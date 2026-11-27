Календарь комнатных растений на 2027 год: благоприятные дни для пересадки по Луне Оглавление Декабрь 2026 Лунный календарь комнатных растений на 2027 год: таблица по месяцам Как Луна влияет на комнатные растения: фазы и знаки Общие правила пересадки комнатных растений Календарь пересадки и ухода по месяцам Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Полив, подкормка и обрезка по лунному календарю Можно ли пересаживать цветы в новолуние, полнолуние и на убывающую Луну Частые вопросы Лунный календарь комнатных растений на 2027 год: благоприятные дни пересадки по месяцам в таблице, полив, подкормка и уход за цветами. 71049 71049 Лунный календарь комнатных растений на 2027 год: благоприятные дни для пересадки и ухода. © Обложка © ChatGPT

Лунный календарь комнатных растений на 2027 год подскажет удачные и неблагоприятные дни для пересадки и посадки цветов в каждом месяце. Даты новолуний и полнолуний проверены по астрономическим расчётам для московского времени. Дни, подходящие для пересадки по традиции лунных календарей, приведены как ориентир, а не как агрономическое требование. Цветущие и ослабленные растения без необходимости лучше не тревожить. Если вы работаете с грядками и клумбами, даты для открытого грунта собраны в лунном календаре огородника и садовода.

Декабрь 2026

Удачные дни для пересадки 5–7, 15–17 и 20–21.

Пауза 8–10, 13–14 и 23–27.

До конца года растения держат в режиме покоя. Полив редкий и скудный, подкормки не проводят, сквозняки при проветривании исключают. Небольшие цветущие виды, например декабристы и гардении, только поливают и не беспокоят перестановками.

Лунный календарь комнатных растений на 2027 год: таблица по месяцам

В таблице собраны главные даты года. Новолуние и полнолуние указаны по московскому времени. Благоприятные и неблагоприятные даты сохранены из редакционной подборки традиционного лунного календаря; их нельзя считать научным прогнозом приживаемости растений. Столбец с растущей Луной покажет, когда работают с декоративно-лиственными видами.









Как Луна влияет на комнатные растения: фазы и знаки

Благоприятные дни для пересадки комнатных растений 2027: как фазы Луны влияют на цветы? © ChatGPT / Софья Кузнецова

Согласно народной традиции лунного календаря, растущую Луну связывают с развитием надземной части растений. Научно подтверждённого правила о движении соков в зависимости от фаз Луны нет. Поэтому на растущей Луне пересаживают декоративно-лиственные виды, сенполии, фикусы и драцены. Убывающую Луну в таких календарях связывают с работами с корневой системой; в это время традиционно сажают луковичные и клубневые культуры и проводят обрезку.

Знаки зодиака в календаре делятся на плодородные и бесплодные.

Плодородные: Телец, Рак, Скорпион и Рыбы. Они дают удачные дни для пересадки и посадки.

Бесплодные: Стрелец, Лев, Водолей и Близнецы. Они попадают в паузу.

Знаки Овен, Дева, Весы и Козерог считаются нейтральными, в такие дни занимаются уходом, поливом и рыхлением без серьезного вмешательства.

Отдельно отмечены сутки вокруг новолуния и полнолуния, день до и день после фазы. В это окно растения не пересаживают, по традиции лунного календаря они особенно чувствительны к травмам.

Стоит помнить, что лунный календарь остается традицией, а не агрономической нормой. Главный ориентир всегда состояние растения, пересаживают его тогда, когда корни заполнили горшок, а не по дате.

Общие правила пересадки комнатных растений

Самые благоприятные знаки зодиака для пересадки комнатных растений в 2027 году. © ChatGPT / Софья Кузнецова

Лучшее время для пересадки, весна и начало осени. Зимой и в разгар лета растения трогают только по необходимости, например когда горшок стал мал, закисла земля или завелись вредители. Как выявить одного из распространённых вредителей, читайте в материале о мучнистом червеце. Цветущее растение без крайней нужды не пересаживают, оно может сбросить бутоны.

Новый горшок обычно берут немного шире старого; подробнее об этом — в совете эксперта по пересадке. Просторная ёмкость опасна тем, что земля в ней закисает раньше, чем корни успевают её освоить. На дно кладут дренаж слоем 2–3 см, керамзит, битый кирпич или мелкий гравий.

Грунт подбирают по группе растений. Суккулентам и кактусам нужна рыхлая земля с песком, орхидеям кора, азалиям, гардениям и камелиям кислый вересковый субстрат. Универсальный грунт подходит большинству декоративно-лиственных видов, его разбавляют перлитом для воздухопроницаемости.

Летом, особенно в жару, вместо полной пересадки используют перевалку. Растение переносят в новый горшок вместе с комом земли, так корни почти не травмируются, и цветок продолжает расти без паузы.

