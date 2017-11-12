"Формула-1": Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон — четвёртый
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
В Сан-Паулу завершился предпоследний гоночный уик-энд нынешнего сезона, где два подиумных места заняли пилоты Ferrari.
Лучшим в Бразилии стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, вторым финишировал Валттери Боттас из Mercedes, а третьим — Кими Райкконен (Ferrari).
Досрочно ставший чемпионом Льюис Хэмилтон (Mercedes), стартовав с последнего места, смог завершить гонку четвёртым.
INITIAL CLASSIFICATION (LAP 71/71)— Formula 1 (@F1) 12 ноября 2017 г.
Here's how they finished at the #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/gr8MjyFWTq
Заключительный этап "Формулы-1" состоится в Абу-Даби с 24 по 26 ноября.