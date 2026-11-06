Поздравления с венчанием: красивые слова в прозе и стихах, открытки Оглавление Как поздравить с венчанием: что сказать Короткие поздравления с венчанием Красивые поздравления с венчанием своими словами в прозе Поздравления с венчанием в стихах Православные поздравления с таинством венчания Поздравления молодожёнам от родителей, друзей, детей и подруги Поздравление с венчанием для тех, кто уже давно в браке Поздравления с годовщиной венчания: мужу, жене, супругам Открытки и картинки с поздравлением с венчанием Частые вопросы Поздравления с венчанием своими словами: короткие, душевные, в стихах и прозе. Что сказать молодым, родителям и супругам, открытки и православные пожелания. Поздравления с венчанием: красивые слова в прозе и стихах, открытки. Обложка © ChatGPT

Венчание — таинство, которое пара запомнит на всю жизнь, и тёплые слова близких в этот день особенно ценны. Мы собрали поздравления с венчанием на любой случай: короткие для сообщения, душевные своими словами, в стихах и прозе, православные пожелания, слова от родителей и друзей. Отдельно — поздравления для супругов, которые венчаются после многих лет брака, пожелания на годовщину венчания и готовые открытки.

Как поздравить с венчанием: что сказать

Поздравление с венчанием можно начать с пожелания беречь друг друга и поддерживать в повседневной жизни. Например:

С венчанием вас! Желаю оставаться друг для друга самыми близкими людьми — и в большие праздники, и в обычные дни.

Короткие поздравления с венчанием

Берегите вашу нежность: замечайте усталость друг друга, обнимайте без повода. С венчанием!

Доверия вам — такого, с которым легко говорить о важном и не страшно показаться уязвимыми.

Радуюсь вашему венчанию! Желаю, чтобы помощь приходила раньше, чем прозвучит просьба о ней.

Больше вам маленьких праздников на двоих: неспешных завтраков, прогулок и внезапных поездок!

Пусть даже в споре вам хватает бережности, чтобы не ранить самого дорогого человека. С днём венчания!

Смеха вашему дому! Желаю находить смешное в мелочах и собирать свои семейные шутки, понятные только вам.

Красивые поздравления с венчанием своими словами в прозе

Ваше венчание — повод пожелать вам умения слышать друг друга. Замечайте за словами тревогу, надежду, просьбу о поддержке. Иногда самый дорогой подарок — отложить дела и внимательно выслушать.

Впереди будут непростые решения. Желаю обсуждать их спокойно и не мериться упрямством. Хорошо, когда можно сказать: «Я думаю иначе» — и всё равно чувствовать себя любимым.

Среди работы и домашних дел оставляйте время для вас двоих: для разговора без спешки, вечера без планов, прогулки знакомой дорогой. Желаю не откладывать эту радость до отпуска.

У каждого из вас свои привычки и мечты. Желаю относиться к различиям с любопытством, а не с желанием всё переделать. Сохраняйте свободу быть собой рядом с любимым человеком.

Любовь бывает деятельной: приготовить ужин, взять на себя неприятное дело, встретить после трудного дня. Желаю замечать такую заботу и отвечать на неё, чтобы никто не старался в одиночку.

Мечтайте вместе — смело и с удовольствием! О доме, путешествиях, новом занятии. Желаю вам не только строить планы, но и радоваться каждому сделанному шагу, даже совсем небольшому.

Поздравления с венчанием в стихах

Не оставляйте нежность на потом,

Для добрых слов не ждите годовщины.

Пускай согретым будет общий дом,

А для объятий не нужны причины.

Делите хлеб и утренние вести,

Храните радость маленьких затей.

Желаю вам смеяться чаще вместе

И становиться с каждым днём родней.

Когда слова даются нелегко,

Друг друга обнимите поскорее.

Пусть станет вам от нежности легко,

А от объятий — на душе теплее.

Желаю вам и странствий, и открытий,

И дней, когда не хочется спешить.

Пусть будет больше радостных событий,

Которые захочется хранить.

В день венчания желаю

Вам друг другом дорожить,

Не спеша за чашкой чая

Обо всём поговорить.

Пускай года меняют ваши лица,

Пусть новым будет каждый поворот.

Желаю вам друг в друга вновь влюбиться,

Когда ещё один промчится год.

Православные поздравления с таинством венчания

С таинством венчания! Желаю Божией помощи в заботах и решениях. Поддерживайте друг друга и не стесняйтесь сами просить поддержки.

Общая вера пусть помогает говорить о самом важном. Желаю вам и дома относиться друг к другу с тем вниманием и терпением, с которыми вы вместе приходите в храм.

Благодарности Богу и друг другу желаю вашей семье. Замечайте добро и говорите о нём вслух: за ежедневной заботой стоит человек, которому тоже нужно тёплое слово.

Доброта вашей семьи пусть выходит за порог дома. Желаю вам с верой и любовью помогать тем, кому трудно, не забывая о самых близких. С венчанием!

Мудрости вам просить прощения и принимать его без новых упрёков. Желаю с Божией помощью беречь доверие и подтверждать намерения поступками.

В духовной жизни желаю вам быть друг другу поддержкой. Делиться вопросами, вместе искать ответы, не торопить и не осуждать. Берегите искренность, с которой вы подошли к венчанию.

Молитвы о создании семьи и о замужестве — в нашей подборке «Молитвы о замужестве».

