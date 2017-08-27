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Регион
Опубликовано 27 августа 2017, 16:42

"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят — 12-й

Фото:&nbsp;&nbsp;REUTERS/Francois Lenoir

Фото:  REUTERS/Francois Lenoir

На трассе Спа завершился гоночный уик-энд, где трёхкратный чемпион мира одержал пятую победу в сезоне.

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, вторым стал лидер нынешнего сезона немец Себастьян Феттель (Ferrari), а замкнул тройку призёров Даниэль Риккардо из Red Bull.

Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в Toro Rosso, стал лишь 12-м.

Отметим, что следующий этап пройдёт с 1 по 3 сентября в Италии.

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Галина Глазко
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