Молитва о здравии собаки и кота: что читать Оглавление Молитва о животных: общие слова Молитва о здравии собаки Молитва о здоровье кота Святой Власий: о скоте и питомцах Флор и Лавр: молитва о домашних животных Другие святые, к которым обращаются Что читать, если животное пропало Когда молиться: календарь памяти святых — покровителей животных Можно ли молиться за животных FAQ: частые вопросы Молитвы о здравии собаки и кота, а также о животных: Власий, Флор и Лавр, Трифон. Тексты, даты памяти святых по двум стилям и когда нужен ветеринар. Молитвы о животных: к каким святым обращаться за здоровьем собаки, кошки и других питомцев? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Когда питомец заболевает, теряется или просто нуждается в особой заботе, верующие могут обратиться к Богу с просьбой о помощи. В православной традиции есть молитвы о животных, а также святые, которых издавна связывают с покровительством домашнему скоту и зверям. Life.ru рассказывает, что можно читать о здравии собаки или кота и к кому из святых обращаться.

Молитва о животных: общие слова

Молитвы о домашних животных: что читать о здоровье, защите и возвращении питомца домой? Фото © Life.ru

Молиться о животных можно. В православной традиции существуют молитвы, связанные с сохранением и благополучием животных, в том числе «Молитва на благословение стада» и молитвенные последования на случай болезни скота. Одна из самых коротких фраз, которую можно произнести в такой момент, взята из Псалтири: «Человеков и скотов хранишь Ты, Господи!»

При этом искать особую «сильную молитву», которая обязательно должна подействовать, не нужно. В домашней молитве допустимо обратиться к Богу своими словами. Например: «Господи, сохрани это животное, дай мне силы и разум правильно позаботиться о нём, огради его от беды и помоги мне сделать всё необходимое для его жизни и здоровья. Аминь.» Это не текст из церковного молитвослова, а пример личного обращения к Богу. Православные источники подчёркивают, что в подобных случаях человек прежде всего просит Господа помочь ему самому правильно позаботиться о животном.

Молитва о здравии собаки

Молитва о здравии собаки: что можно читать дома и к каким святым обращаться за помощью? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Отдельной общеупотребительной церковной молитвы именно «о здравии собаки» в проверенных православных молитвословах нет. Поэтому не обязательно искать текст, в котором непременно упоминается пёс. Можно читать общую молитву о животных, обратиться к Богу своими словами или помолиться святому, которого традиционно связывают с заботой о животных, например, священномученику Власию. В церковных молитвословах также существует молитва на благословение стада:

Владыко Господи Боже наш, власть имеяй всякия твари, Тебе молимся, и Тебе просим, якоже благословил и умножил еси стада патриарха Иакова, благослови и стадо скотов сих раба Твоего (имя) и умножи, и укрепи, и сотвори е в тысящы, и избави е от насилия диавола, и от иноплеменник, и от всякаго навета врагов, и воздуха смертнаго, и губительнаго недуга: огради е святыми ангелы Твоими, всякую немощь, всякую зависть, и искушение, чаровства же и волшебства, от действа находящыя диавольскаго, отгоняя от него: яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Помните, молитва не заменяет ветеринарную помощь. Поводом срочно обратиться в клинику могут быть затруднённое дыхание, судороги, потеря сознания, серьёзная травма, повторная рвота, кровь, выраженная слабость и другие резкие изменения состояния. А во время лечения можно произнести своими словами: «Господи, помоги мне сохранить доверенное мне животное. Благослови лечение, вразуми тех, кто ему помогает, и дай мне силы сделать всё необходимое для его здоровья».

Молитва о здоровье кота

Молитва о здоровье кошки: какие слова можно произнести, если питомец заболел? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С кошками действует тот же принцип, что и с собаками. Специального обязательного текста «молитвы о здоровье кота», который Церковь предписывала бы читать владельцу, нет. Верующий может просить Бога о помощи животному и о собственных силах и мудрости, необходимых для заботы о нём. Православные источники прямо допускают домашнюю молитву в ситуациях, связанных с заболевшим питомцем. Короткое личное обращение может звучать так: «Господи, сохрани созданную Тобою тварь, помоги мне позаботиться о ней и дай благополучно пройти через болезнь и лечение.»

Святой Власий: о скоте и питомцах

День памяти святого Власия: когда православные вспоминают покровителя животных и скота? Фото © Wikipedia

Одним из самых известных святых, связанных с животными, считается священномученик Власий Севастийский. Согласно житию, во время гонений он жил в пещере, а к нему приходили дикие звери. Животные ожидали, пока святой закончит молитву, после чего он выходил к ним и благословлял их. Поэтому со временем святого Власия стали особенно почитать как покровителя домашнего скота и животных. Если речь именно о заболевшем питомце, обратиться к Власию можно и кратко своими словами: «Священномучениче Власие, моли Бога о нас и помоги нам с любовью и разумением позаботиться о заболевшем животном».

При этом в церковной традиции молитва святому остаётся прежде всего обращением с просьбой о его предстательстве перед Богом, а не обещанием чудесного исцеления. Полный текст молитвы можно посмотреть на сайте «Азбука Веры».

Флор и Лавр: молитва о домашних животных

К каким святым молиться о животных: Власий, Флор и Лавр, Трифон и другие покровители. Фото © Wikipedia

Особое место в народной православной традиции занимают братья-мученики Флор и Лавр. Они жили во II веке и были каменотёсами. На Руси их особенно почитали как покровителей лошадей. Существуют иконы, на которых рядом со святыми изображены кони, а день их памяти в народе даже называли «лошадиным праздником». Память Флора и Лавра празднуется 18 августа по старому стилю и 31 августа по новому. Эту дату подтверждает и официальный календарь Русской православной церкви.

