1 час 10 минут с медведем: Кузьменко рассказал о гибели отца на рыбалке

Отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко час и десять минут боролся в воде с напавшим на него медведем. Подробности трагедии хоккеист рассказал после возвращения к тренировкам.

Кузьменко решил один раз объяснить произошедшее, чтобы не допустить распространения выдуманных версий. По его словам, Александр отправился с друзьями на рыбалку и стоял в воде, когда хищник подобрался к нему сзади.

После продолжительной схватки мужчина оставался жив ещё два дня, однако перенесённый шок и полученные травмы оказались смертельными. Медведь напал на него 22 сентября в Тоджинском районе Тувы. Пострадавшего санавиацией доставили в республиканскую больницу, где он скончался 24 сентября.

После похорон отца Кузьменко вернулся в расположение команды и в пятницу провёл полноценную тренировку. Форвард поблагодарил за поддержку хоккейное сообщество, российских болельщиков и всех, кто присылал ему сообщения.

«Я рад вернуться в «Питтсбург». Я счастлив, соскучился по всем. Возвращаюсь к реальности, к своей работе», — сказал спортсмен.

В память об отце Кузьменко сменил десятый номер на 62-й. Эта цифра имеет для хоккеиста двойное значение: Александру Кузьменко было 62 года, а мать игрока родилась в 1962-м. Дебютировать за «Питтсбург» под новым номером россиянин может в матче с «Монреаль Канадиенс».

Тридцатилетний Кузьменко перешёл в клуб в июле на правах свободного агента. Ранее в НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес», набрав 182 очка в 271 матче регулярного чемпионата. В КХЛ нападающий защищал цвета ЦСКА и СКА.