Подготовка сада к зиме: что успеть сделать в ноябре, чтобы деревья перезимовали Оглавление Подготовка сада к зиме в ноябре: что сделать в первую очередь Влагозарядковый полив: нужен ли он и когда Побелка стволов: зачем и когда Уборка листвы, плодов-мумий и сухих веток Укрытие на зиму: молодые деревья, розы, виноград, клубника Молодые деревья Розы Виноград Садовая земляника Защита стволов от грызунов и мороза Ягодные кустарники: малина, смородина Огород и теплица: что сделать до снега Сроки по регионам: средняя полоса, Урал и Сибирь, юг Что удобно планировать по лунному календарю Частые вопросы Подготовка сада к зиме в ноябре: влагозарядковый полив, побелка, укрытие, защита от грызунов. Чек-лист работ и сроки для средней полосы, Урала и юга. Подготовка сада к зиме: что успеть сделать в ноябре, чтобы деревья перезимовали. Обложка © ChatGPT

Подготовка сада к зиме перед промерзанием почвы начинается с двух дел: проверить, нужен ли полив, и после необходимых поливов слить воду из шлангов и съёмных элементов системы полива. Затем подготовьте укрытия для нуждающихся в них растений и защитите стволы от зимнего солнца и грызунов. Уберите больные плоды и поражённый опад, очистите освободившуюся теплицу. Эти шесть направлений работ выбирают по состоянию участка, погоде и региону, поэтому их очерёдность может меняться.

Подготовка сада к зиме в ноябре: что сделать в первую очередь

Чтобы понять, что делать в саду в ноябре, начните с осмотра. Первыми выбирайте дела, для которых скоро закончатся подходящие условия.

Почва сухая и ещё не промёрзла? Оцените необходимость полива. Переувлажнённому участку дополнительная вода не нужна.

Оцените необходимость полива. Переувлажнённому участку дополнительная вода не нужна. В шлангах осталась вода? После завершения поливов слейте её до первых заморозков.

После завершения поливов слейте её до первых заморозков. Укрытия готовы? Проверьте защиту нуждающихся растений: подготовленный каркас не означает, что его пора наглухо закрыть.

Проверьте защиту нуждающихся растений: подготовленный каркас не означает, что его пора наглухо закрыть. Стволы защищены? Осмотрите ограждения от животных, отдельно оцените условия для побелки.

Осмотрите ограждения от животных, отдельно оцените условия для побелки. На ветвях и земле есть больные плоды и листья? Соберите их, не превращая уборку в обрезку всего сада.

Соберите их, не превращая уборку в обрезку всего сада. Теплица освободилась? Уберите остатки растений, очистите покрытие и осмотрите крепления каркаса.

Если почва уже промёрзла, не пытайтесь наверстать полив. Лучше убедитесь, что держатся укрытия и защита стволов.

Влагозарядковый полив: нужен ли он и когда

Полив нужен при недостатке влаги, пока почва не промёрзла и принимает воду. Оцените влажность в зоне корней: дождь не всегда промачивает её достаточно. Но при плохом дренаже и переувлажнении дополнительная вода вытесняет из почвы воздух. Ошибка — поливать каждый сад только потому, что наступил ноябрь. Ориентируйтесь на состояние грунта, а не на число дождливых дней.

Побелка стволов: зачем и когда

Побелку используют для защиты коры от солнечного нагрева в холодный сезон. Выбирайте сухую погоду: покрытие должно держаться на коре и успеть высохнуть. Условия нанесения смотрите в инструкции садового состава, а для молодого дерева подберите средство, подходящее нежной коре. Не наносите покрытие на мокрый ствол ради календарного срока: побелка не заменяет ни утепление корней, ни ограждение от животных.

Уборка листвы, плодов-мумий и сухих веток

Снимите с ветвей засохшие плоды-мумии, соберите гнилую падалицу. При бурой гнили косточковых такая уборка помогает уменьшить запас инфекции.

С листьями поступают с учётом состояния растений. Например, при парше яблони заражённый опад рекомендуют убирать или измельчать. Это уменьшает запас инфекции, но не исключает нового заражения. Не объявляйте всю осеннюю листву опасной.

Здоровый опад можно направить на компостирование. На газоне листья тоже измельчают, а вот плотный слой целых листьев оставлять не стоит — он может повредить траву. Поражённый материал не следует просто отправлять в обычную холодную компостную кучу в расчёте, что он сам обеззаразится.

Отдельно осмотрите сухие, сломанные и поражённые ветви. Если требуется санитарная обрезка, ограничьтесь отдельными сухими или сломанными частями, которые можно безопасно удалить, с учётом культуры и местных сроков. Крупные, опасно расположенные и поражённые ветви требуют отдельной оценки: не беритесь сразу обрезать всю крону. Особенно предостерегают от осенней обрезки молодых теплолюбивых растений. Подготовка сада к зиме осенью не требует тотальной зачистки.

Укрытие на зиму: молодые деревья, розы, виноград, клубника

Защиту выбирают по культуре, форме растения и зимостойкости. Заранее подготовить материалы и окончательно закрыть растение — разные задачи.

Молодые деревья

У недавно посаженного дерева отдельно защищают корни и ствол. Мульчу распределяют в приствольной зоне, оставляя промежуток у коры: материал не должен прижиматься к стволу.

Не укутывайте крону каждого саженца только из-за его возраста: учитывайте вид, зимостойкость и условия участка.

Розы

Укрытие на зиму: розы. Фото © ChatGPT

Для роз, которым нужно укрытие, заранее подготовьте каркас. Пригибание плетей не откладывайте до сильного холода: побеги становятся ломкими. Не укладывайте жёсткую ветвь силой.

