Хэмилтон в присутствии Болта и Клинтона выиграл Гран-при США, Квят — в очках
Фото: © Reuters/Jerome Miron
Британец Льюис Хэмилтон вплотную приблизился к чемпионскому титулу, победив в столице Техаса Остине, обогнав главного соперника, Себастьяна Феттеля, на трассе.
До гонки преимущество Хэмилтона в чемпионате составляло 59 очков, и при определённых условиях британец мог оформить четвёртый чемпионский титул уже в Техасе. Не исключено, что именно это вызвало появление в Остине целого ряда знаменитостей: Усэйна Болта, Билла Клинтона, Мики Хаккинена и других. Добавим, что в США за руль Toro Rosso также вернулся россиянин Даниил Квят.
Однако старт, наоборот, дал надежду на обострение борьбы в чемпионате. Феттель среагировал на погасшие светофоры лучше и возглавил пелетон. А первые круги прошли в контактной борьбе: едва не столкнулись Риккьярдо и Боттас, а с 16-го места летел наверх Ферстаппен.
На 7-м круге сказалась скорость Mercedes на американской трассе, и Хэмилтон впервые вышел в лидеры заезда, обогнав в 12-м повороте Феттеля, и оторвался на 3 секунды. За ними расположились Боттас, Риккьярдо, Райкконен и Ферстаппен.
El adelantamiento de Hamilton a Vettel #USGP #F1 ( @g3of1) pic.twitter.com/OfyVk7uP2U— Juanjo Sáez F1 (@JuanjoSaezF1) 22 октября 2017 г.
В связи с прошедшим утром дождём износ шин был выше обычного, и тактическая борьба на пит-лейне не заставила себя ждать. Феттель остановился на пит-стоп раньше Хэмилтона и прошёл несколько быстрых кругов. В команде Mercedes зазвали своего пилота на смену шин в самый последний момент: после выезда с пит-лейна немец был в сантиметрах от машины британца и атаковал, но неудачно.
Тем временем благодаря нескольким сходам (особенно драматичным стала поломка мотора у Риккьярдо) и надёжному пилотажу Квят ворвался в очковую зону. Следуя, кстати, за своим экс-партнёром по команде Карлосом Сайнсом, который перешёл в Renault. Но Сайнс обогнал Переса и ушёл вперёд, а Квят остался за мексиканцем, а на последних кругах ещё и пропустил вперёд Массу. Тем не менее для уфимца это первые очки с Гран-при Испании в мае.
Казавшееся очевидным превосходство Mercedes над Ferrari в скорости во второй половине гонки начало исчезать. Боттас был смещён с 3-го места его финским соотечественником Райкконеном, а Феттель попытался снова навязать Хэмилтону борьбу за победу, отправившись на новую переобувку шин.
@ValtteriBottas vs Kimi Raikkonen #USGP #Formula1 #F1 #Bottas pic.twitter.com/sgCRATGWcV— Ariliza (@ariliza_greys) 22 октября 2017 г.
И действительно, после пит-стопа Себастьян стал ставить один быстрый круг за другим и красиво прошёл партнёра Хэмилтона по Mercedes Боттаса, прошмыгнув между ним и круговым пилотом. Но сумел лишь вернуться на второе место, всё равно проиграв главному оппоненту 7 очков.
Vettel in Ferrari passing Bottas in Mercedes for third place in #USGP pic.twitter.com/nyR8P6kkqd— WesZ28 (@wcooper8) 22 октября 2017 г.
Ну а завершил гонку красивейшим обгоном за несколько поворотов до финиша Ферстаппен. То ли срезав, то ли удачно атаковав бордюр, 20-летний летучий голландец лишил подиума Райкконена, в итоге взяв 3-е место, стартовав с 16-го. Но уже после финиша был его лишён — судьи усмотрели нарушение и приписали к его результату 5 секунд.
Хэмилтон одержал 9-ю победу в 17 гонках сезона и увеличил преимущество в чемпионате до 66 очков. За три этапа, оставшиеся до конца, можно отыграть максимум 75. Вероятно, уже в Мексике мы узнаем имя нового чемпиона мира. А обладателем Кубка конструкторов Mercedes стал именно сегодня.
Гран-при США. Итоговое положение
1. Льюис Хэмилтон.
2. Себастьян Феттель.
3. Кими Райкконен.
4. Макс Ферстаппен.
5. Вальттери Боттас.
6. Эстебан Окон.
7. Карлос Сайнс.
8. Серхио Перес.
9. Фелипе Масса.
10. Даниил Квят.
Положение в чемпионате:
1. Хэмилтон — 331.
2. Феттель — 265.
3. Боттас — 244.
4. Риккьярдо — 192.
5. Райкконен — 163.
...
19. Квят — 5.