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Регион
Опубликовано 25 ноября 2017, 17:14

"Формула-1": Боттас выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

Фото:&nbsp;REUTERS/Hamad I Mohammed

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

На автодроме "Яс-Марина" завершился квалификационный заезд 20-го этапа чемпионата мира.

Поул завоевал Вальттери Боттас из Mercedes, который уже в четвёртый раз в своей карьере выиграл квалификацию. Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, а третьим финишировал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Напомним, что заключительная гонка этого сезона состоится уже завтра, 26 ноября, в 16:00 по московскому времени.

Чемпионат досрочно выиграл Льюис Хэмилтон (Mercedes).

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Галина Глазко
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