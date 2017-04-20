Льюис Хэмилтон призвал помочь гонщику, лишившемуся ног
Трёхкратный чемпион мира, пилот команды Mercedes на своей странице в "Твиттере" разместил пост с призывом помочь Билли Монгеру, попавшему в аварию в гонке "Формулы-4" в Донингтоне.
I have only just seen the news of this tragic incident. https://t.co/44xpCxvFKz— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 19 апреля 2017 г.
Напомним, что 17-летнему пилоту ампутировали обе ноги из-за инцидента на трассе "Донингтон-парк". Монгер, представляющий команду JHR Developments, на полном ходу врезался в болид финского гонщика Патрика Пасма из Carlin, который из-за поломки вынужден был ехать медленно.
На данный момент уже собрано более $436 тыс.
Весомый денежный вклад внёс известный гонщик Дженсон Баттон, который завершил карьеру, но остаётся консультантом команды McLаren.
Hey guys this fellow racer Billy Monger had a big shunt this past weekend at Donnington and sadly Billy has had amputations to both legs. This guy needs our help so if you can please donate, I will be doing as much as I can to help this dude out. The donations will be used to fund the care, treatments and therapies required by Billy in the immediate future and going forward, helping him to return to a full and active life. Info is on my bio.
Отметим, что Баттон вернётся в "Формулу-1" на Гран-при Монако. Британец заменит Фернандо Алонсо, который будет выступать в гонке "500 миль Индианаполиса".