Поздравления с венчанием: красивые слова в прозе и стихах, открытки
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Поздравления с венчанием своими словами: короткие, душевные, в стихах и прозе. Что сказать молодым, родителям и супругам, открытки и православные пожелания.
Поздравления с венчанием: красивые слова в прозе и стихах, открытки. Обложка © ChatGPT
Венчание — таинство, которое пара запомнит на всю жизнь, и тёплые слова близких в этот день особенно ценны. Мы собрали поздравления с венчанием на любой случай: короткие для сообщения, душевные своими словами, в стихах и прозе, православные пожелания, слова от родителей и друзей. Отдельно — поздравления для супругов, которые венчаются после многих лет брака, пожелания на годовщину венчания и готовые открытки.
Как поздравить с венчанием: что сказать
Поздравление с венчанием можно начать с пожелания беречь друг друга и поддерживать в повседневной жизни. Например:
С венчанием вас! Желаю оставаться друг для друга самыми близкими людьми — и в большие праздники, и в обычные дни.
Короткие поздравления с венчанием
Берегите вашу нежность: замечайте усталость друг друга, обнимайте без повода. С венчанием!
Доверия вам — такого, с которым легко говорить о важном и не страшно показаться уязвимыми.
Радуюсь вашему венчанию! Желаю, чтобы помощь приходила раньше, чем прозвучит просьба о ней.
Больше вам маленьких праздников на двоих: неспешных завтраков, прогулок и внезапных поездок!
Пусть даже в споре вам хватает бережности, чтобы не ранить самого дорогого человека. С днём венчания!
Смеха вашему дому! Желаю находить смешное в мелочах и собирать свои семейные шутки, понятные только вам.
Красивые поздравления с венчанием своими словами в прозе
Ваше венчание — повод пожелать вам умения слышать друг друга. Замечайте за словами тревогу, надежду, просьбу о поддержке. Иногда самый дорогой подарок — отложить дела и внимательно выслушать.
Впереди будут непростые решения. Желаю обсуждать их спокойно и не мериться упрямством. Хорошо, когда можно сказать: «Я думаю иначе» — и всё равно чувствовать себя любимым.
Среди работы и домашних дел оставляйте время для вас двоих: для разговора без спешки, вечера без планов, прогулки знакомой дорогой. Желаю не откладывать эту радость до отпуска.
У каждого из вас свои привычки и мечты. Желаю относиться к различиям с любопытством, а не с желанием всё переделать. Сохраняйте свободу быть собой рядом с любимым человеком.
Любовь бывает деятельной: приготовить ужин, взять на себя неприятное дело, встретить после трудного дня. Желаю замечать такую заботу и отвечать на неё, чтобы никто не старался в одиночку.
Мечтайте вместе — смело и с удовольствием! О доме, путешествиях, новом занятии. Желаю вам не только строить планы, но и радоваться каждому сделанному шагу, даже совсем небольшому.
Поздравления с венчанием в стихах
Не оставляйте нежность на потом,
Для добрых слов не ждите годовщины.
Пускай согретым будет общий дом,
А для объятий не нужны причины.
Делите хлеб и утренние вести,
Храните радость маленьких затей.
Желаю вам смеяться чаще вместе
И становиться с каждым днём родней.
Когда слова даются нелегко,
Друг друга обнимите поскорее.
Пусть станет вам от нежности легко,
А от объятий — на душе теплее.
Желаю вам и странствий, и открытий,
И дней, когда не хочется спешить.
Пусть будет больше радостных событий,
Которые захочется хранить.
В день венчания желаю
Вам друг другом дорожить,
Не спеша за чашкой чая
Обо всём поговорить.
Пускай года меняют ваши лица,
Пусть новым будет каждый поворот.
Желаю вам друг в друга вновь влюбиться,
Когда ещё один промчится год.
Православные поздравления с таинством венчания
С таинством венчания! Желаю Божией помощи в заботах и решениях. Поддерживайте друг друга и не стесняйтесь сами просить поддержки.
Общая вера пусть помогает говорить о самом важном. Желаю вам и дома относиться друг к другу с тем вниманием и терпением, с которыми вы вместе приходите в храм.
Благодарности Богу и друг другу желаю вашей семье. Замечайте добро и говорите о нём вслух: за ежедневной заботой стоит человек, которому тоже нужно тёплое слово.
Доброта вашей семьи пусть выходит за порог дома. Желаю вам с верой и любовью помогать тем, кому трудно, не забывая о самых близких. С венчанием!
Мудрости вам просить прощения и принимать его без новых упрёков. Желаю с Божией помощью беречь доверие и подтверждать намерения поступками.
В духовной жизни желаю вам быть друг другу поддержкой. Делиться вопросами, вместе искать ответы, не торопить и не осуждать. Берегите искренность, с которой вы подошли к венчанию.
Молитвы о создании семьи и о замужестве — в нашей подборке «Молитвы о замужестве».
Поздравления молодожёнам от родителей, друзей, детей и подруги
От родителей
Дорогие наши дети, поздравляем с венчанием! Желаем, чтобы каждому из вас хватало внимания и тепла, а решения вы принимали вместе. Мы всегда готовы поддержать вас — и словом, и делом.
