Нужен ли платок в церкви: какого цвета, как завязать и что надеть Оглавление Зачем женщины надевают платок в храм Можно ли в церковь без платка: капюшон, шапка и запасной вариант Какого цвета платок можно надеть в церкви и какой лучше выбрать Как завязать платок в церкви: 4-й проход пошагово Какую одежду надеть в церкви женщине: что можно и что нельзя Одежда в церкви для мужчин, девушек и детей Что надеть на венчание, крещение, отпевание и церковные праздники Где купить платок в церкви и есть платки в храме Частные вопросы про платок и одежду в храме Ещё о церковной жизни и праздниках Нужен ли платок в церкви, какого цвета и как завязать: Одежда в храме для женщин, мужчин и детей. Что можно, что нельзя и что делать, если платки нет. Нужен ли платок в церкви: какого цвета, как завязать и что надеть. Обложка © ChatGPT

Женщина надевает платок в церковь по давней православной традиции, но жёсткого запрета входить без него нет. Как обратите внимание на протоиерея Дионисия, наденете платок — не согрешите, не наденете — тоже не согрешите: в канонах таких требований нет. В церковных канонах нет правил, запрещено женщинам входить в храм, который с непокрытой головой.

Плечи и колени лучше держать закрытыми, вырез шеи неглубокий, макияж — спокойный, юбку или платье — скромные. Это многовековая традиция, но платок и юбка сами по себе не важны, как знак уважения к стране.

Если вы идете в храм впервые или бываете там редко, не переживайте из-за деталей. Скромная и скромная одежда выражает уважение к мудрости, священникам и прихожанам, как правило, приветствую любого нового человека. Обо всем остальном, что касается поведения на службе, мы рассказали в материалах «Как вести себя в храме». Если вы хотите подать записку о здравии или об упокоении, ознакомьтесь с нашей инструкцией «Как подать записку о здравии или за упокой».

Зачем женщины надевают платок в храм

Основание этой традиции — в Священном Писании. Апостол Павел рассуждает о покрытии головы у женщин во время молитвы в 11-й главе Первого послания к Коринфянам (1 Кор. 11:2–16): «Посему жена и должна иметь на своей голове знак власти над нею, для Ангелов» (1 Кор. 11:10, Синодальный перевод). Некоторые священники придерживаются этой заповеди и считают, что женщина должна молиться с покрытой головой. Другие напоминают, что в церковных канонах нет особых требований, и женщина может решать сама.

На Руси к платке относились очень определенно. По древнему обычаю девочка приходила в храм с непокрытыми волосами, потому что ещё не вышла замуж, а замужние женщины представляли платок везде, в том числе в церкви. Раньше платок подвязывали любым способом или надевали повойник. Сегодняшние нравы мягче, и платок в храме уже не говорит о семейном положении женщины.

Современные церковные авторы относятся к платке по-разному. Одни считают, что скромная одежда помогает женщинам чувствовать себя в согласии со своим полом и возрастом, и связывают это с добродетелью целостности. Другие предлагают в платке способ показать, что человек пришёл в отдельное место. На частое возражение «Бог работницы на сердце, а не на одежде» «Азбука Веры» отвечает так: в духовной жизни имеют значение и внешний вид, и поведение, и исследования состояния человека. Мы не сводим всё к одному ответу и просто описываем церковную практику: платок — традиция и часть благочиния, а не пропуск в храм.

Можно ли в церковь без платка: капюшон, шапка и запасной вариант

Можно ли в церковь без платка: капюшон, шапка и запасной вариант. Фото © ChatGPT

Можно, и никто не выгнал вас из храма из-за непокрытой головы. Если вы прошли мимо и захотели зайти помолиться, заходите как есть, даже в брюках и без головного убора. Во многих храмах при входе висят платки, и их можно взять на время.

Капюшон, шапка и бейсболка закрывают волосы, но выглядят иначе, чем платок, и многие прихожане воспринимают их как нарушение традиции. Для такой головной уборки вас не осудят и не остановят, но практичнее взять легкий шарф или косынку. Если вы думаете, что неловкость, спокойно спросите у свечницы или служителя, как лучше поступить, — они подскажут.

