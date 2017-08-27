"Формула-1": Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят — 12-й

На трассе Спа завершился гоночный уик-энд, где трёхкратный чемпион мира одержал пятую победу в сезоне.

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, вторым стал лидер нынешнего сезона немец Себастьян Феттель (Ferrari), а замкнул тройку призёров Даниэль Риккардо из Red Bull. Российский гонщик Даниил Квят, выступающий в Toro Rosso, стал лишь 12-м.