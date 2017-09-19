"Формула-1". Ферстаппены разнесли Феттеля в СМИ за аварию в Сингапуре

Пилот "Ред булл" Макс Ферстаппен рассказал журналистам, что Себастьян Феттель до сих пор не извинился за столкновение на старте последнего Гран-при, и намекнул, что неплохо было бы это сделать.

В интервью Autosport молодой нидерландец заметил, что борющемуся за титул чемпиона мира немцу не стоило так рисковать:

— Феттель не извинился, он сказал что-то вроде: "Да, в ретроспективе всё могло бы быть по-другому". Но всё уже сделано. Если бы сзади был Хэмилтон, история была бы совсем другой, но он был пятым, непонятно, зачем было так рисковать. Я не понимаю, как такое происходит.

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