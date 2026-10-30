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Лунный посевной календарь садовода и огородника на ноябрь 2026 года

Оглавление
Фазы Луны в ноябре 2026 года
Что делают в саду и огороде в ноябре
Благоприятные дни для подзимнего посева в ноябре 2026
Когда сажать чеснок в ноябре 2026
Зелень на подоконнике и комнатные растения
Дни для обрезки, уборки и укрытия сада
Когда квасить капусту в ноябре 2026
Неблагоприятные дни ноября 2026 для дачи
Лунный календарь садовода на каждый день ноября
Life.ru отвечает на частые вопросы

Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2026: дни для подзимнего посева, зелени на подоконнике, обрезки и квашения капусты, неблагоприятные даты.

Опубликовано 30 октября, 08:00
Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2026: когда сеять под зиму, сажать чеснок и обрезать деревья? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2026: когда сеять под зиму, сажать чеснок и обрезать деревья? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уже убрали урожай и собираетесь закрыть дачный сезон? В ноябре остаются последние дела в саду, подзимние посевы и домашний огород на подоконнике. Life.ru составил календарь садовода и огородника на ноябрь 2026, чтобы вы могли заранее выбрать время для разных работ.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Фазы Луны в ноябре 2026 года: лунный календарь на весь ноябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Фазы Луны в ноябре 2026 года: лунный календарь на весь ноябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Месяц начнётся на убывающей Луне, а последняя четверть наступит 1 ноября в 23:28. Новолуние произойдёт 9 ноября в 10:02, первая четверть 17 ноября в 14:47, полнолуние 24 ноября в 17:53. По календарным дням растущая Луна приходится на 10–23 ноября, убывающая на 1–8 и 25–30 ноября. Всё время указано по Москве, в других часовых поясах часы, а иногда и дата события могут сдвигаться.

Что делают в саду и огороде в ноябре

Лунный календарь садовода на ноябрь 2026 года: какие работы нужно успеть сделать на даче до сильных морозов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь садовода на ноябрь 2026 года: какие работы нужно успеть сделать на даче до сильных морозов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ноябрьском плане дачника остаются уборка листвы и растительных остатков, санитарная обрезка по необходимости и подготовка растений к зиме. В зависимости от погоды заканчивают побелку, укрытие и защиту стволов от грызунов, проверяют состояние теплицы. Огородники выбирают время для подзимних посевов, а дома сеют зелень и занимаются комнатными растениями.

Благоприятные дни для подзимнего посева в ноябре 2026

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026: в какие дни сеять под зиму морковь, свёклу и укроп на участке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026: в какие дни сеять под зиму морковь, свёклу и укроп на участке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026 выделяет для моркови, свёклы и укропа 27 ноября и 28 ноября до 14:20 МСК. В это время Луна убывает и находится в Раке. В лунной традиции знак зодиака Рак относится к плодородным знакам, а убывающую фазу выбирают для корнеплодов. В средней полосе эти даты рассматривают только при подмёрзшей почве. Если на участке тепло и условия для подзимнего посева ещё не сложились, отметка в календаре не — повод торопиться. Ориентиром служит состояние земли, а не желание обязательно закончить работу в обозначенное число.

Когда сажать чеснок в ноябре 2026

Для посадки чеснока под зиму в ноябре календарь предусматривает даты только для юга. Основные дни по лунной традиции — 27–28 ноября, причём 28-го подходящее время заканчивается в 14:20 МСК. Запасные даты — 6–7 ноября, когда убывающая Луна находится в Весах. В средней полосе чеснок обычно сажают раньше, поэтому переносить посадку на конец ноября ради лунной отметки не стоит. На юге решение также зависит от местной погоды и состояния почвы. Как сажать чеснок под зиму, чтобы он перезимовал, рассказываем в отдельном материале.

Зелень на подоконнике и комнатные растения

Для посевов зелени и рассады на подоконнике лунный календарь огородника на ноябрь 2026 выделяет 18–19 ноября. Это растущая Луна в Рыбах, одном из плодородных знаков. Запасной вариант 13–14ноября, когда Луна находится в Козероге. Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2026 отмечает 18–19 и 27–28 ноября для пересадки по необходимости и подходящих растению подкормок. При этом 28 ноября ориентируйтесь на время до 14:20 МСК. Осенняя дата в календаре сама по себе не означает, что каждому цветку требуется новый горшок или удобрение, особенно если растение находится в периоде покоя. Даты на другие месяцы собраны в лунном календаре пересадки комнатных растений на 2026 год.

Дни для обрезки, уборки и укрытия сада

Лунный календарь садовода на ноябрь 2026: какие дни выбрать для санитарной обрезки, уборки и укрытия сада? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь садовода на ноябрь 2026: какие дни выбрать для санитарной обрезки, уборки и укрытия сада? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь садовода на ноябрь выделяет 1–5 и 29–30 ноября для санитарной обрезки, уборки листвы, растительного мусора и работ по защите сада от вредителей. Большая часть этих периодов приходится на пребывание убывающей Луны во Льве и Деве. В выбранной традиции такие сочетания связывают с уходом за участком и хозяйственными делами. На те же даты можно ориентироваться при планировании побелки, укрытия и защиты стволов от грызунов, если позволяет погода. Но ждать конца месяца, когда растениям уже нужна защита, не следует. Для обрезки также важны состояние дерева и сезонные ограничения, а сама работа в ноябрьском плане относится к санитарной.

