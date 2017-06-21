Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон: Могу завершить карьеру уже в этом году

— Моя судьба только в моих руках. Могу завершить выступления в конце текущего сезона. Но будет ли это означать, что моё наследие окажется менее значимым, чем если я завершу карьеру только через, например, пять лет? Я не люблю строить далекоидущие планы, потому что не знаю, что меня ждёт за следующим поворотом, — сказал журналистам 32-летний гонщик.