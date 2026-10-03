Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 14:58

1 час 10 минут с медведем: Кузьменко рассказал о гибели отца на рыбалке

Хоккеист Кузьменко рассказал, что его отец 70 минут боролся с медведем в воде

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Отец российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко час и десять минут боролся в воде с напавшим на него медведем. Подробности трагедии хоккеист рассказал после возвращения к тренировкам.

Кузьменко решил один раз объяснить произошедшее, чтобы не допустить распространения выдуманных версий. По его словам, Александр отправился с друзьями на рыбалку и стоял в воде, когда хищник подобрался к нему сзади.

После продолжительной схватки мужчина оставался жив ещё два дня, однако перенесённый шок и полученные травмы оказались смертельными. Медведь напал на него 22 сентября в Тоджинском районе Тувы. Пострадавшего санавиацией доставили в республиканскую больницу, где он скончался 24 сентября.

После похорон отца Кузьменко вернулся в расположение команды и в пятницу провёл полноценную тренировку. Форвард поблагодарил за поддержку хоккейное сообщество, российских болельщиков и всех, кто присылал ему сообщения.

«Я рад вернуться в «Питтсбург». Я счастлив, соскучился по всем. Возвращаюсь к реальности, к своей работе», — сказал спортсмен.

В память об отце Кузьменко сменил десятый номер на 62-й. Эта цифра имеет для хоккеиста двойное значение: Александру Кузьменко было 62 года, а мать игрока родилась в 1962-м. Дебютировать за «Питтсбург» под новым номером россиянин может в матче с «Монреаль Канадиенс».

Тридцатилетний Кузьменко перешёл в клуб в июле на правах свободного агента. Ранее в НХЛ он выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Филадельфию» и «Лос-Анджелес», набрав 182 очка в 271 матче регулярного чемпионата. В КХЛ нападающий защищал цвета ЦСКА и СКА.

Сибирский охотник с дырой в голове одолел медведя и сам вызвал себе скорую
Сибирский охотник с дырой в голове одолел медведя и сам вызвал себе скорую

После трагедии охотники ликвидировали напавшего на Александра Кузьменко медведя. Life.ru также сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели тренера. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Спорт
  • Тыва, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar