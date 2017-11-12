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Регион
Опубликовано 12 ноября 2017, 20:47

"Формула-1": Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон — четвёртый

Фото:&nbsp;REUTERS/Ueslei Marcelino

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

В Сан-Паулу завершился предпоследний гоночный уик-энд нынешнего сезона, где два подиумных места заняли пилоты Ferrari.

Лучшим в Бразилии стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, вторым финишировал Валттери Боттас из Mercedes, а третьим — Кими Райкконен (Ferrari).

Досрочно ставший чемпионом Льюис Хэмилтон (Mercedes), стартовав с последнего места, смог завершить гонку четвёртым.

Заключительный этап "Формулы-1" состоится в Абу-Даби с 24 по 26 ноября.

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Галина Глазко
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