После пересадки полив умеренный, свет рассеянный и без перестановок с места на место. Подкармливать начинают не раньше чем через 2–4 недели, пока свежий грунт ещё держит запас питания, а повреждённые корни затянули ранки.

Календарь пересадки и ухода по месяцам

Под каждым месяцем собраны главные даты и короткие рекомендации по уходу.

Январь

Удачные дни 2–3, 12–13, 16–18 и 29–30. Новолуние 7 январь, полнолуние 22 января. Неблагоприятные дни 4–11, 19–24 и 31.

У многих растений замедляется рост; полив сокращают по мере просыхания грунта. Зимнецветущие и активно растущие виды требуют другого режима. Сухой воздух от батарей может вредить листьям (подробнее — в материале о защите растений от батарей), поэтому листья опрыскивают или ставят рядом открытую ёмкость с водой. У холодных окон земля в горшках остывает, поливайте тёплой водой и следите, чтобы температура у стекла не опускалась ниже +12 °C.

Февраль

Удачные дни 8–9, 13–14, 17–18 и 25–27. Новолуние 6 февраль, полнолуние 21 февраля. Неблагоприятные дни 1–2, 5–7, 15–16, 19–21 и 28.

День заметно прибавляет, растения просыпаются. С конца февраля начинают первые пересадки и перевалки, особенно если корни выглядывают из дренажных отверстий. Фитолампа по 2–3 часа утром или вечером поможет цветоносам закладываться ровнее.

Март

Удачные дни 12–13, 16–17 и 25–26. Новолуние 8 мартаа, полнолуние 22 марта. Неблагоприятные дни 1, 5–9, 14–15, 18–19, 21–23 и 27–28.

Главный месяц пересадок, рост ускоряется и корни быстро осваивают свежий грунт. С середины месяца возобновляют подкормки с азотом, раз в две недели и в половинной дозе. Пыль с крупных листьев протирают влажной тряпкой, иначе она мешает фотосинтезу.

Лунный календарь комнатных растений на январь, февраль и март 2027 года: дни для посева, полива и профилактики болезней. © Инфографика Life.ru

Апрель

Удачные дни 3–4, 8–9, 12–14 и 22. Новолуние 7 апрель, полнолуние 21 апреля. Неблагоприятные дни 1–2, 5–7, 10–11, 15–16, 19–21, 23–25 и 28–30.

Второй пик пересадок, время деления кустов и черенкования. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно, крупные раз в три-четыре года. Срезы при делении присыпают толчёным углём, он защищает их от гнили.

Май

Удачные дни 1–2, 10–11, 18 и 28–30. Новолуние 6 май, полнолуние 20 мая. Неблагоприятные дни 5–9, 12–13, 19–22 и 26–27.

Тёплые дни позволяют постепенно выносить растения на балкон и в сад. Начинайте с нескольких часов в притенённом месте, иначе листья получат ожог. Следите за прогнозом, возвратные заморозки в мае случаются до самого конца месяца.

Июнь

Удачные дни 2, 6–7, 15–16, 24–26 и 29–30. Новолуние 4 июнь, полнолуние 19 июня. Неблагоприятные дни 3–5, 8–9, 17–20 и 22–23.

Активный рост, полив самый частый за год. Летом вместо пересадки используют перевалку с целым комом земли, она меньше травмирует корни. Лимоны, фикусы и пеларгонии хорошо отзываются на свежий воздух и растут на балконе быстрее.

Лунный календарь комнатных растений на апрель, май и июнь 2027 года: благоприятные дни для посева, полива и ухода. © Инфографика Life.ru

Июль

Удачные дни 12–13, 22–23, 27–28 и 31. Новолуние 4 июль, полнолуние 18 июля. Неблагоприятные дни 1–6, 14–21 и 29–30.

В жару вода испаряется быстрее. Проверяйте влажность грунта ежедневно и поливайте по потребности вида, не автоматически два раза в день. От полуденного солнца окна прикрывают лёгкой тюлью или отодвигают горшки вглубь комнаты. Пересадки в жару переносят плохо, лучше отложить их до августа.

Август

Удачные дни 8–9, 19, 23–24 и 27–28. Новолуние 2 и 31 августаа, полнолуние 17 августа. Неблагоприятные дни 1–3, 10–12, 15–18, 25–26 и 29–31.

Полив понемногу сокращают, азотные подкормки заканчивают. Август хорош для черенкования пеларгоний, фикусов и сенполий, за осень черенки успевают укорениться. Пересаживают только по необходимости, в жару травмированные корни восстанавливаются долго.

Сентябрь

Удачные дни 4–6, 19–20 и 24–25. Новолуние 30 сентябрь, полнолуние 16 сентября. Неблагоприятные дни 1, 7–8, 12–16, 21–23, 26–27 и 29–30.