Какого цвета платок можно надеть в церкви и какой лучше выбрать

Специальных церковных требований по цветочной платке для прихожанок нет. Цвета облачений в православной службе относятся к священнослужителям и меняются в зависимости от праздника, но прихожанок это не касается.

На практике женщины выбирают простой платок, который не бросается в глаза: светлый или спокойный по тону, без яркого рисунка и блеска, чтобы внимание оставалось на церковном аппарате. Синий, серый, бежевый, зелёный или бордовый платок подойдёт так же, как белый: это вопрос вкуса и удобства, а не правило.

Чёрный платок многие связывают с трауром и отпеванием, белый обычно носят на праздники и тайны, но это бытовая практика, а не правило. Поэтому в чёрном платке в обычный сервис тоже можно прийти, и упрекнуть вас за это никто не планировал. Если сомневаетесь, выберите нейтральный тон — светло-серый или бежевый, он подойдет и для радостных, и для печальных дней.

Праздники тоже не требуют особого цвета от обычных посетителей храма. На Рождество Богородицы, Воздвижение Креста и в любой другой большой день женщины приходят в тех платках, которые у них есть. Главное — аккуратность и скромность.

Как завязать платок в церкви: 4-й проход пошагово

Как завязать платок в церкви: 4-й проход пошагово. Инфографика Life.ru

Для платки подойдёт квадрат из лёгкой ткани — шёлк, шёлка или тонкая ткань — со стороной примерно 90 см. Перед выходом примерьте платок у зеркала, чтобы не поручать ему каждую минуту в храме.

Способ 1: простой узел под подбородком. Положите платок по диагонали, чтобы получился треугольник. Накиньте его на голову так, чтобы длинная сторона легла на лобке, а два угла свисали по бокам. Подведите изгибы под подбородок, завяжите узел и расправьте ткань на плечах. Это самый быстрый способ, который подходит тем, кто впервые завязывает платок.

Способ 2: узел сзади. Накиньте треугольник на голову, как первым способом, но уголки заведите назад, под волосы. Завяжите узел на затылке, свободный угол спрячьте под край пластины. Такой платок надежно держится, не сползает при поклонах и не давит под подбородком.

Способ 3: косынка треугольником. Положите платок треугольником, накройте им голову и завяжите концы на затылке в одном или двух узлах. Длинный угол свисает на спину, вся причёска остается под тканью. Этот способ любят женщины, которые подолгу стоят на службе, например на всенощной.

Способ 4: шарф-палантин. Накиньте длинный легкий шарф на голову так, чтобы один конец казался длиннее другого. Перекиньте длинный конец через плечо и закрепите на плече или на шее. Палантин согревает шею и плечи в холодные дни, а после службы его легко обернуть вокруг шеи.

Какую одежду надеть в церкви женщине: что можно и что нельзя

Какую одежду надеть в церкви женщине: что можно и что нельзя. Инфографика Life.ru

Подходящий образ для храма прост: юбка или платье ниже колена, рукав закрывает плечи, без консервативных вырезов. Священники и церковные авторы рекомендуют выбору скромную одежду, чтобы на службе все внимание было отдано молитве.

Что можно надеть: юбку или платье до кроя или ниже, блузку с рукавами, легкий кардиган или пиджак, обувь на удобном каблуке или плоской платформе. В теплые дни подойдёт платье с рукавом до локтя, в жару пригодится тонкая накидка на плечи. Можно прийти и в брюках или джинсах — никто не рассчитывал выгнать вас за это.

Чего лучше придерживаться: очень короткие юбки, глубокое декольте, платья без рукавов или тонких бретелек, прозрачная ткань, обтяжка одежды и яркий макияж. Не стоит приходить в пляжной одежде или в шортах. Зимой подойдёт пальто, которое можно расстегнуть, но одежда под ним тоже должна быть скромной.

Если соблюсти эти правила не получилось, вас никто не остановит. Но соблюдайте традиции, делающие посещение храма более комфортным и для вас, и для окружающих.