Поздравления молодожёнам от родителей, друзей, детей и подруги

От родителей

Дорогие наши дети, поздравляем с венчанием! Желаем, чтобы каждому из вас хватало внимания и тепла, а решения вы принимали вместе. Мы всегда готовы поддержать вас — и словом, и делом.

Родные наши, хочется обнять вас обоих! Стройте свой дом со своими привычками и порядками. Желаем счастливой семейной жизни, а мы будем рады побыть у вас в гостях. И вас ждём не только по праздникам!

От друзей

Друзья, как здорово разделить с вами этот день! Желаем сохранить интерес к жизни и умение радоваться за другого. Если понадобится компания для приключения или помощь с переездом — звоните. С венчанием!

От детей

Мама и папа, с венчанием! Спасибо за вашу любовь. Желаем вам больше времени друг для друга: гулять, ездить куда хочется и просто отдыхать вместе. Мы вас очень любим.

От подруги

Подруга моя, обнимаю тебя в день венчания! Желаю чувствовать себя любимой без необходимости быть идеальной. Чтобы дома можно было радоваться во весь голос и признаться, что устала. Очень счастлива за тебя!

Дорогие мои, поздравляю вас обоих! Желаю дружить внутри семьи: делиться смешным, интересоваться делами друг друга. А я всегда рада встрече с вами — хоть на праздник, хоть просто на чай.

Поздравление с венчанием для тех, кто уже давно в браке

Поздравляя с венчанием супругов, которые уже прожили вместе много лет, пожелайте им беречь созданную семью.

За вашими плечами годы совместной жизни, а сегодня — венчание. Поздравляю! Желаю беречь то, что вы уже создали, и с интересом смотреть на всё, что впереди.

Сегодня желаю вам нового внимания к знакомому человеку. Вы многое знаете друг о друге, но сколько ещё не сказано! С венчанием! Находите время спрашивать, слушать и удивляться.

Столько дней сложилось в вашу семейную историю! Теперь в ней есть и день венчания. Желаю запомнить его не только по фотографиям, но и по чувству близости друг с другом.

Поздравляю вашу семью с венчанием! Желаю среди повседневных забот чаще вспоминать, как вы когда-то понравились друг другу. Для свидания никогда не поздно освободить вечер.

Вы подошли к венчанию со своим опытом и воспоминаниями. Желаю хранить дорогое и смело менять то, что перестало радовать. Впереди столько возможностей сделать жизнь вдвоём счастливее!

Особенно радостно поздравить с венчанием тех, кто давно идёт рядом. Желаю не сравнивать свою семью с чужими. Цените то, что понятно и дорого именно вам.

Поздравления с годовщиной венчания: мужу, жене, супругам

Мужу

Любимый, с годовщиной венчания! Спасибо, что с тобой я могу говорить и о приятном, и о тревожном. Желаю нам сохранять эту близость. Мне дорого наше «мы».

Мой дорогой, вспоминаю, как мы стояли рядом в день венчания. Хочу и дальше открывать с тобой новые места, спорить о фильмах и обнимать тебя перед сном. С нашей годовщиной!

Жене

Родная, с годовщиной венчания! Спасибо за всё, чему я научился рядом с тобой. Мне хочется и дальше удивлять тебя, замечать твои старания и находить поводы сказать, как я тобой горжусь.

Жена моя любимая, с годовщиной венчания! Хочу снова пригласить тебя на свидание и никуда не спешить. Пусть будет больше вечеров, когда все дела могут подождать, потому что мы вместе.

Супругам

С годовщиной венчания, дорогие! Желаю вам ценить прожитое вместе и с радостью строить новые планы.

Ещё один год вашей семейной истории — повод порадоваться за вас. С годовщиной венчания! Желаю не скупиться на добрые слова: даже спустя годы приятно слышать, что тебя любят.

О свадебных поверьях — в материале «Приметы на свадьбу и семейную жизнь».

Открытки и картинки с поздравлением с венчанием

Берегите вашу нежность: замечайте усталость друг друга, обнимайте без повода. С венчанием! Скачать

Радуюсь вашему венчанию! Желаю, чтобы помощь приходила раньше, чем прозвучит просьба о ней. Скачать

С таинством венчания! Желаю Божией помощи в заботах и решениях. Поддерживайте друг друга и не стесняйтесь сами просить поддержки. Скачать

С годовщиной венчания, дорогие! Желаю вам ценить прожитое вместе и с радостью строить новые планы. Скачать

Частые вопросы

Что пожелать супругам на венчание?

Пожелайте взаимного внимания, доверия или времени друг для друга. Выберите то, что хочется сказать именно этой паре.

Как поздравить с венчанием своими словами без религиозных выражений?

Назовите повод, скажите о радости за супругов и пожелайте заботиться друг о друге. Используйте привычные для вас слова.

Что написать супругам, которые венчаются после многих лет брака?

Поздравьте с венчанием и отметьте ценность прожитых вместе лет. Семья уже существует, поэтому пожелания её «создать» неуместны.

Чем поздравление с годовщиной отличается от поздравления в день венчания?

В день таинства поздравляют с венчанием, в годовщину — с его памятной датой. Дата регистрации брака может быть другой.

Что выбрать для сообщения, открытки и устного поздравления?

Для сообщения или открытки удобны одна-две фразы. Устно можно добавить личное воспоминание, приятное обоим супругам.

В православной традиции венчание — таинство брака. О подготовке к нему, выборе даты и церкви — в материале «Таинство венчания: пошаговое руководство».

Все поздравления с церковными праздниками — в нашем разделе «Поздравления и открытки».

Авторы Михаил Грешнев