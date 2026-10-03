1 час 10 минут с медведем: Кузьменко рассказал о гибели отца на рыбалке
Хоккеист Кузьменко рассказал, что его отец 70 минут боролся с медведем в воде
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко час и десять минут боролся в воде с напавшим на него медведем. Подробности трагедии хоккеист рассказал после возвращения к тренировкам.
Кузьменко решил один раз объяснить произошедшее, чтобы не допустить распространения выдуманных версий. По его словам, Александр отправился с друзьями на рыбалку и стоял в воде, когда хищник подобрался к нему сзади.
После продолжительной схватки мужчина оставался жив ещё два дня, однако перенесённый шок и полученные травмы оказались смертельными. Медведь напал на него 22 сентября в Тоджинском районе Тувы. Пострадавшего санавиацией доставили в республиканскую больницу, где он скончался 24 сентября.
После похорон отца Кузьменко вернулся в расположение команды и в пятницу провёл полноценную тренировку. Форвард поблагодарил за поддержку хоккейное сообщество, российских болельщиков и всех, кто присылал ему сообщения.
«Я рад вернуться в «Питтсбург». Я счастлив, соскучился по всем. Возвращаюсь к реальности, к своей работе», — сказал спортсмен.
В память об отце Кузьменко сменил десятый номер на 62-й. Эта цифра имеет для хоккеиста двойное значение: Александру Кузьменко было 62 года, а мать игрока родилась в 1962-м. Дебютировать за «Питтсбург» под новым номером россиянин может в матче с «Монреаль Канадиенс».
Тридцатилетний Кузьменко перешёл в клуб в июле на правах свободного агента. Ранее в НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес», набрав 182 очка в 271 матче регулярного чемпионата. В КХЛ нападающий защищал цвета ЦСКА и СКА.
После трагедии охотники ликвидировали напавшего на Александра Кузьменко медведя. Life.ru также сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели тренера. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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