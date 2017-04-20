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Регион
Опубликовано 20 апреля 2017, 11:46

Льюис Хэмилтон призвал помочь гонщику, лишившемуся ног

Трёхкратный чемпион мира, пилот команды Mercedes на своей странице в "Твиттере" разместил пост с призывом помочь Билли Монгеру, попавшему в аварию в гонке "Формулы-4" в Донингтоне.

Напомним, что 17-летнему пилоту ампутировали обе ноги из-за инцидента на трассе "Донингтон-парк". Монгер, представляющий команду JHR Developments, на полном ходу врезался в болид финского гонщика Патрика Пасма из Carlin, который из-за поломки вынужден был ехать медленно.

На данный момент уже собрано более $436 тыс.

Весомый денежный вклад внёс известный гонщик Дженсон Баттон, который завершил карьеру, но остаётся консультантом команды McLаren.

Отметим, что Баттон вернётся в "Формулу-1" на Гран-при Монако. Британец заменит Фернандо Алонсо, который будет выступать в гонке "500 миль Индианаполиса".

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Галина Глазко
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