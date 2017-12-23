"России повезло с таким лидером". Володин прокомментировал речь Путина на съезде

По мнению спикера Госдумы, в обращении главы государства "был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал речь президента РФ Владимира Путина, прозвучавшую сегодня, 23 декабря, на съезде "Единой России", назвав её "программной".

— Сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина на съезде "Единой России" однозначно можно считать программным. И задача каждого из нас — включиться в его избирательную кампанию через реализацию тех задач, которые он обозначил, — сказал Володин в беседе с журналистами.

Спикер ГД отметил, что считает очень правильным решение Путина выдвинуться народным кандидатом, так как, опираясь на широкие слои населения как надпартийный кандидат, он сможет более эффективно решать задачи, стоящие перед страной.

Также, по мнению спикера, в речи главы государства "был прямой посыл парламенту об ответственности за принимаемые решения, их качество и целесообразность".

В заключении он добавил, что России повезло, что у неё есть такой лидер.

— Многие страны мира сегодня испытывают кризис власти из-за отсутствия сильных лидеров. Нашей стране повезло, у нас такой лидер есть. Это наш президент — Владимир Владимирович Путин, — заключил Володин.