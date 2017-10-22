Хэмилтон в присутствии Болта и Клинтона выиграл Гран-при США, Квят — в очках

До гонки преимущество Хэмилтона в чемпионате составляло 59 очков, и при определённых условиях британец мог оформить четвёртый чемпионский титул уже в Техасе. Не исключено, что именно это вызвало появление в Остине целого ряда знаменитостей: Усэйна Болта, Билла Клинтона, Мики Хаккинена и других. Добавим, что в США за руль Toro Rosso также вернулся россиянин Даниил Квят.

Однако старт, наоборот, дал надежду на обострение борьбы в чемпионате. Феттель среагировал на погасшие светофоры лучше и возглавил пелетон. А первые круги прошли в контактной борьбе: едва не столкнулись Риккьярдо и Боттас, а с 16-го места летел наверх Ферстаппен.

На 7-м круге сказалась скорость Mercedes на американской трассе, и Хэмилтон впервые вышел в лидеры заезда, обогнав в 12-м повороте Феттеля, и оторвался на 3 секунды. За ними расположились Боттас, Риккьярдо, Райкконен и Ферстаппен.

В связи с прошедшим утром дождём износ шин был выше обычного, и тактическая борьба на пит-лейне не заставила себя ждать. Феттель остановился на пит-стоп раньше Хэмилтона и прошёл несколько быстрых кругов. В команде Mercedes зазвали своего пилота на смену шин в самый последний момент: после выезда с пит-лейна немец был в сантиметрах от машины британца и атаковал, но неудачно.

Тем временем благодаря нескольким сходам (особенно драматичным стала поломка мотора у Риккьярдо) и надёжному пилотажу Квят ворвался в очковую зону. Следуя, кстати, за своим экс-партнёром по команде Карлосом Сайнсом, который перешёл в Renault. Но Сайнс обогнал Переса и ушёл вперёд, а Квят остался за мексиканцем, а на последних кругах ещё и пропустил вперёд Массу. Тем не менее для уфимца это первые очки с Гран-при Испании в мае.

Казавшееся очевидным превосходство Mercedes над Ferrari в скорости во второй половине гонки начало исчезать. Боттас был смещён с 3-го места его финским соотечественником Райкконеном, а Феттель попытался снова навязать Хэмилтону борьбу за победу, отправившись на новую переобувку шин.