"Формула-1": Боттас выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
На автодроме "Яс-Марина" завершился квалификационный заезд 20-го этапа чемпионата мира.
Поул завоевал Вальттери Боттас из Mercedes, который уже в четвёртый раз в своей карьере выиграл квалификацию. Вторым стал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, а третьим финишировал немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.
INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): @ValtteriBottas claims his fourth career pole #AbuDhabiGP #Quali #F1 pic.twitter.com/GvPS566WFY— Formula 1 (@F1) 25 ноября 2017 г.
Напомним, что заключительная гонка этого сезона состоится уже завтра, 26 ноября, в 16:00 по московскому времени.
Чемпионат досрочно выиграл Льюис Хэмилтон (Mercedes).