раскрывает все секреты сочного фарша, тонкого теста и насыщенного бульона — ловите проверенный рецепт пельменей, чтобы получилось вкуснее, чем у бабушки.

Что нужно для идеальных пельменей?

Магазинные полуфабрикаты — это как просмотр новогодней комедии в ускоренной перемотке: вроде всё то же, а души нет. Настоящие пельмени — это ритуал. Они требуют времени (около 2–2,5 часа), хорошего настроения и пары-тройки секретов.

Ингредиенты для безупречного теста

Для тонкого и эластичного теста нам потребуются:

Мука пшеничная — 500 г (и ещё немного для подпыла)

Вода холодная — 200–220 мл

Яйцо куриное — 1 штука

Соль — 1 чайная ложка без горки.

Муку выбирайте высшего сорта. Вода обязательно должна быть холодной — только так тесто получится упругим.

Ингредиенты для пельменного теста. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandra Starkova

Ингредиенты для невероятно сочного фарша

Для ароматного, насыщенного фарша нам понадобятся:

Говядина (лопатка, огузок) — 300 г

Свинина (шейка, лопатка) — 300 г

Лук репчатый — 300 г

Чеснок — 2–3 зубчика (по желанию)

Вода или бульон — 1–2 столовых ложки

Соль, молотый чёрный перец — по вкусу.

Как вариант — можно взять по 200 г говядины, свинины и баранины. Главное правило: лука должно быть ровно в два раза меньше, чем мяса. Он даст ту самую сочность.

Готовим тесто для пельменей — тонкое и эластичное

Тесто — это 50% успеха. Плохое порвётся при лепке, разварится в кастрюле или будет жеваться как резина. Наша задача — сделать его послушным, как пластилин, и прочным, как парашютный шёлк.

Шаг 1. Замешиваем тесто

Просеиваем муку горкой в глубокую миску или прямо на стол. Делаем в центре углубление-кратер: вливаем туда холодную воду, разбиваем яйцо и добавляем соль. Вилкой или пальцами начинаем смешивать жидкость с мукой от центра к краям. Когда соберётся влажная крошка, начинаем мешать тесто руками как следует.

Как правильно замесить тесто для пельменей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / adriaticfoto

Шаг 2. Вымешиваем

Выкладываем тесто на припылённую мукой столешницу или большую доску и начинаем месить: растягивать, складывать, придавливать основанием ладони. Процесс займёт 10–15 минут. Готовое тесто перестанет липнуть к рукам и столу, станет гладким, упругим и бархатистым на ощупь.

Шаг 3. Даём отдохнуть

Клейковина (глютен) должна успокоиться и «расслабиться». Так что заворачиваем тесто в пищевую плёнку (или накрываем миской) и оставляем при комнатной температуре на 30–60 минут. Отдохнувшее тесто станет ещё более податливым и не будет сжиматься при раскатке.

Фарш для пельменей: классический состав и пропорции

Золотое правило: фарш готовим в последнюю очередь, когда тесто отдыхает. Так он не успеет заветриться. Для него берём в равных пропорциях говядину и свинину или говядину и баранину, если не едите свинину. Лука — ровно вполовину меньше.

Шаг 1. Подготовка мяса и лука

Мясо промываем, обсушиваем и нарезаем крупными кусками. Лук (и, если решите добавить, чеснок) очищаем. Всё это отправляем в мясорубку и прокручиваем дважды: первый раз — через крупную решётку, второй — через мелкую. Эта нехитрая манипуляция сделает текстуру фарша однородной и нежной.

Правильный фарш для пельменей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Riccio da favola

Шаг 2. Добавляем специи и жидкость

В полученную мякоть добавляем соль, перец и холодную, почти ледяную воду (или бульон). Начинаем энергично вымешивать фарш рукой в одном направлении, пока масса не станет липкой и однородной. Холод не даст жиру растаять раньше времени, а в процессе варки превратится в пар, который и создаст ту самую сочность.

Секрет сочных пельменей от шеф-поваров

Опытные кулинары используют не просто холодную воду, а лёд! Можно добавить мелкую крошку вместо воды перед вымешиванием фарша, а можно положить небольшой кусочек льда в каждый пельмешек при лепке.

Зачем лёд в фарше?

Лёд в фарше, попадая в кипяток, начинает резко таять и испаряться. Этот пар, запертый внутри плотного теста, не вырывается наружу, а пропитывает мясные волокна, делая их невероятно нежными и сочными. Без этого пара мясо могло бы просто сжаться и стать резиновым.

