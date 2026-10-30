Лунный посевной календарь садовода и огородника на ноябрь 2026 года Оглавление Фазы Луны в ноябре 2026 года Что делают в саду и огороде в ноябре Благоприятные дни для подзимнего посева в ноябре 2026 Когда сажать чеснок в ноябре 2026 Зелень на подоконнике и комнатные растения Дни для обрезки, уборки и укрытия сада Когда квасить капусту в ноябре 2026 Неблагоприятные дни ноября 2026 для дачи Лунный календарь садовода на каждый день ноября Life.ru отвечает на частые вопросы Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2026: дни для подзимнего посева, зелени на подоконнике, обрезки и квашения капусты, неблагоприятные даты. Лунный календарь садовода и огородника на ноябрь 2026: когда сеять под зиму, сажать чеснок и обрезать деревья? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Уже убрали урожай и собираетесь закрыть дачный сезон? В ноябре остаются последние дела в саду, подзимние посевы и домашний огород на подоконнике. Life.ru составил календарь садовода и огородника на ноябрь 2026, чтобы вы могли заранее выбрать время для разных работ.

Фазы Луны в ноябре 2026 года

Фазы Луны в ноябре 2026 года: лунный календарь на весь ноябрь 2026. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Месяц начнётся на убывающей Луне, а последняя четверть наступит 1 ноября в 23:28. Новолуние произойдёт 9 ноября в 10:02, первая четверть 17 ноября в 14:47, полнолуние 24 ноября в 17:53. По календарным дням растущая Луна приходится на 10–23 ноября, убывающая на 1–8 и 25–30 ноября. Всё время указано по Москве, в других часовых поясах часы, а иногда и дата события могут сдвигаться.

Что делают в саду и огороде в ноябре

Лунный календарь садовода на ноябрь 2026 года: какие работы нужно успеть сделать на даче до сильных морозов? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В ноябрьском плане дачника остаются уборка листвы и растительных остатков, санитарная обрезка по необходимости и подготовка растений к зиме. В зависимости от погоды заканчивают побелку, укрытие и защиту стволов от грызунов, проверяют состояние теплицы. Огородники выбирают время для подзимних посевов, а дома сеют зелень и занимаются комнатными растениями.

Благоприятные дни для подзимнего посева в ноябре 2026

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026: в какие дни сеять под зиму морковь, свёклу и укроп на участке? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный посевной календарь на ноябрь 2026 выделяет для моркови, свёклы и укропа 27 ноября и 28 ноября до 14:20 МСК. В это время Луна убывает и находится в Раке. В лунной традиции знак зодиака Рак относится к плодородным знакам, а убывающую фазу выбирают для корнеплодов. В средней полосе эти даты рассматривают только при подмёрзшей почве. Если на участке тепло и условия для подзимнего посева ещё не сложились, отметка в календаре не — повод торопиться. Ориентиром служит состояние земли, а не желание обязательно закончить работу в обозначенное число.

Когда сажать чеснок в ноябре 2026

Для посадки чеснока под зиму в ноябре календарь предусматривает даты только для юга. Основные дни по лунной традиции — 27–28 ноября, причём 28-го подходящее время заканчивается в 14:20 МСК. Запасные даты — 6–7 ноября, когда убывающая Луна находится в Весах. В средней полосе чеснок обычно сажают раньше, поэтому переносить посадку на конец ноября ради лунной отметки не стоит. На юге решение также зависит от местной погоды и состояния почвы. Как сажать чеснок под зиму, чтобы он перезимовал, рассказываем в отдельном материале.

Зелень на подоконнике и комнатные растения

Для посевов зелени и рассады на подоконнике лунный календарь огородника на ноябрь 2026 выделяет 18–19 ноября. Это растущая Луна в Рыбах, одном из плодородных знаков. Запасной вариант 13–14 — ноября, когда Луна находится в Козероге. Лунный календарь комнатных растений на ноябрь 2026 отмечает 18–19 и 27–28 ноября для пересадки по необходимости и подходящих растению подкормок. При этом 28 ноября ориентируйтесь на время до 14:20 МСК. Осенняя дата в календаре сама по себе не означает, что каждому цветку требуется новый горшок или удобрение, особенно если растение находится в периоде покоя. Даты на другие месяцы собраны в лунном календаре пересадки комнатных растений на 2026 год.

