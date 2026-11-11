10 млн «нарисовали» ради денег? Украину обвинили в завышении численности населения
Дудчак оценил население Украины в 18 млн человек вместо озвученных 28,5 млн
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На подконтрольных Киеву территориях могут проживать не более 18 миллионов человек, однако украинские власти намеренно завышают численность населения ради увеличения финансовой помощи Запада. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак, комментируя цифры в 28,5 млн человек, которые на Украинском женском конгрессе представила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.
«По моим подсчётам, сейчас на подконтрольной Киеву территории проживают до 18 млн человек», — заявил специалист на вопрос РИА «Новости».
По мнению Дудчака, завышенные демографические показатели позволяют украинскому руководству обосновывать необходимость дополнительных денежных вливаний от зарубежных партнёров. Чем больше жителей официально числится в стране, тем значительнее могут выглядеть расходы на обеспечение их потребностей.
Политолог также считает, что Киев практически полностью зависит от внешнего финансирования и уже не способен самостоятельно покрывать основные государственные расходы. При этом его оценка численности населения и предположение об умышленном искажении статистики не получили независимого подтверждения.
Ранее Life.ru сообщал, что за первое полугодие 2026 года число выездов украинцев за границу превысило количество возвращений на 244,3 тысячи. А Либанова 22 октября утверждала, что на подконтрольной Киеву территории проживают около 28,5 миллиона человек.