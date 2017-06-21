Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон: Могу завершить карьеру уже в этом году
Фото: REUTERS/Chris Wattie
Трёхкратный чемпион мира, британский пилот Mercedes перед стартом восьмого этапа "королевских гонок" намекнул журналистам о возможном завершении карьеры.
— Моя судьба только в моих руках. Могу завершить выступления в конце текущего сезона. Но будет ли это означать, что моё наследие окажется менее значимым, чем если я завершу карьеру только через, например, пять лет? Я не люблю строить далекоидущие планы, потому что не знаю, что меня ждёт за следующим поворотом, — сказал журналистам 32-летний гонщик.
Напомним, что в эти выходные, с 23 по 25 июня, состоится очередной этап "Формулы-1" — Гран-при Азербайджана.