Лёд пригодится и при варке

А вот здесь другой фокус. Когда вы бросаете пельмени в кипяток и тут же подливаете половник ледяной воды (или просто кидаешь кубик льда прямо в кастрюлю), температура бульона резко падает. Зачем это нужно? Чтобы успокоить бурное кипение. Пельмени не будут «метаться в кастрюле», биться о стенки и друг о друга, а спокойно и равномерно дойдут до готовности, при этом тесто останется целым и не разваристым. Это профессиональный приём для идеальной текстуры.

Зачем добавлять лёд в пельмени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadym Sh

Пошаговая инструкция: как лепить пельмени быстро и герметично

Включаем любимый сериал или зовём на подмогу семью — лепка пельменей дело коллективное и душевное!

Шаг 1. Раскатываем тесто

Отрезаем от теста треть, остальное снова накрываем. Раскатываем в тонкий пласт толщиной 1,5–2 мм — на просвет должно слегка виднеться. Чтобы круг был ровным, просто почаще переворачивайте и поворачивайте пласт.

Шаг 2. Вырезаем кружочки

Берём стакан или круглую форму (диаметром 7–9 см) и вырезаем кружочки. Остатки теста собираем в комок — они пригодятся для следующей партии. На середину каждого кружочка кладём чайную ложку фарша (без горки!).

Шаг 3. Защипываем и придаём форму

Складываем кружок пополам, слепляем края над начинкой, чтобы получился плотный полумесяц. Теперь берём его за кончики и соединяем их, чтобы получилось традиционное «ушко». Главное — хорошо прижать, чтобы не осталось воздушных карманов. Готовые пельмени выкладываем на припыленную мукой доску или поднос.

Как правильно слепить пельмени, чтобы не разварились. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pundapanda

Как варить пельмени

Казалось бы, что сложного: бросил в воду и жди. Но и здесь есть свои нюансы.

Шаг 1. Опускаем в кипящую воду

В большой кастрюле доводим воду (чем больше, тем лучше) до кипения и щедро её солим. Аккуратно, по одному, опускаем пельмени. Если высыпать их все разом, они слипнутся и осядут на дно комом. Аккуратно мешаем шумовкой, чтобы ни один не прилип.

Шаг 2. Ждём, когда пельмени всплывут

Дожидаемся, пока вода снова закипит и пельмени всплывут, и в этот момент засекаем 5–7 минут. Варим до готовности на среднем огне. При желании можно «выловить» один пельмень на пробу: тесто должно быть мягким, но не сырым, а фарш — полностью приготовленным.

Как правильно заморозить пельмени

Как правильно заморозить пельмени. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Helena Zolotuhina

Если семейный подряд постарался на славу и пельменей получилось много, замораживаем их до следующего случая острой пельменной недостаточности.

Для этого раскладываем слепленные пельмени на подносе, доске или плоской тарелке в один слой, чтобы они не соприкасались друг с другом, и отправляем в морозилку на 2–3 часа, пока они не станут твёрдыми, как камушки. Только после этого пересыпаем их в пакет или контейнер для хранения! Так они не смёрзнутся в один огромный ком и можно будет взять ровно столько, сколько нужно. Хранить такие заготовки можно до трёх месяцев.

С чем подавать пельмени

Пельмени вкуснее всего со сметаной, сливочным маслом, свежей зеленью. Также есть и классический способ для любителей — с уксусом и чёрным перцем.

С чем подавать пельмени — масло, перец, уксус. Фото © Shutterstock / FOTODOM / UlianovDmitrii

Советы от опытных хозяек: как ускорить процесс

Тестомес/Хлебопечка

Доверьте машине самый трудоёмкий процесс — замес теста. Получится идеально и без усилий.

Пельменница

Специальная форма с ячейками. Кладёте сверху пласт теста, в ямки — фарш, накрываете вторым пластом и прокатываете скалкой.

Частые ошибки при приготовлении пельменей

Тесто слишком толстое

Получится «хлеб с мясом», а не нежный пельмень. Смело раскатывайте как можно тоньше, до 1,5–2 мм! Если тесто приготовлено правильно, рваться оно не будет.

Мало лука в фарше

Лук — это не только вкус, но и влага. Без него фарш будет сухим.

Перебор с водой в тесте

Липкое, рвущееся тесто — результат излишней жидкости. Добавляйте воду постепенно.

Горячая вода для теста

Она убьёт клейковину — и тесто станет дряблым. Только холодная!

Погружение в недостаточно кипящую воду

В этом случае пельмени опустятся на дно, прилипнут и разварятся.

Пельмени — это любовь, замешанная в тесте

Вот и всё. Не просто рецепт, а целая философия. Пельмени — это не про скорость, а про момент. Про муку на носу, про спор с бабушкой о том, кто лепит красивее, про терпеливое ожидание, когда же они сварятся, и про настоящий семейный тимбилдинг, который завершается пожеланием приятного аппетита.

Авторы Божена Зажицкая