Родные наши, хочется обнять вас обоих! Стройте свой дом со своими привычками и порядками. Желаем счастливой семейной жизни, а мы будем рады побыть у вас в гостях. И вас ждём не только по праздникам!
От друзей
Друзья, как здорово разделить с вами этот день! Желаем сохранить интерес к жизни и умение радоваться за другого. Если понадобится компания для приключения или помощь с переездом — звоните. С венчанием!
От детей
Мама и папа, с венчанием! Спасибо за вашу любовь. Желаем вам больше времени друг для друга: гулять, ездить куда хочется и просто отдыхать вместе. Мы вас очень любим.
От подруги
Подруга моя, обнимаю тебя в день венчания! Желаю чувствовать себя любимой без необходимости быть идеальной. Чтобы дома можно было радоваться во весь голос и признаться, что устала. Очень счастлива за тебя!
Дорогие мои, поздравляю вас обоих! Желаю дружить внутри семьи: делиться смешным, интересоваться делами друг друга. А я всегда рада встрече с вами — хоть на праздник, хоть просто на чай.
Поздравление с венчанием для тех, кто уже давно в браке
Поздравляя с венчанием супругов, которые уже прожили вместе много лет, пожелайте им беречь созданную семью.
За вашими плечами годы совместной жизни, а сегодня — венчание. Поздравляю! Желаю беречь то, что вы уже создали, и с интересом смотреть на всё, что впереди.
Сегодня желаю вам нового внимания к знакомому человеку. Вы многое знаете друг о друге, но сколько ещё не сказано! С венчанием! Находите время спрашивать, слушать и удивляться.
Столько дней сложилось в вашу семейную историю! Теперь в ней есть и день венчания. Желаю запомнить его не только по фотографиям, но и по чувству близости друг с другом.
Поздравляю вашу семью с венчанием! Желаю среди повседневных забот чаще вспоминать, как вы когда-то понравились друг другу. Для свидания никогда не поздно освободить вечер.
Вы подошли к венчанию со своим опытом и воспоминаниями. Желаю хранить дорогое и смело менять то, что перестало радовать. Впереди столько возможностей сделать жизнь вдвоём счастливее!
Особенно радостно поздравить с венчанием тех, кто давно идёт рядом. Желаю не сравнивать свою семью с чужими. Цените то, что понятно и дорого именно вам.
Поздравления с годовщиной венчания: мужу, жене, супругам
Мужу
Любимый, с годовщиной венчания! Спасибо, что с тобой я могу говорить и о приятном, и о тревожном. Желаю нам сохранять эту близость. Мне дорого наше «мы».
Мой дорогой, вспоминаю, как мы стояли рядом в день венчания. Хочу и дальше открывать с тобой новые места, спорить о фильмах и обнимать тебя перед сном. С нашей годовщиной!
Жене
Родная, с годовщиной венчания! Спасибо за всё, чему я научился рядом с тобой. Мне хочется и дальше удивлять тебя, замечать твои старания и находить поводы сказать, как я тобой горжусь.
Жена моя любимая, с годовщиной венчания! Хочу снова пригласить тебя на свидание и никуда не спешить. Пусть будет больше вечеров, когда все дела могут подождать, потому что мы вместе.
Супругам
С годовщиной венчания, дорогие! Желаю вам ценить прожитое вместе и с радостью строить новые планы.
Ещё один год вашей семейной истории — повод порадоваться за вас. С годовщиной венчания! Желаю не скупиться на добрые слова: даже спустя годы приятно слышать, что тебя любят.
О свадебных поверьях — в материале «Приметы на свадьбу и семейную жизнь».
Открытки и картинки с поздравлением с венчанием
Берегите вашу нежность: замечайте усталость друг друга, обнимайте без повода. С венчанием!
Радуюсь вашему венчанию! Желаю, чтобы помощь приходила раньше, чем прозвучит просьба о ней.
С таинством венчания! Желаю Божией помощи в заботах и решениях. Поддерживайте друг друга и не стесняйтесь сами просить поддержки.
С годовщиной венчания, дорогие! Желаю вам ценить прожитое вместе и с радостью строить новые планы.
Частые вопросы
Что пожелать супругам на венчание?
Пожелайте взаимного внимания, доверия или времени друг для друга. Выберите то, что хочется сказать именно этой паре.
Как поздравить с венчанием своими словами без религиозных выражений?
Назовите повод, скажите о радости за супругов и пожелайте заботиться друг о друге. Используйте привычные для вас слова.
Что написать супругам, которые венчаются после многих лет брака?
Поздравьте с венчанием и отметьте ценность прожитых вместе лет. Семья уже существует, поэтому пожелания её «создать» неуместны.
Чем поздравление с годовщиной отличается от поздравления в день венчания?
В день таинства поздравляют с венчанием, в годовщину — с его памятной датой. Дата регистрации брака может быть другой.
Что выбрать для сообщения, открытки и устного поздравления?
Для сообщения или открытки удобны одна-две фразы. Устно можно добавить личное воспоминание, приятное обоим супругам.
В православной традиции венчание — таинство брака. О подготовке к нему, выборе даты и церкви — в материале «Таинство венчания: пошаговое руководство».
Все поздравления с церковными праздниками — в нашем разделе «Поздравления и открытки».