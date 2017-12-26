Глава Минтруда назвал подарки госслужащим уходящей традицией

Он подчеркнул, что за счёт государственных средств это фактически не должно происходить.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин считает подарки государственным служащим уходящей традицией, напомнив, что чиновники могут оставлять себе лишь презенты стоимостью менее трёх тысяч рублей.

— Госслужащие не вправе получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков, полученных на протокольных мероприятиях или в командировках, — сказал Топилин РИА "Новости". — Я понимаю, когда 8 Марта и женщинам дарят цветы, а так, мне кажется, это какие-то уходящие традиции.

Отмечается, что 11 декабря Минтруд направил в госорганы письмо с напоминанием о том, что законодательство запрещает чиновникам дарить и получать подарки.

Напомним, 15 декабря экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 миллионов. По данным СМИ, приговор (8 лет колонии строгого режима и штраф в 130 миллионов рублей) заставил чиновников "шарахаться" от корзинок с подарками. В Кремле успокоили боящихся презентов чиновников.