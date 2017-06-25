Гран-при Азербайджана остановлен из-за многочисленных аварий — видео

Восьмой этап сезона-2017 "Формулы-1" был прерван красными флагами на 22-м круге из 51 из-за огромного количества обломков на городской трассе в Баку.

Гонка началась со зрелищного старта, а уже через несколько кругов последовали первые сходы. Среди первых неудачников гонки был россиянин Даниил Квят, который сошёл из-за проблем с электроникой.

¡Safety Car en pista! Han tardado, el coche de Kvyat llevaba parado más de dos vueltas ahí. #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/judZjYHrFp — Juanjo Sáez F1 (@JuanjoSaezF1) 25 июня 2017 г.

На трассе появился сейфти-кар, но он контактную борьбу между пилотами только обострил. В один из моментов сошлись два главных фаворита чемпионата — Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Британец резко замедлился, и немец врезался в него сзади. Феттель настолько оказался недоволен инцидентом, что поехал в лучших традициях некоторых российских водителей разбираться с обидчиком. Поравнявшись с "Мерседесом" конкурента, он направил свою "Феррари" прямо в корпус машины Хэмилтона.

Lewis frenaba tanto al grupo que Vettel ha llegado a tocarse con él #AzerbaijanGP pic.twitter.com/q8FmUsYcoD — Victor F1 (@g3of1) 25 июня 2017 г.

Параллельно из-за аварий отправились на ремонт две "Форс Индии" Серхио Переса и Эстебана Окона, столкнувшиеся между собой, а также партнёр Феттеля по "Феррари" Кими Райкконен. Обломки от болидов стюарды собирали в течение нескольких кругов.