Второй осенний пик пересадок, последний шанс до периода покоя. Комнатные растения возвращают с балкона до ночных похолоданий. Подкормки меняют на фосфорно-калийные, они помогают вызреть побегам, а экземпляры с улицы осматривают на вредителей.

Лунный календарь комнатных растений на июль, август и сентябрь 2027 года: посев, полив и профилактика болезней по месяцам. © Инфографика Life.ru

Октябрь

Удачные дни 2–3, 12–13, 17–18, 21–22 и 31. Новолуние 29 октябрь, полнолуние 15 октября. Неблагоприятные дни 1, 4–5, 9–11, 14–16, 19–20, 23–24 и 28–30.

Рост замедляется, полив реже, подкормки сокращают до одной в месяц и к концу месяца прекращают. Пересаживают только больные экземпляры и те, что оплели горшок целиком. Света всё меньше, светолюбивым видам уже нужна фитолампа.

Ноябрь

Удачные дни 8–9, 17–18 и 26. Новолуние 28 ноябрь, полнолуние 14 ноября. Неблагоприятные дни 1–2, 5–7, 13–16, 19–20 и 27–29.

У большинства видов начинается период покоя. Полив минимальный, земля в горшке должна просыхать заметно сильнее, чем летом. Батареи сушат воздух, листья опрыскивают ежедневно или убирают растения от отопительных приборов.

Декабрь

Удачные дни 5–7, 10–11, 15 и 23–24. Новолуние 27 декабрь, полнолуние 13 декабря. Неблагоприятные дни 3–4, 12–14, 16–18, 25–28 и 30–31.

У многих видов зимой период покоя; без крайней необходимости растения не пересаживают. Поливают понемногу и только тёплой водой, холодный полив зимой вызывает гниль корней. Ближе к концу месяца проверьте запасы грунта и дренажа, чтобы в феврале начать сезон во всеоружии.

Лунный календарь комнатных растений на октябрь, ноябрь и декабрь 2027 года: основные дни для ухода за домашними цветами. © Инфографика Life.ru

Полив, подкормка и обрезка по лунному календарю

По традиции лунного календаря полив иногда приурочивают к убывающей Луне, но в действительности поливать следует по влажности грунта и потребностям конкретного вида. Внекорневые подкормки, опрыскивание по листу и удобрения для роста зелени приурочивают к растущей Луне. Нельзя откладывать необходимый полив из-за неблагоприятной лунной даты. Подкормки в период покоя сокращают независимо от фазы.

Обрезку, формировку и санитарную стрижку традиционно планируют на убывающую Луну. Прищипку верхушек для кущения, наоборот, делают на растущей. Инструмент перед работой протирают спиртом, а срезы присыпают углём или корицей.

Можно ли пересаживать цветы в новолуние, полнолуние и на убывающую Луну

В новолуние и полнолуние растения по традиции лунного календаря не пересаживают, как и в сутки до и после этих фаз. В таблице такие даты уже попали в столбец неблагоприятных дней.

На убывающей Луне пересаживать можно, особенно луковичные и клубневые культуры, а также растения с толстыми корнями. Для декоративно-лиственных видов с нежной корневой системой удачнее растущая Луна. Если растение болеет, ждать фазы не стоит, его пересаживают сразу, здоровье важнее календаря.

Частые вопросы

1. Когда лучше пересаживать комнатные растения в 2027 году?

Самые удачные месяцы это март, апрель, сентябрь и октябрь. Конкретные даты смотрите в таблице выше и в блоках по месяцам.

2. Можно ли пересаживать цветущее растение?

Без крайней необходимости нет, цветение отнимает много сил. Если купленное растение явно страдает в транспортировочном горшке, применяют перевалку с целым комом земли, а часть бутонов удаляют.

3. Можно ли пересаживать цветы в полнолуние?

По традиции лунного календаря нет. Полнолуние и сутки до и после него считаются паузой, в таблице они помечены как неблагоприятные дни.

4. В какую Луну пересаживать луковичные?

На убывающую, когда силы растения направлены вниз, к луковице и корням. Для видов с пышной листвой удачнее растущая Луна.

5. Как часто пересаживать комнатные растения?

Молодые растения пересаживают ежегодно весной, взрослые раз в три-четыре года. Крупным кадочным вместо пересадки меняют верхний слой земли. Ориентируйтесь на состояние корней, дренаж и скорость высыхания субстрата, а не только на календарный срок.

6. Что делать с растением после пересадки?

Полить умеренно, убрать в рассеянный свет и не переставлять с места на место. Подкормки возобновляют через 2–4 недели, когда появится новый рост.

Больше материалов по уходу за цветами собрано в подтеме «Цветы и декоративные растения».

Авторы Софья Кузнецова