В церковной молитве Флору и Лавру верующие просят святых о предстательстве, помощи в трудах, укреплении веры и мире между людьми. Поэтому молитву святым не стоит воспринимать как специальное «заклинание для животных». Более того, к святым можно обратиться кратко: «Святые мученики Флоре и Лавре, молите Господа о нас и помогите нам бережно заботиться о животных, за которых мы отвечаем».

Другие святые, к которым обращаются

Святые покровители животных: кому молиться о здоровье, защите и благополучии питомца? Фото © Life.ru

Кроме Власия, Флора и Лавра, в православной традиции и житийных рассказах с животными связаны и другие святые. Например, Мученик Трифон. Его память совершается 1 февраля по старому стилю и 14 февраля по новому. С именем святого связано известное московское предание, согласно которому, сокольник царя Ивана Грозного якобы потерял любимого царского кречета, помолился своему небесному покровителю Трифону и после сна нашёл птицу. Сам церковный календарь также содержит молитвы мученику Трифону и рассказывает о его помощи людям в различных нуждах.

Святитель Модест Иерусалимский. В православной традиции его имя также встречается среди святых, к которым обращались в случаях болезней домашнего скота. День памяти святителя — 31 декабря по новому стилю.

Великомученик Георгий Победоносец. В русской традиции к нему также обращались с просьбами о сохранении домашних животных и стад. Исторические церковные источники фиксируют такую народную практику, хотя она не означает, что животным посвящена основная часть почитания святого.

Что читать, если животное пропало

Когда собака или кошка теряется, человеку особенно легко ухватиться за обещание «сильной молитвы, после которой питомец обязательно вернётся». Однако православная молитва не даёт такой гарантии. Отдельного подтверждённого церковного текста именно «молитвы о возвращении пропавшей кошки» или «молитвы о потерявшейся собаке» в проверенных нами молитвословах нет. Можно обратиться к Богу своими словами, попросить помощи в поисках, а также помолиться мученику Трифону, поскольку в русской традиции его имя связано с преданием о возвращении потерянной птицы. К примеру: «Господи, помоги мне найти потерявшееся животное. Направь меня туда, где его следует искать, сохрани его от опасности и дай мне не опускать руки».

Когда молиться: календарь памяти святых — покровителей животных

Когда молиться о животных: календарь дней памяти святых — покровителей домашних питомцев. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для домашней молитвы необязательно ждать определённого дня. Обращаться к Богу и святым можно в любой момент, когда животному и его хозяину нужна помощь. Мученика Трифона вспоминают 1 февраля по старому стилю и 14 февраля по новому стилю. Священномученика Власия Севастийского — 11 февраля по старому стилю и 24 февраля по новому стилю. День памяти мучеников Флора и Лавра приходится на 18 августа по старому стилю и 31 августа по новому стилю. При этом ждать конкретной даты, чтобы помолиться о питомце, не нужно. Обратиться к Богу или святым можно в любой день, когда животное заболело, потерялось или ему нужна помощь.

Можно ли молиться за животных

Можно ли молиться за животных: что говорит православная традиция о домашних питомцах? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Iaroslavtsev

В православной традиции человек может просить Бога сохранить животное, помочь во время его болезни, защитить от опасности или дать хозяину силы правильно о нём позаботиться. Однако молитва о животном отличается от церковной молитвы о человеке. За собаку или кошку не подают обычную записку «о здравии» с кличкой питомца и не поминают животное во время Таинств так же, как человека. При этом дома можно спокойно назвать питомца так, как вы привыкли, и своими словами объяснить, о ком просите. Забота о животных также рассматривается как естественная ответственность человека за тех, кто от него зависит. Поэтому молитва должна сочетаться с реальными действиями.

FAQ: частые вопросы

Какая православная молитва о здравии собаки считается правильной? Отдельной обязательной молитвы именно для собаки нет. Можно обратиться непосредственно к Богу, читать общие молитвы о животных или просить о предстательстве Власия Севастийского, Флора и Лавра и других святых, которых традиционно связывают с животными.

Кому молиться, если заболел кот? В первую очередь можно обращаться к Богу. Также можно молиться Власию Севастийскому, Флору и Лавру. Но молитва не должна заменять лечение животного у ветеринара.

Можно ли называть кличку животного в молитве? Да, в домашней молитве можно. Человек может своими словами попросить о помощи конкретному питомцу и назвать его так, как привык. Но подавать церковную записку «о здравии» с кличкой собаки или кошки не следует.

Можно ли поставить свечку, если животное заболело? Да. Можно поставить свечу и обратиться к Богу с молитвой о помощи в ситуации, связанной с питомцем. Но это не то же самое, что церковное поминовение человека.

Какому святому молиться о пропавшей собаке или кошке? Специального правила нет. Можно напрямую обратиться к Богу. Также с поиском потерявшегося животного часто связывают мученика Трифона из-за предания о найденном царском кречете.

Поможет ли молитва вылечить животное? Молитва не является заменой лечения и не гарантирует выздоровления. Если питомец заболел, необходимо показать его ветеринару. Для верующего молитва может сопровождать лечение и помогать пережить тяжёлый период, но медицинскую помощь откладывать нельзя.

Как бы сильно человек ни любил своего питомца, одной молитвой забота о нём не заканчивается. Животным нужны внимание, лечение, хороший уход и готовность хозяина нести за них ответственность каждый день. А во сколько сегодня обходится такая забота, Life.ru уже подсчитал, сколько в 2026 году стоит содержание кошки и собаки — от корма и прививок до груминга и неожиданных трат.

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Авторы Софья Кузнецова