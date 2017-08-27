"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят — 12-й
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
На трассе Спа завершился гоночный уик-энд, где трёхкратный чемпион мира одержал пятую победу в сезоне.
Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, вторым стал лидер нынешнего сезона немец Себастьян Феттель (Ferrari), а замкнул тройку призёров Даниэль Риккардо из Red Bull.
Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в Toro Rosso, стал лишь 12-м.
INITIAL CLASSIFICATION (LAP 44/44): A mighty showing from @LewisHamilton #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/H87U7OkuYK— Formula 1 (@F1) 27 августа 2017 г.
Отметим, что следующий этап пройдёт с 1 по 3 сентября в Италии.