Когда квасить капусту в ноябре 2026

Квашение капусты по лунному календарю на ноябрь 2026: какие благоприятные дни выбрать для домашних заготовок? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Квашение капусты по лунному календарю на ноябрь 2026: какие благоприятные дни выбрать для домашних заготовок? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для квашения капусты по лунной традиции выбирают 13–14 ноября, 15 ноября до 12:24, период с 08:52 20 ноября до 13:09 22 ноября. Первая группа дат связана с растущей Луной в знаке зодиака Козерог, вторая с — Овном. 15 ноября подходящий период заканчивается в 12:24 МСК, после перехода Луны в Водолей. В этой схеме для квашения предпочитают растущую фазу и избегают Рака и Рыб. Например, удачные для зелени на подоконнике 18–19 ноября не входят в выбранные даты для капусты. При этом вкус и хруст зависят от сырья, рецепта и соблюдения технологии, а календарная отметка их не гарантирует.

Неблагоприятные дни ноября 2026 для дачи

Неблагоприятные дни по лунному календарю на ноябрь 2026: когда садоводам лучше отложить посевы и обрезку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неблагоприятные дни по лунному календарю на ноябрь 2026: когда садоводам лучше отложить посевы и обрезку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Общая пауза для посевов, посадок, пересадки и обрезки приходится на 8–10 и 23–25 ноября. Первая группа связана с новолунием 9 ноября, вторая с полнолунием 24 ноября. В каждой группе учитываются день самой фазы и соседние календарные даты. Пауза не означает, что на даче совсем нечем заняться. На эти числа можно оставить планирование следующего сезона, разбор записей, уборку инвентаря и проверку запасов. Заодно удобно пересмотреть список незавершённых дел и выбрать для них другие дни, если погода позволит.

Лунный календарь садовода на каждый день ноября

  • Лунный календарь садовода на 1–10 ноября 2026: когда заняться уборкой участка и посадить чеснок на юге? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
    Лунный календарь садовода на 1–10 ноября 2026: когда заняться уборкой участка и посадить чеснок на юге? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
  • Лунный календарь садовода на 11–20 ноября 2026: когда сеять зелень на подоконнике и квасить капусту дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
    Лунный календарь садовода на 11–20 ноября 2026: когда сеять зелень на подоконнике и квасить капусту дома? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
  • Лунный календарь садовода на 21–30 ноября 2026: когда сеять под зиму, ухаживать за растениями и убирать сад? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
    Лунный календарь садовода на 21–30 ноября 2026: когда сеять под зиму, ухаживать за растениями и убирать сад? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь садовода на 1–10 ноября 2026: когда заняться уборкой участка и посадить чеснок на юге? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

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Для вашего удобства Life.ru составил подробный календарь садовых работ на ноябрь 2026 года. Мы разделили месяц на три декады — 1–10, 11–20 и 21–30 ноября. В таблицах указаны фазы Луны, знаки зодиака и подходящие по лунной традиции работы. Чтобы посмотреть календарь на весь ноябрь, листайте картинки с помощью стрелок по бокам.

Life.ru отвечает на частые вопросы

Когда делать подзимний посев в ноябре 2026 года по лунному календарю? Для моркови, свёклы и укропа календарь выделяет 27 ноября и 28 ноября до 14:20 МСК. В средней полосе посев рассматривают при подмёрзшей почве. Погода и промерзание почвы важнее Луны, поэтому при неподходящих условиях работу не привязывают к этой дате.

Можно ли сажать чеснок в ноябре? В ноябрьском календаре посадка чеснока предусмотрена для юга, если позволяет местная погода. По лунной традиции основные даты — 27–28 ноября, 28-го до 14:20 МСК, запасные — 6–7 ноября. В средней полосе чеснок обычно высаживают раньше.

Какие дни неблагоприятны для посадок в ноябре 2026? По выбранной лунной традиции пауза приходится на 8–10 и 23–25 ноября. Она относится к посадкам, посевам, пересадке и обрезке.

Когда квасить капусту в ноябре 2026 года? Лунный календарь выделяет 13–15 и 20–22 ноября. При этом 15 ноября подходящее время заканчивается в 12:24 МСК. Эти даты относятся к традиции выбора растущей Луны в Козероге и Овне, а результат заготовки зависит от рецепта и технологии.

Подходит ли лунный календарь для Урала и Сибири в ноябре? Лунные даты можно учитывать, но в ноябре на Урале и в Сибири работ в открытом грунте обычно уже мало. Если участок промёрз или лежит снег, благоприятная отметка не повод начинать посадки. Для таких условий в календаре остаются домашняя зелень, комнатные растения и планирование, а возможности на участке определяет погода.

Лунный календарь стрижек и здоровья на ноябрь 2026 года
Лунный календарь стрижек и здоровья на ноябрь 2026 года

А для тех, кто сверят с лунными фазами не только график ухода за садом, но и личные процедуры, Life.ru уже выпустил полный лунный календарь стрижек и красоты на ноябрь 2026. Кстати, в нашем разделе «Астрология» ещё много интересного! Там уже можно найти гороскоп для всех знаков зодиака на первый день ноября, а также узнать, кто лишится работы, денег и любви из-за Ретроградного Меркурия.

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Авторы
Софья Кузнецова
Софья Кузнецова
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