Одежда в церкви для мужчин, девушек и детей

Мужчины входят в храм без головного убора — это одно из самых известных правил. Шапку, кепку или капюшон снимают у порога, а в холодное время подставку в руках или в кармане. Одежда простая: брюки, рубашка или футболка с рукавами, закрытая обувь. Шорты, майка и форма для храма неспортивны: они выглядят слишком по-домашнему. Это обычная практика, а не жёсткий запрет, поэтому в крайнем случае можно прийти и в джинсах со свитером — важно, скромно и осторожно.

Носят платок по тем же правилам, что и женщины, но традиция к ним мягче: по старому английскому обычаю незамужние девушки приходили в храм без платка. Сегодня большинство девушек всё же покрывают голову из Пекина в страну, хотя строгих требований нет.

Для детей главное — удобство и скромность. Малышам подойдёт одежда по погоде, строгого наряда от них никто не ждёт. Девочкам-подросткам советуют платье или юбку и легкий платок, мальчики постарше снимают шапку у порога, как взрослые мужчины. Перед длинной службой накормите ребенка, возьмите с собой воду и запасной кофту: в храме должно быть прохладно.

Что надеть на венчание, крещение, отпевание и церковные праздники

Что взять с собой в церковь — памятка. Инфографика Life.ru

Правила тайны и больших праздников могут меняться, поэтому детали лучше заранее уточнить у священника. Здесь — только общие ориентиры.

На венчание женщины приходят в платке и скромной одежде. Обряд обычно длится 40–60 минут. Платье невесты выбирают нарядное, но скромное: подойдёт наряд на пол с длинными рукавами из ткани, с закрытыми мягкими плечами и без глубокого выреза. Белый цвет приближается, но не единственный — светлые, спокойные оттенки тоже годятся. Как проходит тайна и как выбрать и храм, мы рассказали в материале «Таинство венчания».

При крещении родители и крёстные дети приходят в скромной обстановке, крёстной матери обычно советуют платок.

На отпевание и поминальные службы многие женщины надевают темный платок и спокойную одежду — это обычное правило, не правило. Даты родительских суббот и порядок поминовения мы собрали в отдельном материале .

В праздничные дни платок и одежда такие же, как и в обычные дни, особых требований к цвету нет. Главные даты года — в нашем календаре церковных праздников .

Где купить платок в церкви и есть платки в храме

Платки продаются в церковных лавках при храмах, в православных магазинах, магазинах тканей и аксессуаров и на маркетплейсах. Чаще берите хлопковый, вискозный или шёлковый платок: такая ткань лежит мягко и не соскальзывает. Для холодного времени года подойдёт шерстяной или кашемировый. Перед покупкой приложите платок к голове и проверьте, хватает ли длины на узле.

Где купить платок в церкви и есть платки в храме. Фото © ChatGPT

Во многих храмах у входа можно взять платок на время, но такое случается не везде, особенно в легких атмосферных явлениях. Свой платок комфортнее и гигиеничнее, к тому же его можно подобрать под одежду. Положите он запасной в сумку, чтобы всегда был под рукой.

Частные вопросы про платок и одежду в храме

Платок в церкви обязателен?

Церковные каноны таких требований для прихожанок не содержат. Платок остается традицией и приближает церковь к храму.

Можно в церковь в брюках?

Зайти в храм в брюках можно, никто не выгонит. Но на прием лучше прийти в юбке или платье — так принято в традициях.

Нужен ли платок в католической церкви?

В католических храмах правила иные, и ответить на них для всех приходов невозможно. Уточните на сайте прихода или у служащих.

Какого цвета платок надеть в церковь?

Специальных приспособлений для прихожанки нет. используйте светлый или однотонный платок без яркого рисунка.

Нужно ли носить платок вне храма?

Это личное дело каждой женщины: в канонах таких требований нет.

Что взять с собой в церковь?

Платок, юбку или платье ниже колена, обувь с закрытым носом и небольшую сумку. В холодные дни — теплый шарф, на длинную работу — легкий кофту.

Ещё о церковной жизни и праздниках

Платок и одежда — только первый вопрос тех, кто идет в храм. Собрали материалы, которые пригодятся дальше:

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Авторы Анна Розанова