"Феррари" дала победить на Гран-при Венгрии Феттелю вопреки протестам Райкконена

На старте Гран-при не обошлось без машины безопасности. В толчее на первом круге столкнулись два партнёра по "Рэд Буллу": Макс Ферстаппен "подбил" машину Даниэля Риккьярдо, и та вскоре замерла на асфальте. Молодому голландцу выписали штраф в виде дополнительных 10 секунд стоянки при пит-стопе, а Риккьярдо назвал его манёвр любительским.

Гонка в Будапеште — последняя перед летним перерывом в сезоне, так что борьба за лидерство в чемпионате обещала быть крайне жёсткой. Перед приездом в Венгрию ситуация в зачёте была следующая: Феттель — 177 очков, Хэмилтон — 176, Боттас — 154, Риккьярдо — 117, Райкконен — 98.

В остальном же развитие событий было привычно для Венгрии спокойным: лидировал Феттель, за ним в двух секундах шёл партнёр по "Феррари" Райкконен, третьим был Валттери Боттас из "Мерседеса". Льюис Хэмилтон шёл за оштрафованным Ферстаппеном на пятом месте. Пока не прошла первая волна пит-стопов.

После них Райкконен догнал Феттеля и начал давить на лидера чемпионата на трассе и через командное радио. На каждом круге финн информировал руководителей о своей высокой скорости и угрозе от "мерседесов", догонявших оба "феррари". Чемпион мира 2007 года выигрывал последний Гран-при в далёком 2013 году, 86 гонок назад. Чёрную полосу в "Королевских гонках" пора было прерывать.

И действительно, через несколько кругов на трассе образовалась отчётливая лидирующая четвёрка Феттель — Райкконен — Боттас — Хэмилтон. В "Мерседесе" выбрали тактику поддержки своего лидера: Боттас демонстративно пропустил своего партнёра в первом повороте. Итальянская конюшня решила также поддерживать первый номер, но в ущерб более быстрому Райкконену. В итоге Феттель, на машине которого были неисправности, продолжил лидировать, а Райкконен оттормаживал его главного соперника в чемпионате. Пройти финна Хэмилтону не удалось, и на финишной прямой он выполнил свою договорённость с командным мостиком и мастерски пропустил Боттаса обратно на подиум, который, в свою очередь, был под атаками Ферстаппена.

Россиянин Даниил Квят пришёл к финишу 11-м, стартовав с 16-й позиции.

Гран-при Венгрии. Итоговые результаты

1. Себастьян Феттель ("Феррари")

2. Кими Райкконен ("Феррари")

3. Валттери Боттас ("Мерседес")

4. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")

5. Макс Ферстаппен ("Рэд Булл")

6. Фернандо Алонсо ("Макларен")

7. Карлос Сайнс ("Торо Россо")

8. Серхио Перес ("Форс Индия")

9. Эстебан Окон ("Форс Индия")

10. Стоффель Вандоорн ("Макларен")

Положение в чемпионате: 1. Феттель — 202. 2. Хэмилтон — 188. 3. Боттас — 169. 4. Риккьярдо — 117. 5. Райкконен — 116.