Дни для обрезки, уборки и укрытия сада

Лунный календарь садовода на ноябрь 2026: какие дни выбрать для санитарной обрезки, уборки и укрытия сада? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лунный календарь садовода на ноябрь выделяет 1–5 и 29–30 ноября для санитарной обрезки, уборки листвы, растительного мусора и работ по защите сада от вредителей. Большая часть этих периодов приходится на пребывание убывающей Луны во Льве и Деве. В выбранной традиции такие сочетания связывают с уходом за участком и хозяйственными делами. На те же даты можно ориентироваться при планировании побелки, укрытия и защиты стволов от грызунов, если позволяет погода. Но ждать конца месяца, когда растениям уже нужна защита, не следует. Для обрезки также важны состояние дерева и сезонные ограничения, а сама работа в ноябрьском плане относится к санитарной.

Когда квасить капусту в ноябре 2026

Квашение капусты по лунному календарю на ноябрь 2026: какие благоприятные дни выбрать для домашних заготовок? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для квашения капусты по лунной традиции выбирают 13–14 ноября, 15 ноября до 12:24, период с 08:52 20 ноября до 13:09 22 ноября. Первая группа дат связана с растущей Луной в знаке зодиака Козерог, вторая с — Овном. 15 ноября подходящий период заканчивается в 12:24 МСК, после перехода Луны в Водолей. В этой схеме для квашения предпочитают растущую фазу и избегают Рака и Рыб. Например, удачные для зелени на подоконнике 18–19 ноября не входят в выбранные даты для капусты. При этом вкус и хруст зависят от сырья, рецепта и соблюдения технологии, а календарная отметка их не гарантирует.

Неблагоприятные дни ноября 2026 для дачи

Неблагоприятные дни по лунному календарю на ноябрь 2026: когда садоводам лучше отложить посевы и обрезку? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Общая пауза для посевов, посадок, пересадки и обрезки приходится на 8–10 и 23–25 ноября. Первая группа связана с новолунием 9 ноября, вторая с полнолунием 24 ноября. В каждой группе учитываются день самой фазы и соседние календарные даты. Пауза не означает, что на даче совсем нечем заняться. На эти числа можно оставить планирование следующего сезона, разбор записей, уборку инвентаря и проверку запасов. Заодно удобно пересмотреть список незавершённых дел и выбрать для них другие дни, если погода позволит.

Лунный календарь садовода на каждый день ноября







Для вашего удобства Life.ru составил подробный календарь садовых работ на ноябрь 2026 года. Мы разделили месяц на три декады — 1–10, 11–20 и 21–30 ноября. В таблицах указаны фазы Луны, знаки зодиака и подходящие по лунной традиции работы. Чтобы посмотреть календарь на весь ноябрь, листайте картинки с помощью стрелок по бокам.

Life.ru отвечает на частые вопросы

Когда делать подзимний посев в ноябре 2026 года по лунному календарю? Для моркови, свёклы и укропа календарь выделяет 27 ноября и 28 ноября до 14:20 МСК. В средней полосе посев рассматривают при подмёрзшей почве. Погода и промерзание почвы важнее Луны, поэтому при неподходящих условиях работу не привязывают к этой дате.

Можно ли сажать чеснок в ноябре? В ноябрьском календаре посадка чеснока предусмотрена для юга, если позволяет местная погода. По лунной традиции основные даты — 27–28 ноября, 28-го до 14:20 МСК, запасные — 6–7 ноября. В средней полосе чеснок обычно высаживают раньше.

Какие дни неблагоприятны для посадок в ноябре 2026? По выбранной лунной традиции пауза приходится на 8–10 и 23–25 ноября. Она относится к посадкам, посевам, пересадке и обрезке.

Когда квасить капусту в ноябре 2026 года? Лунный календарь выделяет 13–15 и 20–22 ноября. При этом 15 ноября подходящее время заканчивается в 12:24 МСК. Эти даты относятся к традиции выбора растущей Луны в Козероге и Овне, а результат заготовки зависит от рецепта и технологии.

Подходит ли лунный календарь для Урала и Сибири в ноябре? Лунные даты можно учитывать, но в ноябре на Урале и в Сибири работ в открытом грунте обычно уже мало. Если участок промёрз или лежит снег, благоприятная отметка не повод начинать посадки. Для таких условий в календаре остаются домашняя зелень, комнатные растения и планирование, а возможности на участке определяет погода.

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Авторы Софья Кузнецова