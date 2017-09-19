"Формула-1". Ферстаппены разнесли Феттеля в СМИ за аварию в Сингапуре
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Пилот "Ред булл" Макс Ферстаппен рассказал журналистам, что Себастьян Феттель до сих пор не извинился за столкновение на старте последнего Гран-при, и намекнул, что неплохо было бы это сделать.
В интервью Autosport молодой нидерландец заметил, что борющемуся за титул чемпиона мира немцу не стоило так рисковать:
— Феттель не извинился, он сказал что-то вроде: "Да, в ретроспективе всё могло бы быть по-другому". Но всё уже сделано. Если бы сзади был Хэмилтон, история была бы совсем другой, но он был пятым, непонятно, зачем было так рисковать. Я не понимаю, как такое происходит.
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Отец Макса Йос, в прошлом также пилот "Формулы-1" и партнёр Михаэля Шумахера, был ещё жёстче:
— В отсутствии штрафа я вижу политический аспект. Феттель уже был наказан за столкновение с Хэмилтоном в Баку и не может позволить себе нарушения. Если присудить ему настоящий штраф, битва за чемпионство закончится, а в этом никто не заинтересован.
Напомним, стюарды признали инцидент гоночным и не вынесли наказания никому. В результате аварии с трассы вылетели Феттель, Ферстаппен, Кими Райкконен, была повреждена машина Фернандо Алонсо. Вполне возможно, эпизод на дождевой сингапурской трассе станет судьбоносным для борьбы за титул — теперь Феттель отстаёт от Хэмилтона на 28 очков за 6 гонок до конца сезона.