Окончательное укрытие связывают с завершением роста и устойчивым похолоданием. Учитывайте сорт и предусматривайте проветривание во время оттепелей. Под защитой не должна застаиваться влага: раннее плотное закрытие в тёплую сырую погоду создаёт проблему вместо помощи.

Различайте кустовые, плетистые и штамбовые розы. У штамбовой розы место прививки расположено высоко, поэтому одного окучивания основания недостаточно для его защиты. Способ, подходящий низкому кусту, нельзя автоматически переносить на растение другой формы.

Виноград

Уточните сорт винограда и принятую для него в вашей местности технологию зимовки: нужна ли лозе защита на вашем участке. Даже на юге применяют разные технологии: на опытном поле ВНИИВиВ имени Потапенко в Новочеркасске одни изучавшиеся сорта выращивали с укрытием, другие — без него.

В готовом укрытии предусмотрите проветривание и не запирайте влажную лозу наглухо. При подготовке учитывайте завершение роста, но момент закрытия выбирайте по местным рекомендациям для своего сорта. Ошибка — оставлять виноград без защиты только потому, что сад находится на юге.

Садовая земляника

У садовой земляники, которую часто называют клубникой, сохраните здоровые листья. Укрытие гряды в открытом грунте устраивают после перехода растений к покою и закаливания, в целом — с наступлением заморозков.

Следите, чтобы сердечко куста не было засыпано землёй. Не путайте такое заглубление с временным зимним покрытием гряды соломой. И не переносите правила открытого грунта на землянику, которая ещё плодоносит в теплице.

Защита стволов от грызунов и мороза

Защита стволов от грызунов и мороза. Фото © ChatGPT

Чтобы защитить кору от обгрызания, установите сетку вокруг молодого дерева так, чтобы она не перетягивала ствол. Осмотрите нижнюю часть: животные не должны свободно попадать внутрь. Защиту подбирайте под конкретного вредителя: ограждение, которое останавливает зайца, не обязательно закрывает доступ мелким грызунам.

Высоту оценивайте с учётом будущего снега. После снегопадов осматривайте ограждения: поднявшийся снег меняет доступ животных к ветвям и стволу. Обратите внимание на доступ сверху и целостность сетки.

Ошибка — считать сетку или побелку защитой от всех зимних повреждений: от солнца, мороза и животных нужны разные меры.

Ягодные кустарники: малина, смородина

Малину и смородину нельзя обрезать по одной схеме. У летней малины сохраняют побеги будущего плодоношения, а полное удаление побегов применяют у ремонтантной, если её выращивают на один осенний урожай. Подробности — в материалах Life.ru про обрезку обычной и ремонтантной малины и подкормку малины. Сама обрезка не означает, что куст нужно сразу удобрить.

У смородины сначала определите вид: чёрную и красную или белую обрезают по-разному. Одинаковое укорачивание может удалить плодовую древесину. В местных рекомендациях на Ставрополье допускают осеннюю обрезку в покое, а в Омской области рекомендуют весеннюю. Поэтому не включайте её в обязательный ноябрьский список: листопад ещё не повод для сильной обрезки в любом регионе.

Огород и теплица: что сделать до снега

Подготовка сада и огорода к зиме включает очистку освободившейся теплицы. После завершения культуры удалите остатки растений, вымойте покрытие, очистите водостоки и осмотрите крепления.

Физическая очистка и обеззараживание — разные операции. Органические загрязнения мешают действию дезинфицирующих средств, но автоматическая химическая обработка нужна не каждой теплице.

На грядках оцените влажность: мокрую почву обрабатывать не рекомендуется. Перекопка не обязательна при любой технологии выращивания.

После необходимых поливов слейте воду из шлангов и съёмных элементов системы — до её замерзания, чтобы не повредить оборудование. Правила хранения компонентов и зимней подготовки самой теплицы сверяйте с инструкциями производителей. Ошибка — переносить схему подпорок или режим открытых дверей с чужой конструкции на свою.

Сроки по регионам: средняя полоса, Урал и Сибирь, юг

Сроки подготовки сада к зиме зависят от региона, погоды и состояния растений. В таблице собраны основные осенние работы и ориентиры, которые помогут определить, когда их проводить в средней полосе, на Урале, в Сибири и на юге России.





Что удобно планировать по лунному календарю

Если вы планируете дела по лунным дням, загляните в календарь садовода и огородника на ноябрь 2026 года. Он может служить личным планировщиком, но не заменяет оценку погоды, почвы и состояния растений.

Частые вопросы

Нужен ли полив после дождей?

Зависит от влажности в зоне корней. Если влаги недостаточно, а почва не промёрзла и впитывает воду, полив может быть нужен. Переувлажнённую землю дополнительно заливать не следует.

Нужно ли убирать все листья?

Поражённый опад требует санитарной уборки. Здоровые листья можно использовать для компоста, а плотный слой на газоне оставлять не стоит. Не считайте любую листву источником болезни.

Можно ли закрыть розы заранее?

Заранее готовят укрытие. Окончательно его закрывают после завершения роста роз и наступления устойчивого похолодания. Не запирайте растения в тёплом влажном укрытии.

Можно ли срезать всю малину?

Не любую. Полное удаление побегов подходит ремонтантной малине, если её выращивают на один осенний урожай. У летней малины сохраняют побеги, которым предстоит плодоносить.

Заменяет ли побелка защиту от грызунов?

Нет. Светлое покрытие защищает кору от солнечного нагрева. От обгрызания нужна защитная сетка вокруг ствола, которую проверяют в том числе после снегопадов.

О сезонных традициях читайте в материале про народные приметы на урожай. Практические рекомендации для участка собраны в хабе «Сад и огород».

Авторы Михаил Грешнев