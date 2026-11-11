На подконтрольных Киеву территориях могут проживать не более 18 миллионов человек, однако украинские власти намеренно завышают численность населения ради увеличения финансовой помощи Запада. Такое мнение высказал политолог Александр Дудчак, комментируя цифры в 28,5 млн человек, которые на Украинском женском конгрессе представила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова.

«По моим подсчётам, сейчас на подконтрольной Киеву территории проживают до 18 млн человек», — заявил специалист на вопрос РИА «Новости».

По мнению Дудчака, завышенные демографические показатели позволяют украинскому руководству обосновывать необходимость дополнительных денежных вливаний от зарубежных партнёров. Чем больше жителей официально числится в стране, тем значительнее могут выглядеть расходы на обеспечение их потребностей.