"Формула-1": Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон — четвёртый

В Сан-Паулу завершился предпоследний гоночный уик-энд нынешнего сезона, где два подиумных места заняли пилоты Ferrari.

Лучшим в Бразилии стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, вторым финишировал Валттери Боттас из Mercedes, а третьим — Кими Райкконен (Ferrari). Досрочно ставший чемпионом Льюис Хэмилтон (Mercedes), стартовав с последнего места, смог завершить гонку четвёртым.