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Опубликовано 25 июня 2017, 17:07

Гран-при Азербайджана остановлен из-за многочисленных аварий — видео

Фото: &copy; Reuters/David Mdzinarishvili

Фото: © Reuters/David Mdzinarishvili

Восьмой этап сезона-2017 "Формулы-1" был прерван красными флагами на 22-м круге из 51 из-за огромного количества обломков на городской трассе в Баку.

Гонка началась со зрелищного старта, а уже через несколько кругов последовали первые сходы. Среди первых неудачников гонки был россиянин Даниил Квят, который сошёл из-за проблем с электроникой.

На трассе появился сейфти-кар, но он контактную борьбу между пилотами только обострил. В один из моментов сошлись два главных фаворита чемпионата — Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Британец резко замедлился, и немец врезался в него сзади. Феттель настолько оказался недоволен инцидентом, что поехал в лучших традициях некоторых российских водителей разбираться с обидчиком. Поравнявшись с "Мерседесом" конкурента, он направил свою "Феррари" прямо в корпус машины Хэмилтона.

Параллельно из-за аварий отправились на ремонт две "Форс Индии" Серхио Переса и Эстебана Окона, столкнувшиеся между собой, а также партнёр Феттеля по "Феррари" Кими Райкконен. Обломки от болидов стюарды собирали в течение нескольких кругов.

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Дмитрий Кузнецов
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