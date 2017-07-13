В Госдуме объяснили фильм НАТО о "лесных братьях" русофобской паранойей

Скандальная лента является фальсификацией истории и свидетельствует о стремлении Запада стереть память о подвиге советского народа, убеждены в ЕР.

Депутат Госдумы, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин раскритиковал ролик о жителях прибалтийских республик, которые вели вооружённую борьбу с советской властью после окончания Второй мировой войны.

По словам парламентария, фильм о так называемых "лесных братьях" является фальсификацией истории и свидетельствует о стремлении руководства НАТО стереть память о подвиге советского народа.

— Европейской общественности стоило бы вспомнить, к чему привела в 30-х годах прошлого века их русофобская паранойя, заигрывание с нацизмом, стремление натравить его на нашу страну, Мюнхенский сговор. После обещаний НАТО о нерасширении на Восток в случае объединения Германии мы знаем, что они лжецы. Теперь они показывают, что чувствуют себя духовными наследниками эсэсовцев, палачей, полицаев, — приводит слова Саблина пресс-служба партии.

Напомним, накануне представители НАТО разместили в Сети восьмиминутный ролик, где "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от СССР. Авторы ролика отмечают, что дух "лесных братьев" живёт в современных спецподразделениях вооружённых сил трёх прибалтийских стран.