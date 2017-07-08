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Опубликовано 8 июля 2017, 16:23

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, Хэмилтона оштрафуют, Квят — 14-й

Фото: &copy; Reuters/Dominic Ebenbichler

Фото: © Reuters/Dominic Ebenbichler

С первого ряда в завтрашней гонке будут стартовать пилот Mercedes Валттери Боттас и Себастьян Феттель из Ferrari, а его главный соперник в чемпионате Льюис Хэмилтон начнёт заезд издалека.

Хэмилтон потеряет пять позиций на стартовой решётке из-за вынужденной замены коробки передач. Таким образом, он откатится на восьмое место.

Британец мог бороться за виртуальный поул, однако в последние секунды третьей части квалификации на трассе сначала застыл Ромен Грожан, а через несколько мгновений в гравий вылетел Макс Ферстаппен, из-за чего все попытки улучшить результат находившихся на быстрых кругах пилотов были помножены на ноль.

Даниил Квят вылетел из квалификации во втором сегменте, заняв 14-е место.

Гонка начнётся завтра в 15:00 по московскому времени.

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Дмитрий Кузнецов
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